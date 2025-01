TikTok accusé de censurer les contenus critiques à l'égard de Donald Trump

TikTok is now region locking Americans from looking up things like "fascism" and "Donald Trump rigged election"



on the left are results from a device in America, and on the right are results from one in the UK. pic.twitter.com/k8pTlkftZp — Karl Max 🪶📃 (@KarlMaxxed) January 20, 2025

VPN from USA to UK confirms it. pic.twitter.com/I88JJwT8AB — Emily Saxton (@ItsEmilySaxton) January 21, 2025

De nombreux utilisateurs ont exprimé leur désarroi face à cette situation

So.. uh.. anyone else getting this error on the New TikTok? I'm trying to repost a video criticizing Trump for his anti trans political agenda and it's claiming I am not connected to the internet even though I'm clearly connected and can scroll with no issues... pic.twitter.com/9acFRLuFrk — Damien Dread ⛓️🧷 | VHorrorS📼 (@DamienDreadVT) January 20, 2025

Censorship on TikTok is at an all time high with accounts being deleted, posts going back years being flagged, people losing access to the creator fund for saying anything Anti Trump, MAGA, Elon, etc



But free speech and all that right? pic.twitter.com/2tPjCW9FRN — Dustin Genereux (@DustinGenereux) January 20, 2025

Le contenu politique serait également devenu problématique sur Instagram

Confirming from my device. So i guess the stipulation for Tik Tok to stay was to turn into the Trump propaganda machine 🤷*♂️ (not that it wasn’t immediately obvious already) pic.twitter.com/bVwFELBILd — Sean Coakley (@LittleCoaks) January 20, 2025

I was getting that on anti Trump posts as well. Also I got this warning as well 👿 pic.twitter.com/3ZXye3xnij — OctoButter🐙🧈 (@OctoxButter) January 21, 2025

Le samedi 18 janvier 2025, l'application chinoise a cessé de fonctionner pour les Américains après l'entrée en vigueur d'une loi l'interdisant pour des raisons de sécurité nationale. Mais environ 12 heures plus tard, TikTok a rétabli ses services à la suite de l'intervention du président élu Donald Trump . Il a prolongé le délai de mise en conformité, offrant ainsi à ByteDance un sursis de 75 jours pour trouver une solution répondant aux préoccupations des États-Unis.Depuis, plusieurs utilisateurs ont signalé avoir constaté des irrégularités dans le fonctionnement de l'algorithme de TikTok. Une publication sur X (ex-Twitter), qui a reçu 5 millions de vues au moment de la rédaction, affirme : « TikTok est maintenant une région qui empêche les Américains de chercher des choses comme "fascisme" et "Donald Trump a truqué l'élection" ». La publication comprend deux captures d'écran qui montrent des recherches dans l'application TikTok.Les captures d'écran montrent la page de recherche, et dans les deux cas, le terme recherché est « Donald Trump rigged elections » (Donald Trump a truqué les élections). Le message indique que : « à gauche, les résultats proviennent d'un appareil en Amérique, et à droite, d'un appareil au Royaume-Uni ». L'image de gauche montre une page de résultats qui indique « aucun résultat trouvé », tandis que celui de droite montre deux vidéos de Donald Trump.Un autre utilisateur a partagé une vidéo qui le montre en train de passer des États-Unis à la Grande-Bretagne à l'aide d'un VPN pour étayer ses allégations virales. « Il s'agit apparemment d'une situation un peu incohérente en fonction de la formulation utilisée, mais cela reste quelque chose qui est (pour autant que je sache) exclusif aux Américains, et qui fait toujours partie d'un effort flagrant pour censurer la discussion progressiste », a ajouté cet utilisateur.Dans une vidéo d'un utilisateur partageant des recherches pour différents hashtags, le hashtag « #f***biden » est autorisé, mais le hashtag « #f***trump » n'affiche rien. « Je viens d'essayer et en gros, ils censurent certains mots... donc si vous faites des fautes de frappe, elles vont apparaître.... TikTok est maintenant l'organe de propagande de Trump », a commenté un utilisateur. D'autres critiques font un lien avec le maintien de TikTok aux États-Unis.« Je suppose que la condition pour que TikTok reste était de se transformer en une machine de propagande de Trump », a écrit un autre utilisateur. Pour l'heure, il est difficile de déterminer avec certitude les raisons de cette disparité dans le traitement des hashtags par TikTok.Certains utilisateurs ont ajouté qu'ils avaient reçu des avertissements de l'application alors qu'ils essayaient de publier des vidéos à caractère politique. L'un d'eux a expliqué que TikTok lui avait dit qu'il avait des problèmes de connectivité alors qu'il n'avait jamais eu de problème en faisant défiler l'application. Selon son rapport, le problème est apparu lorsqu'il a tenté de reposter une vidéo critiquant le programme prétendument anti-trans de Donald Trump.« J'essaie de reposter une vidéo critiquant Trump pour son programme politique anti-trans et l'application prétend que je ne suis pas connecté à Internet alors que je suis clairement connecté et que je peux faire défiler la vidéo sans problème », a écrit l'utilisateur. Un autre a écrit : « nous sommes dans une mauvaise passe ». TikTok n'a pas encore commenté publiquement les allégations des utilisateurs concernant la restriction des recherches politiques.Mais un porte-parole de TikTok a déclaré à Newsweek que ses politiques et algorithmes n'avaient pas changé. Le porte-parole a ajouté que TikTok travaille actuellement à rétablir les opérations américaines à la normale. Toutefois, le porte-parole poursuivi en déclarant qu'il pourrait y avoir une instabilité temporaire pendant que les services sont rétablis, ce qui pourrait avoir un impact sur certaines fonctionnalités de l'application ou sur l'accès à ces dernières.Cependant, un certain nombre d'utilisateurs de médias sociaux affirment que TikTok censure leur contenu anti-Trump. Le compte Truth Matters a publié un autre message : « quoi qu'il se soit passé lorsque TikTok a été temporairement banni aux États-Unis, il semble que TikTok ait maintenant franchi la ligne rouge pour passer du côté obscur. Les résistants voient leur contenu retiré et l'algorithme semble attentif à tout ce qui est ouvertement anti-Trump ».La publication de Truth Matters inclut une vidéo TikTok d'un homme s'adressant à la caméra qui dit que ses vidéos sur l'application TikTok, qui sont critiques envers le président Donald Trump, n'obtenaient pas le même nombre de vues ou le même engagement après l'interdiction de TikTok, qu'elles ne l'avaient été auparavant. Il a également déclaré qu'il reçoit maintenant beaucoup plus de contenus favorables au président Donald Trump et à sa politique.Un message du compte Dustin Genereux indique : « la censure sur TikTok atteint des sommets avec des comptes supprimés, des messages datant de plusieurs années signalés, des personnes perdant l'accès au fonds des créateurs pour avoir dit quoi que ce soit contre Trump, MAGA, Elon, etc. ».Ces informations n'ont pas été confirmées pour l'instant. Toutefois, ces plaintes semblent indiquer que la censure sur TikTok suscite de plus en plus d'inquiétudes à la suite de son interdiction et de son rétablissement. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, était présent à la cérémonie d'investiture de Donald Trump le 20 janvier, tout comme d'autres grands patrons du secteur technologique, notamment Mark Zuckerberg, PDG de Meta et Jeff Bezos, président d'Amazon.Dans une déclaration envoyée par courriel à Newsweek, TikTok a déclaré ce qui suit : « en accord avec nos fournisseurs de services, TikTok est en train de rétablir le service. Nous remercions le président Trump d'avoir apporté la clarté nécessaire et l'assurance à nos fournisseurs de services qu'ils ne subiront aucune pénalité en fournissant TikTok à plus de 170 millions d'Américains et en permettant à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer ».Interrogé par des journalistes sur l'interdiction de TikTok, Donald Trump a déclaré : « je pourrais conclure ou non l'accord. TikTok ne vaut rien, rien, si je ne l'approuve pas. J'ai appris cela des propriétaires. Si je ne fais pas l'accord, il ne vaut rien, si je le fais, il vaut mille milliards de dollars. Je pense que les États-Unis devraient obtenir la moitié de TikTok... Je pense que nous aurions une coentreprise. Les États-Unis devraient avoir droit à la moitié de TikTok ».Le 20 janvier, Donald Trump a signé un décret ordonnant au ministère américain de la Justice (DOJ) de suspendre l'interdiction et de n'imposer aucune sanction aux entreprises qui exploitent TikTok pendant 75 jours. L'objectif est de « déterminer la marche à suivre de manière ordonnée afin de protéger la sécurité nationale tout en évitant la fermeture brutale d'une plateforme de communication utilisée par des centaines de millions d'Américains ».TikTok n'est pas la seule plateforme concernée par cette histoire. Des utilisateurs ont signalé que le hashtag #Democrats était restreint sur Instagram ou n'était pas disponible pour eux. Meta a déclaré à la BBC que « l'erreur affectant les hashtags à travers le spectre politique » était en train d'être résolue.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette disparité dans le traitement des hashtags par TikTok ?TikTok est accusé de censurer des contenus critiques à l'égard de Donald Trump. Qu'en pensez-vous ?Certains utilisateurs de la plateforme Instagram de Meta semblent rencontrer les mêmes problèmes. Qu'en pensez-vous ?