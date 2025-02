Réponses plus rapides et précises aux questions complexes.

Synthèses de plusieurs sources pour éviter de parcourir plusieurs sites.

Une interaction plus conversationnelle, similaire à celle des chatbots IA actuels.

Un test en interne

« Combien de boîtes de spaghettis dois-je acheter pour nourrir 6 adultes et 10 enfants, et en avoir assez pour en acheter d'autres ? »

« Compare les vestes en laine, en duvet et synthétiques en termes d'isolation, de résistance à l'eau et de durabilité ».

« De quoi ai-je besoin pour commencer à faire de l'aquascaping ? »

Suivi : « Quels sont les magasins à proximité où acheter des fournitures ? »



À quoi cela ressemble-t-il ?

Un enjeu stratégique face à la concurrence

L'intégration des résumés de l'IA dans les résultats de recherches Google met les éditeurs de sites devant un dilemme : partager leurs données ou mourir

Les éditeurs s'inquiètent de l'impact de Google AI Overview

Vers un moteur de recherche plus « intelligent » ?

Si ce mode de recherche alimenté par l’IA est déployé, les utilisateurs pourraient bénéficier de :Cependant, des inquiétudes subsistent sur l’impact de cette approche sur le référencement naturel (SEO) et les sites web qui dépendent du trafic de Google pour leur visibilité.Google serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité de recherche appelée « AI Mode ». Le mode IA de Google semble être une nouvelle façon de faire des recherches en posant des questions plus ouvertes et exploratoires, avec la possibilité d'y donner suite.Qu'est-ce que le mode AI ? Le mode AI est décrit comme suit : « La recherche effectue des recherches intelligentes à votre place, en organisant les informations en rubriques faciles à digérer et en les accompagnant de liens permettant d'explorer le contenu du web », selon une fuite de courrier électronique obtenue par 9to5Google.Le mode IA est davantage destiné aux questions ouvertes et exploratoires qui ne sont pas toujours bien servies par les résultats actuels de Google Search. Il s'agit notamment des requêtes qui demandent à Google Search des conseils et des comparaisons, ainsi que des échanges qui permettent de poser des questions complémentaires.Il utilise Gemini 2.0, selon les détails.Google a donné aux employés quelques exemples de requêtes auxquelles AI Mode s'adresse :Le mode IA est alimenté par une « version personnalisée » de Gemini 2.0 qui permet des « capacités de raisonnement et de réflexion avancées ». L'interface utilisateur n'est pas encore définitive, mais il existe une capture d'écran de la « version préliminaire » de l'expérience de bureau disponible pour les Googlers aujourd'hui. Elle fonctionne également sur mobile. Voici une capture d'écran obtenue par le même média :D'après la capture d'écran, le mode IA sera placé parmi d'autres filtres, tels que Images, Vidéos et Actualités. Lorsqu'un utilisateur clique dessus, une interface plein écran s'ouvre, dans laquelle le chatbot IA alimenté par Gemini répond de manière conversationnelle à la requête. Sur le côté droit, il affiche également les URL d'où proviennent les informations. Les utilisateurs peuvent cliquer sur l'un des liens pour approfondir le sujet.En bas, un champ de texte permet aux utilisateurs de poser une question complémentaire. Les applications mobiles permettront également aux utilisateurs d'accéder au microphone pour ajouter verbalement l'invite. Des icônes « pouce vers le haut » et « pouce vers le bas » ont également été ajoutées au bas de l'écran pour permettre aux utilisateurs de donner leur avis sur la qualité des réponses. Google n'a pas annoncé officiellement cette fonctionnalité et on ne sait pas quand elle sera disponible pour les utilisateurs. Cependant, elle pourrait être lancée cette année, car le PDG Sundar Pichai a déclaré cette semaine que « 2025 sera l'une des années les plus importantes pour l'innovation dans le domaine de la recherche ».L’intégration de l’IA dans la recherche en ligne est un enjeu crucial pour Google. Face à des concurrents comme Microsoft Bing, qui bénéficie de l’intégration de ChatGPT d’OpenAI, et des startups qui développent des moteurs de recherche centrés sur l’IA, Google se doit de rester à la pointe de l’innovation.L’un des défis majeurs pour Google est de maintenir la pertinence et la fiabilité des résultats générés par l’IA. Contrairement à un simple moteur de recherche basé sur des liens, un moteur alimenté par l’IA doit interpréter les requêtes complexes tout en évitant la désinformation ou les erreurs factuelles.Avant ce mode IA, Google s'est essayé à utiliser l'IA dans la recherche. L'entreprise affiche en haut de ses pages de recherche des réponses pratiques basées sur l'intelligence artificielle , ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent jamais cliquer sur les sites web dont les données sont utilisées pour produire ces résultats. Mais de nombreux propriétaires de sites affirment qu'ils ne peuvent pas se permettre d'empêcher l'intelligence artificielle de Google de résumer leur contenu.En effet, l'outil de Google qui passe au crible le contenu des sites web pour trouver les réponses de l'IA est le même que celui qui garde trace des pages web pour les résultats de recherche, selon les éditeurs. Bloquer Google, propriété d'Alphabet Inc., de la même manière que les sites ont bloqué certains de ses concurrents en matière d'IA, entraverait également la capacité d'un site à être découvert en ligne.La domination de Google dans le domaine de la recherche lui confère un avantage décisif dans les guerres d'IA qui se préparent, ce que les startups de recherche et les éditeurs considèrent comme injuste alors que le secteur prend forme. Le dilemme est particulièrement prononcé pour les éditeurs, qui doivent choisir entre offrir leur contenu à des modèles d'IA qui pourraient rendre leurs sites obsolètes et disparaître de la recherche Google, une source importante de trafic.« Il s'agit d'une crise existentielle pour ces entreprises », a déclaré Joe Ragazzo, éditeur du site d'information Talking Points Memo. « Ce sont deux mauvaises options. Vous abandonnez et vous mourez immédiatement, ou vous vous associez à eux et vous mourrez probablement lentement, car ils finiront par ne plus avoir besoin de vous non plus ».Google a déclaré qu'AI Overview (les résumés affichés en haut de la page de recherche Google) s'inscrit dans le cadre de son engagement de longue date à fournir des informations de meilleure qualité et à renforcer les opportunités pour les éditeurs et autres entreprises. « Chaque jour, Google envoie des milliards de clics vers des sites à travers le web, et nous avons l'intention de poursuivre cet échange de valeur établi de longue date avec les sites web », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. « Grâce aux AI Overview, les internautes trouvent la recherche plus utile et y reviennent plus souvent, ce qui crée de nouvelles opportunités de découverte de contenu. »Les entreprises de médias n'ont que peu d'influence sur ces conversations. Début 2024, Google a mis en place une Preview d'AI Overview, précédemment connus sous le nom de « Search Generative Experience » (SGE), aux utilisateurs des États-Unis : l'entreprise utilise l'IA pour donner des réponses succinctes à certaines questions des utilisateurs en haut de la page de recherche. Les éditeurs se sont immédiatement inquiétés de l'impact que ces réponses pourraient avoir sur leur trafic, mais ils n'avaient aucun moyen clair de répondre à ces craintes.Google utilise un moteur de recherche distinct pour certains produits d'intelligence artificielle, tels que son chatbot Gemini. Mais son robot principal, Googlebot, sert à la fois aux résumés produits par AI Overview et à la recherche Google. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que Googlebot régit AI Overview parce que l'IA et le moteur de recherche de l'entreprise sont profondément liés. Le porte-parole a ajouté que sa page de résultats de recherche affiche des informations dans une variété de formats, y compris des images et des graphiques. Google a également indiqué que les éditeurs pouvaient empêcher des pages ou des parties de pages spécifiques d'apparaître dans les résumés générés par IA des résultats de recherche, mais que cela empêcherait également ces extraits d'apparaître dans toutes les autres fonctions de recherche de Google, y compris les listes de liens web.De nombreux éditeurs, qui dépendent souvent des moteurs de recherche pour au moins la moitié de leur trafic, ne sont pas prêts à prendre le risque de réduire leur portée.La position de Google « sous-estime le risque important que cela représente pour les créateurs de contenu, en particulier ceux qui dépendent de la visibilité de la recherche pour gagner leur vie », a déclaré Marc McCollum, responsable de l'innovation chez Raptive, qui représente les éditeurs et les influenceurs. « En se retirant, les créateurs risquent de réduire involontairement leur présence globale dans les moteurs de recherche, ce qui pourrait nuire à leur capacité à atteindre le public et à générer des revenus. »Kyle Wiens, le PDG d'iFixit, un site web qui publie des guides de réparation en ligne gratuits pour l'électronique grand public, a déclaré que la relation du site avec Google est « beaucoup plus ténue » qu'avec d'autres entreprises d'IA. « Je peux empêcher ClaudeBot de nous indexer sans nuire à notre activité », a écrit Wiens dans un courriel, en faisant référence au bot de la startup d'IA générative Anthropic. « Mais si je bloque Googlebot, nous perdons du trafic et des clients ».Le test de ce mode de recherche montre l’engagement de Google à transformer son moteur en un assistant « intelligent » capable d’interpréter et de structurer l’information de manière plus efficace. Reste à voir comment cette évolution sera perçue par les utilisateurs et si elle révolutionnera réellement la manière dont nous interagissons avec la recherche en ligne.En attendant, ce projet témoigne d’une révolution en marche : celle d’une recherche toujours plus automatisée, intuitive et puissante grâce à l’IA.Source : capture d'écranPensez-vous qu’un moteur de recherche alimenté par l’IA améliorerait vraiment l’expérience des utilisateurs ou risque-t-il de trop simplifier les réponses ?Seriez-vous prêt à faire confiance à une IA pour obtenir des informations importantes, comme des conseils médicaux ou financiers ?Ce type de moteur de recherche pourrait-il rendre la navigation web plus passive en réduisant la diversité des sources consultées ?Comment les sites web et les créateurs de contenu peuvent-ils s’adapter si Google privilégie des réponses générées par l’IA plutôt que des liens vers des articles ?Pensez-vous que cette évolution risque de menacer l’écosystème du web, notamment en réduisant le trafic vers les sites d’information ?Google devrait-il rémunérer les médias et les créateurs de contenu dont l’IA s’inspire pour générer des réponses ?