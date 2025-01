Contexte



Profiter d'une période d'incertitude pour un concurrent

Niveau 1 : 50 000 dollars par mois

Niveau 2 : 25 000 dollars par mois

Niveau 3 : 15 000 dollars par mois

Niveau 4 : 5 000 dollars par mois

Niveau 5 : 2 500 $ par mois

Les créateurs seraient tenus de publier sur Instagram de nouveaux contenus vidéo de courte durée, jamais vus auparavant, sous forme de Reels.

Pendant six mois, les créateurs devront publier chaque mois au moins dix nouveaux Reels sur leurs comptes Instagram.

Ce contenu doit être exclusif à Instagram pendant trois mois.

Les vidéos doivent durer au moins 15 secondes et pas plus de trois minutes.

Les créateurs doivent publier 25 % de plus sur les Reels Instagram que sur la plateforme vidéo de format court la plus importante.

Ils doivent partager deux de leurs vidéos par mois sous la forme d'une Story Instagram.

Une fois par jour, ils doivent dialoguer avec leurs fans par le biais de commentaires, de partages ou de réponses.

Ils doivent publier deux fois par mois sur leur plateforme principale (TikTok ou YouTube), en faisant la promotion de leur contenu sur Instagram et en encourageant leurs fans à les suivre sur Instagram via le lien figurant dans leur bio.

Instagram peut promouvoir le contenu du créateur par le biais de publicités payantes sur TikTok, Google et les boutiques d'applications.

Si les créateurs remplissent ces conditions, ils gagneront 50 000 dollars par mois pendant les six mois que durera l'accord.

Les créateurs seraient tenus de poster de nouveaux contenus vidéo courts inédits sur Instagram sous forme de Reels.

Pendant six mois, les créateurs devront publier chaque mois au moins huit nouveaux Reels sur leurs comptes Instagram, soit un total de 48 vidéos.

Ce contenu doit être exclusif à Instagram pendant trois mois.

Les vidéos doivent durer au moins 15 secondes et pas plus de trois minutes.

Les créateurs doivent publier plus de contenus vidéo courts sur Instagram au cours de cette période que sur toute autre plateforme, telle que TikTok, YouTube, Snapchat ou X.

Si les créateurs remplissent ces conditions, ils gagneront 15 000 dollars par mois pendant toute la durée de l'accord de six mois.

Meta tente également de récupérer des utilisateurs avec moins de visibilité

Pour postuler au programme de bonus Breakthrough, vous devez être basé aux États-Unis et avoir au moins 18 ans.



Si vous êtes accepté dans le programme de bonus Breakthrough, vous pouvez gagner jusqu'à 5 000 $ de bonus au total au cours de vos 90 premiers jours. Meta calculera la prime sur la base d'une évaluation de votre présence sociale. Vous serez payé par l'intermédiaire du compte de paiement Facebook que vous avez créé lors de votre inscription.



Pour gagner un bonus mensuel Breakthrough, vous devez :

Partager au moins 20 Reels sur Facebook et 10 Reels sur Instagram dans les 30 jours suivant l'acceptation des conditions générales du programme de bonus. Les Reels partagés doivent être publics et ne doivent pas être promues ou boostées comme des publicités. L'affichage croisé entre les applications ne compte pas pour le paiement du bonus.

Partagez des vidéos pendant au moins 10 jours différents au cours de chaque période de 30 jours du programme de bonus.

Partagez directement à partir de chaque application en utilisant la page Facebook et le compte Instagram que vous avez sélectionnés au cours du processus de candidature.

Le programme de bonus Breakthrough est destiné aux créateurs qui sont nouveaux sur Facebook ou Instagram et qui n'ont jamais gagné d'argent sur Facebook. Dans le cadre de ce programme, vous pouvez gagner jusqu'à 5 000 $ de bonus Breakthrough pour une durée limitée en partageant des Reels sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également gagner de l'argent sur des vidéos, des Reels, des photos et des messages textuels grâce au programme de monétisation de contenu de Facebook, accessible uniquement sur invitation, et vous pourrez bénéficier d'une version d'essai gratuite de Meta Verified.

Les vidéos que vous partagez sur Facebook et Instagram doivent être des contenus originaux. Elles doivent respecter nos politiques de monétisation du contenu et les conditions de monétisation des créateurs sur Facebook.

Ces initiatives interviennent alors que TikTok fait face à des incertitudes, notamment une interdiction temporaire aux États-Unis, offrant à Meta une opportunité stratégique pour attirer les créateurs vers ses plateformes. Cependant, malgré ces incitations financières, certains créateurs hésitent en raison des exigences contractuelles, telles que l'augmentation du volume de publication et les clauses d'exclusivité, qu'ils jugent contraignantes.En parallèle, Meta a apporté des modifications à ses plateformes pour les rendre plus attractives pour les créateurs. Par exemple, la durée maximale des Reels sur Instagram a été étendue à trois minutes, et un nouvel outil d'édition vidéo est en cours de développement pour rivaliser avec des applications comme CapCut de TikTok.Ces efforts reflètent la détermination de Meta à concurrencer TikTok en attirant des créateurs de contenu de premier plan et en renforçant l'engagement sur ses plateformes.Instagram veut être le premier endroit où les créateurs se rendent pour publier des vidéos de courte durée. Pour se faire, Meta fait appel au nerf de la guerre : l'argent.Alors que les spéculations vont bon train sur la question de savoir si le président Donald Trump trouvera un moyen de préserver TikTok pour ses 170 millions d'utilisateurs américains, l'avenir de la plateforme est actuellement en suspens. Pour de nombreux créateurs qui dépendent de TikTok pour gagner leur vie, cette incertitude a déjà incité beaucoup d'entre eux à se mettre en quête d'une nouvelle maison, quelque chose qu'Instagram est impatient de leur fournir.Meta a déjà contacté des créateurs et leurs équipes pour leur proposer des milliers de dollars en échange de contenus vidéo exclusifs publiés sur les Reels d'Instagram. Les paiements allaient de 2 500 à 50 000 dollars par mois et exigeaient que le contenu soit exclusif à Instagram pendant trois mois.Certains médias ont consulté des contrats et se sont entretenus avec plusieurs gestionnaires de talents dont les clients ont reçu ces offres. Les managers ont demandé l'anonymat pour protéger leurs relations d'affaires.En général, les offres sont envoyées à des créateurs ayant plus d'un million de followers sur TikTok.Tous les contrats ne sont pas identiques. Un responsable a déclaré qu'il ne voyait pas clairement pourquoi certains créateurs se voyaient offrir plus d'argent que d'autres.Les rémunérations sont réparties en plusieurs niveaux :Cependant, même la promesse d'un gros salaire n'a pas suffi à attirer certains créateurs de TikTok. Cela souligne les difficultés auxquelles Meta pourrait être confronté pour usurper la domination de TikTok en matière de formats courts.« Essayer de changer le comportement des consommateurs, ou du moins l'acceptation perçue du comportement des consommateurs, en s'en prenant à une autre plateforme, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder », a déclaré un deuxième gestionnaire de talents.Voici un aperçu d'une offre qui a été envoyée à plusieurs créateurs pour un total de 300 000 dollars sur six mois :Le second manager de talents ayant connaissance de ces accords a déclaré que certains de leurs clients ont refusé l'offre, citant des raisons telles que l'exclusivité et la frustration générale à l'égard de Meta. Certains ont déclaré que le fait de poster plusieurs Reels par jour leur donnait l'impression d'être « cheugy », un terme de la génération Z qui signifie « déconnecté ».« Ce n'est pas une bonne affaire », a déclaré le deuxième manager. « Le fait de devoir indiquer que l'on poste 25 % de plus sur les bobines que sur TikTok rend la situation intenable. Et d'ajouter : « Certains clients l'acceptent parce que l'argent est bon pour eux, et j'ai vu certains clients passer leur tour. »Voici les conditions d'une deuxième offre qui a été envoyée à plusieurs créateurs pour un total de 90 000 dollars sur six mois :Il s'avère qu'il n'y a pas que les gros bonnets qui sont recherchés. Meta cherche également à attirer des créateurs de contenu plus modestes grâce à son tout nouveau « Breakthrough Bonus Program ». Les créateurs acceptés dans ce programme recevront jusqu'à 5 000 dollars au cours de leurs 90 premiers jours sur l'application, à condition qu'ils remplissent des conditions strictes en matière de publication.Les participants doivent télécharger au moins 20 Reels sur Facebook et 10 Reels sur Instagram chaque mois, à au moins 10 dates différentes. Le contenu doit être original : les vidéos déjà partagées sur d'autres plateformes ne sont pas prises en compte.Source : Facebook Ces offres financières de Meta constituent-elles une concurrence saine ou une tentative de monopolisation des créateurs de contenu ?Que pensez-vous de l’impact de ces stratégies sur la diversité des plateformes de réseaux sociaux ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait pousser un créateur à privilégier TikTok malgré ces offres financières ?Les créateurs devraient-ils accepter ces offres malgré les contraintes d’exclusivité imposées par Meta ?Les contrats d'exclusivité pour les créateurs sont-ils un frein à leur liberté d'expression et à leur créativité ? Pensez-vous que les montants proposés justifient les exigences de volume de publication ?À long terme, ces stratégies suffiront-elles pour permettre à Instagram de rattraper TikTok ? Quelle serait la prochaine étape pour TikTok pour conserver ses créateurs face à ces initiatives de Meta ?