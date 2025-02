Le clone de Twitter développé par Meta poursuit sa croissance rapide

Bluesky connaît une croissance plus modeste que son rival Threads

De nombreux changements sur X d'Elon Musk font fuir les utilisateurs

Les banques envisagent de liquider des milliards de dettes détenues dans X

Un courriel d'Elon Musk indique que « X atteint à peine le seuil de rentabilité »

Threads, le service de microblogging de Meta, connaît une croissance rapide, les utilisateurs préférant l'application à ses rivaux comme X. Lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre de Meta, le 29 janvier 2025, le PDG Mark Zuckerberg a révélé que Threads compte désormais 320 millions d'utilisateurs actifs mensuels, contre 300 millions le mois dernier. L'application comptait 275 millions d'utilisateurs actifs mensuels en novembre 2024 Mark Zuckerberg a ajouté que Threads compte plus d'un million d'inscriptions par jour. L'augmentation du nombre d'utilisateurs actifs mensuels montre que Threads reste la plateforme préférée de nombreux utilisateurs dans un paysage surchargé d'applications de médias sociaux, dont Bluesky, Mastodon, X, etc.Threads s'est efforcé d'attirer davantage d'utilisateurs en introduisant des fonctionnalités telles que la programmation des publications et la possibilité pour les utilisateurs de voir le nombre de vues sur leurs publications individuelles. Threads procède à des mises à jour de ses systèmes de recommandation.Selon, la directrice financière de Meta, Susan Li, a souligné que « ces mises à jour visent à donner la priorité aux publications les plus récentes, à faire remonter à la surface le contenu des meilleurs créateurs et à s'assurer que les gens voient davantage le contenu des comptes qu'ils suivent ».Threads continuera à améliorer les flux personnalisés pour permettre aux utilisateurs de créer des flux plus personnalisés en fonction de leurs centres d'intérêt. En outre, Meta cherche à tirer parti de la portée croissante de Threads avec une nouvelle expérience publicitaire aux États-Unis et au Japon.En comparaison, Bluesky connaît un ralentissement de sa croissance, avec une augmentation de moins de 10 % d'un mois sur l'autre en décembre 2024, après une croissance remarquable de 189 % en novembre , selon la société d'analyse Similarweb. En effet, Bluesky a ajouté plus de 14 millions d'utilisateurs au cours des trois derniers mois, et pendant quelques jours au début du mois de novembre, il a ajouté plus d'un million d'utilisateurs par jour.Bluesky compte désormais plus de 30 millions d'utilisateurs. La barre des 30 millions d'utilisateurs est à comparer aux 9 millions d'utilisateurs du mois de septembre 2024. La star de Star Wars, Mark Hamill, a récemment rejoint le site. Et la députée Alexandria Ocasio-Cortez de New York est devenue la première personne à atteindre plus d'un million d'abonnés sur Bluesky. C'est la première fois pour tout compte Bluesky, à l'exception de celui de l'entreprise.Alexandria Ocasio-Cortez compte désormais 1,6 million d'abonnés. Selon les analystes, cela confirme la croissance rapide de la plateforme. Tout comme Threads de Meta, Bluesky profite de la controverse entourant le réseau social X d'Elon Musk pour attirer les utilisateurs en quête d'alternatives plus « saines ».Bien qu'il soit impossible de déterminer combien de personnes ont quitté X en raison du soutien d'Elon Musk à Donald Trump, de nombreux utilisateurs de Bluesky font référence à cela dans leurs premiers messages. De nombreux fans de Taylor Swift, un groupe qui était autrefois très présent sur X, passent à Bluesky.Il existe au moins deux compteurs en constante évolution créés par les utilisateurs de Bluesky qui suivent les chiffres du site. L'un des compteurs est celui de Theo Sanderson, professeur à la London School of Hygiene & Tropical Medicine ; l'autre est celui d'un utilisateur qui se fait simplement appeler Natalie sur le site.Le 16 octobre 2024, X a annoncé qu'il modifiait sa fonction de blocage, qui permettait aux utilisateurs d'empêcher d'autres personnes de voir leurs messages sur le site. Les comptes qui ont été bloqués peuvent désormais voir les messages de cette personne sur X si ces messages sont publics, mais ils ne peuvent pas y répondre, les aimer ou les réafficher. Ce changement a suscité la colère des utilisateurs et a déclenché un exode vers les plateformes rivales.« Ce n'est pas un blocage. C'est soutenir le harcèlement », a répondu un utilisateur de X. Selon certaines statistiques de l'époque, au moins un demi-million d'utilisateurs ont fui X pour Bluesky après qu'Elon Musk a annoncé la modification du blocage , faisant de Bluesky l'une des alternatives les plus populaires.« Premier jour ici », a écrit un utilisateur de Bluesky en réponse au message de l'entreprise sur sa croissance. « Je commence tout juste à me familiariser avec le site. J'étais un utilisateur de longue date de Twitter, mais ce n'est plus qu'une coquille vide ».X a également mis à jour ses conditions d'utilisation afin que toute action en justice intentée par des utilisateurs contre le service soit traitée par un tribunal fédéral du nord du Texas, dont les juges donnent souvent gain de cause à des plaignants conservateurs dans des affaires politiques.Ces derniers changements ont suscité un regain d'intérêt pour Threads et Bluesky, qui ont vu leur nombre d'utilisateurs augmenter ces derniers mois. C'était également le cas lorsque X a été bloqué par des tribunaux brésiliens (le blocage a ensuite été levé lorsque X a payé une amende).Elon Musk aurait contracté une dette de 13 milliards de dollars auprès de plusieurs banques afin de racheter Twitter en octobre 2022. L'opération a coûté la bagatelle de 44 milliards de dollars, mais la valeur de la plateforme de médias sociaux à commencer à dévisser au fur et à mesure qu'Elon Musk s'efforçait de mettre en œuvre ses réformes. En janvier 2024, Twitter (rebaptisé X) avait perdu 72 % de sa valeur et ne valait plus que 12,3 milliards de dollars Aujourd'hui, il est difficile d'évaluer avec précision la valeur réelle de la plateforme, mais les analystes considèrent ce fiasco comme le pire investissement pour ces banques depuis la crise de 2008. Des sources interrogées par le Wall Street Journal ont déclaré que les banques se préparent à se débarrasser de la dette accordée à Elon Musk . Morgan Stanley mène la charge, espérant vendre la dette senior à « un prix compris entre 90 et 95 cents par dollar ».Les banquiers de Morgan Stanley auraient contacté les investisseurs pour la vente prévue pour à la fin du mois de janvier 2025. Bank of America et Barclays font partie des prêteurs. Ensemble, les banques envisageraient de se débarrasser de 3 milliards de dollars de dette accordée à Elon Musk pour le rachat de Twitter. Des personnes au fait des plans de Morgan Stanley ont déclaré au média que les banques espèrent tout en conservant les titres plus juniors.Selon les sources, les banques ont récemment vendu environ un milliard de dollars de dette à plusieurs investisseurs dans le cadre d'une transaction privée. Pour vendre la dette, les banquiers devront convaincre les investisseurs que les finances de la plateforme se sont stabilisées. La récente montée en puissance d'Elon Musk et son alliance avec le président américain Donald Trump semblent avoir contribué à changer le récit autour de la trésorerie de X.« Les investisseurs ont contacté les banques et ont manifesté leur intérêt pour l'achat de la dette de l'entreprise parce qu'ils pensent que les finances de l'entreprise sont sur une trajectoire ascendante », a déclaré l'une des personnes familières avec le dossier. Mais le scepticisme ne s'est pas totalement dissipé.Les banques n'ont jamais révélé comment elles évaluaient les prêts. Mais certains actionnaires de Twitter ont déprécié la valeur comptable de leur investissement dans l'entreprise de 75 %. Par exemple, Fidelity a déprécié sa participation dans le réseau social d'Elon Musk à deux reprises l'année dernière Les résultats médiocres qui ont suivi l'acquisition de la plateforme par Elon Musk ont fait chuter sa valeur. De nombreux changements controversés initiés par Elon Musk ont provoqué un exode des annonceurs , que la société a eu du mal à faire revenir. L'homme d'affaires s'est ensuite lancé dans un bras de fer avec les annonceurs en les accusant d'avoir organisé un boycott de son réseau social, ce qui a dégradé davantage les rapports entre les deux parties.Selon le rapport du Wall Street Journal, dans un courriel adressé au personnel en janvier, Elon Musk a souligné l'influence et le pouvoir croissants de l'entreprise, mais a indiqué que les finances restent problématiques. « La croissance du nombre d'utilisateurs est stagnante, les revenus ne sont pas impressionnants et nous atteignons à peine le seuil de rentabilité », aurait déclaré Elon Musk dans ce mémo interne, qui a été examiné par le Wall Street Journal.Quelques heures après la publication en ligne du rapport, Elon Musk a posté sur X qu'il n'avait pas envoyé un tel courriel. Il est important de souligner qu' Elon Musk avait prévu que X atteindrait le seuil de rentabilité en 2023 , ce qui n'a pas été fait. En avril 2023, il avait déclaré que Twitter était quasiment parvenu à l'équilibre financier, mais les rapports avaient révélé ensuite que l'état de la société n'a cessé de se dégrader depuis l'opération de rachat d'octobre 2022.Sources : Bluesky Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du rythme de croissance des plateformes Threads et Bluesky ?Ces plateformes pourraient-elles supplanter le réseau social X d'Elon Musk à l'avenir ?X va-t-il se redresser et devenir « la place publique numérique » promise par Elon Musk ?