Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet de Meta consistant à mettre fin à la vérification des faits sur Facebook et Instagram pour rétablir la liberté d'expression avant le retour de Donald Trump au pouvoir.Mark Zuckerberg a déclaré que Meta supprimerait également certaines restrictions de contenu de ses plateformes, les changements les plus frappants ayant été apportés à la politique de Meta en matière de « conduite haineuse », qui couvre les sujets sur l'immigration et le genre.Meta s'apprête à remplacer son initiative de vérification des faits (fact-checking) par les Community Notes, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'ajouter des fact-checks en tant que contexte à ce qu'ils considèrent comme des posts trompeurs. La plateforme de médias sociaux X a mis en œuvre une fonction similaire ces dernières années.Meta n'a pas immédiatement répondu aux questions concernant le nombre d'employés qui déménageraient au Texas ou la manière dont l'entreprise s'attend à ce que le déménagement améliore le fonctionnement des équipes.Samuel Woolley, fondateur et ancien directeur de la recherche sur la propagande au Center for Media Engagement de l'université du Texas à Austin, a déclaré que Meta suivait probablement le modèle de X en réduisant la modération des contenus et en déplaçant les modérateurs au Texas.« Cette décision de déménager au Texas est née à la fois d'un aspect pratique et d'une motivation politique », a déclaré Samuel Woolley. « La perception de la Californie aux États-Unis et parmi les membres de la future administration [présidentielle] est très différente de celle du Texas. »Il a ajouté qu'il craignait que la suppression de la vérification des faits sur Facebook, la plus grande plateforme de médias sociaux au monde, « supprime un mécanisme de soutien à la démocratie sur cette plateforme ».Mark Zuckerberg n'est pas le premier grand PDG de l'industrie technologique à transférer une partie des activités de son équipe au Texas. En juillet de l'année dernière, Elon Musk, PDG de Tesla et allié de Donald Trump, a transféré le siège de l'entreprise à Austin en 2021. Il a également annoncé son intention de transférer X et SpaceX de la Californie au Texas.Les relations de Meta avec le Texas ont parfois été difficiles. En juillet de l'année dernière, Meta a été contraint de verser à l'État 1,4 milliard de dollars pour régler un procès dans lequel le géant de la technologie était accusé d'utiliser des données biométriques personnelles sans l'autorisation des utilisateurs.Les efforts de Meta pour réduire ses systèmes de fact-checking interviennent alors que l'entreprise tente de rétablir les ponts avec la nouvelle administration du président élu Donald Trump. Facebook a banni Donald Trump à la suite des émeutes du 6 janvier 2021 ; ces derniers mois, Mark Zuckerberg s'est rapproché du président élu et Meta a fait un don d'un million de dollars au fonds d'inauguration de Donald Trump. Le lundi 6 janvier, Mark Zuckerberg a annoncé l'arrivée au conseil d'administration de Meta de Dana White, un allié clé de Donald Trump et PDG de l'Ultimate Fighting Championship.Mark Zuckerberg a directement fait référence à Donald Trump dans la vidéo de mardi, déclarant que Meta « travaillerait avec le président Trump pour repousser les gouvernements du monde entier qui s'en prennent aux entreprises américaines et qui poussent à plus de censure ».La décision de mettre fin au programme de fact-checking est une boucle bouclée pour une initiative qui a débuté en décembre 2016 en réponse aux allégations de désinformation en ligne liées à l'élection présidentielle de cette année-là, que Donald Trump a remportée. Mark Zuckerberg a déclaré que les fact-checkers depuis lors ont été « trop politiquement biaisés et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créée. »Mardi 7 janvier, Joel Kaplan, le nouveau responsable des affaires internationales de Meta, a critiqué l'administration du président Joe Biden lors d'une interview sur Fox and Friends, l'accusant de « pousser à la censure ». Mark Zuckerberg a déjà déclaré qu'il s'était senti poussé par l'administration Biden à censurer les contenus liés à la directive COVID-19 en 2021.La décision de Meta de supprimer la vérification des faits a suscité plusieurs réactions mitigées, dont celles de Maria Ressa, lauréate du prix Nobel de la paix en 2021, qui a déclaré que « Meta crée un monde sans faits et une période dangereuse pour le journalisme » . Selon Maria Ressa, l'argument de Meta et de Mark Zuckerberg affirmant que leur décision vise à rétablir la liberté d'expression est fallacieux et dicté par des intérêts financiers et par la recherche du pouvoir.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Mark Zuckerberg crédible ou pertinente ?