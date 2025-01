Depuis l'annonce du projet Chromium par Google en 2008, nous sommes ravis de nous appuyer sur les excellentes fondations des navigateurs web open-source et de contribuer au développement continu d'une plateforme web riche. Aujourd'hui, Chromium est utilisé par des centaines de projets différents dans le monde entier, y compris de grands navigateurs comme Chrome, des appareils électroniques domestiques de LG, des cadres d'application comme Electron et même des applications personnalisées comme les terminaux Bloomberg et le logiciel de contrôle de la capsule SpaceX.En 2024, Google a apporté plus de 100 000 modifications à Chromium, ce qui représente environ 94 % des contributions. Bien que nous n'ayons pas l'intention de réduire cet investissement, nous continuons à accueillir d'autres personnes qui s'engagent à investir davantage.Google continue également d'investir massivement dans l'infrastructure partagée du projet Open Source afin de « garder les lumières allumées », notamment en faisant tourner sans cesse des millions de tests sur des milliers de serveurs, en répondant à des centaines de bogues par jour, en s'assurant que les bogues importants sont corrigés et en investissant constamment dans la santé du code afin que l'ensemble du projet reste maintenable. Ce travail représente des centaines de millions de dollars américains d'investissement annuel uniquement pour les coûts de maintenance avant que toute nouvelle fonctionnalité, innovation ou autre priorité de l'entreprise puisse être abordée.Le financement durable d'une infrastructure open source essentielle reste un sujet de discussion brûlant dans toute l'industrie et, au fil des ans, de nombreuses entreprises et de nombreux développeurs nous ont expliqué à quel point le projet Chromium était essentiel à leur travail. Ils nous ont également fait part de la manière dont ils aimeraient soutenir la santé continue du projet, au-delà du soutien technique direct.Aujourd'hui, Google a le plaisir d'annoncer son partenariat avec la Fondation Linux et le lancement de l'initiative « Supporters of Chromium-based Browsers ». L'objectif de cette initiative est de favoriser un environnement durable de contributions open-source pour la santé de l'écosystème Chromium et de soutenir financièrement une communauté de développeurs qui souhaitent contribuer au projet, en encourageant un soutien généralisé et un progrès technologique continu pour les intégrateurs Chromium.Le fonds Supporters of Chromium-based Browsers sera géré par la Fondation Linux, conformément à ses pratiques établies de longue date en matière de gouvernance ouverte, en privilégiant la transparence, l'inclusivité et le développement axé sur la communauté. Nous sommes ravis que Meta, Microsoft et Opera soient les premiers membres à s'engager à soutenir le fonds.Nous nous félicitons pour cet investissement supplémentaire dans le patrimoine commun de Chromium et nous sommes impatients de travailler avec les autres membres du groupe Supporters of Chromium-based Browsers pour veiller à ce qu'il réponde aux besoins de l'ensemble de la communauté Chromium. Dans le même temps, nous restons déterminés à assurer la gestion responsable du projet Chromium et à réaliser les investissements massifs nécessaires au bon fonctionnement de Chromium pour l'ensemble de l'industrie du web.