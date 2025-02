GULF OF AMERICA on @Apple Maps 🇺🇸 pic.twitter.com/vlDmZ6aDIW — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2025

Il est alarmant que l'administration Trump punisse AP pour son journalisme indépendant. Limiter notre accès au Bureau ovale sur la base du contenu du discours d'AP n'entrave pas seulement gravement l'accès du public à des informations indépendantes, mais viole clairement le premier amendement. En tant qu'organisation de presse mondiale, l'Associated Press informe chaque jour des milliards de personnes à travers le monde grâce à un journalisme factuel et non partisan.Aujourd'hui, nous avons été informés par la Maison Blanche que si AP n'alignait pas ses normes éditoriales sur le décret du Président Donald Trump renommant le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique, AP se verrait interdire l'accès à un événement dans le Bureau Ovale. Cet après-midi, le journaliste d'AP a été empêché d'assister à la signature d'un décret.Il est alarmant que l'administration Trump punisse AP pour son journalisme indépendant. Limiter notre accès au Bureau ovale sur la base du contenu du discours d'AP n'entrave pas seulement gravement l'accès du public à des informations indépendantes, mais viole clairement le premier amendement.

Conclusion

Avez-vous des opinions bien arrêtées sur le golfe du Mexique ? Eh bien, vous allez devoir trouver un autre endroit que Google Maps pour les partager, car la plateforme empêche actuellement les utilisateurs de laisser des commentaires ou des avis sur le Golfe, suite à la décision de Google de jouer le jeu de la décision de l'administration Trump de changer le nom de l'étendue d'eau en Golfe d'Amérique.Le Golfe a actuellement une note de 4,5 étoiles sur Google Maps avec près de 7 000 avis, ce qui est une approbation assez forte de la belle baie. Mais juste en dessous de l'évaluation, une notification indique que « l'affichage est actuellement désactivé ». Google explique : « Certains types de lieux sont plus susceptibles de recevoir des messages, tels que des avis, qui enfreignent les règles de Google. Pour éviter cela, Google a désactivé la publication. »Le golfe lui-même ne semble pas très controversé parmi les critiques, qui le décrivent comme « l'un des plus beaux endroits de la planète », « le paradis des pêcheurs » et « le meilleur golfe de tous les temps ». Mais si vous classez les avis par ordre d'ancienneté, vous remarquerez qu'aucun commentaire n'a été laissé sur le golfe du Mexique depuis un mois. Cela semble être dû au fait que Google a pris sur lui de nettoyer les avis à une étoile que les utilisateurs ont commencé à laisser après que l'entreprise a changé l'étiquette de la baie en « Golfe d'Amérique », conformément à l'ordre exécutif du président Trump.Pour mémoire, le mois dernier, Trump a déclaré son intention de changer le nom du golfe du Mexique - un nom qui existe depuis des centaines d'années - en « golfe d'Amérique » parce que « c'est le nôtre », a déclaré Trump.Depuis l'entrée en vigueur de sa décision, l'administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé qu'elle changerait le nom en « Golfe d'Amérique » dans toutes les cartes et graphiques à venir. Google a officiellement modifié le nom sur Google Maps pour les utilisateurs américains, expliquant dans un communiqué qu'il suivait une « pratique de longue date consistant à appliquer les changements de nom lorsqu'ils ont été mis à jour dans des sources gouvernementales officielles ».Ce changement est intervenu malgré une lettre adressée en janvier par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, à l'entreprise pour lui demander de ne pas renommer le golfe.À la fin du mois de janvier 2025, Claudia Sheinbaum, a déclaré aux journalistes que : « Si un pays veut changer la désignation d'un élément de la mer, cela ne s'applique que jusqu'à 12 milles nautiques (environ 22 kilomètres) », précisant que « Cela ne peut pas s'appliquer au reste, en l'occurrence au golfe du Mexique ».La présidente Sheinbaum a également plaisanté sur le fait qu'elle envisageait de rebaptiser le continent nord-américain « Amérique mexicaine » dans son pays. Elle a déclaré : « Nous demandons que lorsque vous tapez “Amérique mexicaine” dans le moteur de recherche, la carte que nous avons présentée apparaisse ». Un document fondateur de 1814, qui a précédé la constitution mexicaine, utilisait ce nom pour désigner le continent.« L'affichage est actuellement désactivé », indique un message sur la page d'évaluation du « Gulf of America ». L'administration Trump a célébré ce nouveau changement, notamment dans un message de la Maison Blanche sur les réseaux sociaux.Apple Maps a également changé de nom.Il est certain que les utilisateurs ont laissé des commentaires négatifs une fois que le changement de nom a pris effet. Vous pouvez trouver des exemples sur la plateforme sociale de votre choix, et il existe des fils de discussion encourageant les gens à exprimer leur mécontentement sur Reddit. Mais ces commentaires ont été rapidement nettoyés et Google a décidé qu'il valait mieux empêcher la publication de nouveaux commentaires. L'entreprise a également supprimé la possibilité de suggérer une modification de l'emplacement, sans doute parce que des personnes lui suggéraient de revenir au nom du golfe du Mexique.Google peut raisonnablement affirmer que tout ce fiasco n'est qu'une question de protocole, qu'il s'agisse du changement de nom ou de la gestion de l'avalanche d'avis à une étoile. Google tire ses informations de localisation du système d'information géographique (GNIS). Ainsi, dès que le changement de nom est entré en vigueur à la suite du coup de crayon de Trump, il est apparu sur Google Maps. Si la protestation contre les critiques négatives est un moyen utile pour les utilisateurs d'exprimer leur mécontentement, Google limite régulièrement les publications sur les sites qui sont inondés d'activités.Google a mis en avant un article de blog datant de 2023, qui explique comment Google s'attaque aux « contenus violant les règles », tels que les faux avis, et quand il désactive des contributions ou supprime des contenus afin d'empêcher l'utilisation abusive de ses outils.Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs affirment que des centaines d'avis à une étoile ont été supprimés et accusent Google de « censure ».L'avis le plus récent laissé pour le résultat de la localisation sur Google Maps semble remonter à un mois.Depuis, les détracteurs ont commencé à publier des évaluations négatives de l'application Google Maps elle-même sur l'App Store d'Apple, plusieurs d'entre eux décrivant l'application et ses étiquettes comme étant « inexactes dans les faits ».Le « review-bombing » est devenu une forme populaire de protestation en ligne contre les entreprises ou les commerces qui apparaissent dans les résultats de Google Search ou de Google Maps.Mardi, les journalistes de l'Associated Press ont été exclus de la signature d'un décret en raison du refus de la publication d'adhérer au changement de nom.Julie Pace, rédactrice en chef d'AP, a déclaré dans un communiqué:La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a affirmé à tort mercredi que « c'est un fait » que le golfe du Mexique s'appelle le « golfe d'Amérique ». « C'est un fait que la masse d'eau au large de la Louisiane s'appelle le golfe d'Amérique, et je ne sais pas pourquoi les médias ne veulent pas l'appeler ainsi, mais c'est ce qu'il est ».La suppression d'avis négatifs soulève des questions sur la liberté d'expression et la transparence des plateformes en ligne. Les utilisateurs s'interrogent sur la possibilité de partager librement leurs opinions, en particulier lorsqu'elles sont critiques envers des entités ou des décisions gouvernementales.Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises technologiques pour équilibrer la modération des contenus, le respect des réglementations locales et la préservation de la liberté d'expression des utilisateurs.Sources : Google Est-il acceptable qu'une entreprise privée, comme Google, supprime des avis négatifs en lien avec des décisions gouvernementales, surtout lorsqu'elles touchent à des enjeux géopolitiques sensibles ?La modification du nom du golfe du Mexique en "golfe d'Amérique" pourrait-elle être vue comme un acte politique, et comment cela affecte-t-il la perception des utilisateurs dans les pays concernés ?Les gouvernements doivent-ils avoir plus de pouvoir pour intervenir sur la gestion des contenus sur des plateformes mondiales comme Google Maps, ou est-ce un terrain réservé aux entreprises privées ?Google pourrait-il être accusé de censure lorsqu'il empêche la publication d'avis critiques sur un événement public ou une décision gouvernementale ?Comment les plateformes en ligne peuvent-elles mieux gérer les critiques concernant des noms géographiques ou des décisions politiques pour éviter des conflits d'intérêts ?