Mastodon a été fondé sur le principe que les gens devraient être en mesure de contrôler leur cercle social en ligne, de gérer leur propre chronologie et de se réunir librement avec la communauté de leur choix. Nous pensons que les médias sociaux devraient aider les utilisateurs à construire des ponts, et non des murs. Et nous pensons que la fédération est le meilleur moyen d'y parvenir.Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que Mastodon prend des mesures importantes pour s'assurer que ses structures juridiques et opérationnelles reflètent et soutiennent mieux la poursuite de ces idéaux.Simplement, nous allons transférer la propriété des éléments clés de l'écosystème et de la plateforme Mastodon (y compris le nom et les droits d'auteur, entre autres actifs) à une nouvelle organisation à but non lucratif, affirmant l'intention que Mastodon ne soit pas détenu ou contrôlé par un seul individu.Lorsque le fondateur Eugen Rochko a commencé à travailler sur Mastodon, son objectif était de créer le code et les conditions nécessaires au type de média social qu'il envisageait. La structure juridique était un moyen de parvenir à ses fins, une solution rapide pour lui permettre de poursuivre ses activités. Dès le départ, il a déclaré que Mastodon ne serait pas à vendre et qu'il échapperait au contrôle d'une seule personne fortunée, et il pouvait s'en assurer parce qu'il était la personne aux commandes, le seul décideur ultime. Les premiers pas ont été faits il y a près d'un an, et de nombreuses organisations sont déjà impliquées dans la gestion du code et de la plateforme Mastodon. Les six prochains mois verront la transformation des structures de Mastodon, s'éloignant de la propriété individuelle des premiers jours et consacrant l'indépendance envisagée dans une entité européenne dédiée à but non lucratif.Le rôle d'Eugen Rochko, l'actuel directeur général de Mastodon, s'en trouvera également modifié. En cédant la direction générale de Mastodon, il pourra se concentrer sur la stratégie des produits, qui est sa passion première et qui lui procure la plus grande satisfaction.Notre mission principale reste la même : créer les outils et les espaces numériques où les gens peuvent construire des communautés en ligne authentiques et constructives, sans publicités, exploitation des données, algorithmes manipulateurs ou monopoles d'entreprise.Nous continuerons à héberger mastodon.social et mastodon.online, deux serveurs de réseaux sociaux Mastodon où le public peut s'inscrire pour participer à un réseau social créé à l'aide du logiciel, et à soutenir un réseau fédéré d'instances. Il n'y aura pas de changement dans l'expérience des utilisateurs à ce stade, au-delà du développement du code et des versions habituelles. Cependant, des changements sont certainement en cours de préparation.Dans la pratique, Mastodon continuera à avoir son siège et à opérer principalement à partir de l'Europe. Nous poursuivrons nos activités quotidiennes par l'intermédiaire de l'entité à but lucratif Mastodon GmbH, qui sera entièrement détenue par la nouvelle entité européenne à but non lucratif. L'entité Mastodon GmbH est devenue automatiquement une entité à but lucratif à la suite de la suppression de son statut d'association caritative en Allemagne. L'entité à but non lucratif existante basée aux États-Unis, la 501(c)(3), continuera à fonctionner comme centre de collecte de fonds.Nous procédons à une transition progressive. Tout d'abord, nous établissons un nouveau siège juridique pour Mastodon et nous transférons la propriété et la gestion. Nous prenons le temps de sélectionner la juridiction et la structure appropriées en Europe. Ensuite, nous déterminerons quelles autres structures juridiques (subsidiaires) sont nécessaires pour soutenir les opérations et la durabilité.Tout au long du processus, nous nous attacherons à mettre en place les cadres de gouvernance et de direction appropriés qui reflètent la nature et l'objectif de Mastodon dans son ensemble, et qui servent la communauté de manière responsable.L'équipe de Mastodon et le généreux groupe de donateurs qui ont rendu cette transition possible ont travaillé ensemble pour établir une liste de priorités techniques pour le projet sur la base des commentaires de la communauté : facilité d'utilisation, facilité de découverte, confiance et sécurité.Nous avons l'intention de faire évoluer l'expérience de l'utilisateur dans le sens de la simplicité et de la facilité de découverte. Nous continuons à faire progresser le projet Fediscovery, un projet dirigé par Mastodon et financé par NGI Search, qui construit un outil de recherche optionnel et respectueux de la vie privée pour l'ensemble de Fediverse. Enfin, et c'est peut-être le plus important, nous allons investir profondément dans la confiance et la sécurité. Nous voulons que tout le monde, en particulier les communautés marginalisées, se sente en sécurité sur notre plateforme. Nous travaillons à la construction d'une fonction de confiance et de sécurité plus forte - y compris l'embauche - qui contribuera à de nouvelles fonctionnalités, formera les administrateurs d'instance aux meilleures pratiques, évaluera les besoins de la communauté et s'associera à des organisations telles que l'IFTAS pour partager des idées et étendre la disponibilité des ressources dans ce domaine critique.Dans le cadre de cette transition, nous nous engageons à vous apporter plus de transparence sur nos opérations. Nous voulons vous montrer ce qu'il faut pour faire évoluer, développer, maintenir et gérer ce coin du Fediverse activé par ActivityPub, et soutenir une participation plus directe de la communauté. Nous ne manquerons pas de vous faire part des progrès réalisés progressivement. Nous reconnaissons l'importance de cette transition et nous nous engageons à faire en sorte qu'elle soit bien faite.