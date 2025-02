Donald Trump prolonge le délai accordé à ByteDance pour vendre la branche américaine de TikTok

Les politiciens américains pensent que TikTok diffuse de la propagande chinoise

Pour rappel, l'interdiction de TikTok aux États-Unis a été validée par la Cour suprême dans une décision unanime rendue le 17 janvier 2025. Cette décision oblige la société chinoise ByteDance à céder sa participation dans la branche américaine de TikTok, sous peine d'interdiction effective de l'application sur tout le territoire américain. L'entrée en vigueur de l'interdiction, le 19 janvier, a entraîné le retrait des applications de ByteDance concernées des magasins d'applications Google Play et Apple Store.Cependant, ce 14 février 2025, l'application TikTok est de retour sur les boutiques d'applications américaines. On suppose qu'Apple et Google ont fait preuve de diligence raisonnable avant d'autoriser le retour de l'application sur leurs plateformes. Il appartient désormais à l'entreprise de décider s'il vaut la peine de vendre la branche américaine de ses activités à une entreprise dirigée par des Américains.Le président Donald Trump a dû décider du sort de TikTok après la fin du mandat de l'administration Biden. Il a prolongé de 75 jours le délai imparti à la société mère Bytedance pour prendre une décision, délai qui court désormais jusqu'au 5 avril.Donald Trump a déclaré que le délai pourrait être encore prolongé. S'exprimant dans le bureau ovale, il a déclaré que « la Chine aura intérêt à ce que l'accord soit conclu ».Quelques jours avant le retour au pouvoir de Donald Trump, l'application a été rapidement remise en ligne après une interruption de 12 à 15 heures. Les utilisateurs américains ont été accueillis par des messages de remerciement à Donald Trump et par le drapeau américain dans la barre de recherche, au lieu de l'invite textuelle habituelle.C'est au cours du premier mandat de Donald Trump que l'interdiction de TikTok a été évoquée par le gouvernement américain. Les préoccupations en matière de sécurité nationale étaient en partie à l'origine de cette interdiction, mais ces derniers mois, les hommes politiques américains se sont montrés un peu plus francs.L'année dernière, le sénateur Mark Warner a déclaré à NBC News que « les propriétaires de TikTok sont en fin de compte redevables [...] au Parti communiste chinois ». Tom Cotton, sénateur républicain, a publié une page web datée du 15 janvier affirmant que TikTok « diffuse de la propagande communiste ».Toutefois, dans des documents judiciaires datant du 30 juillet 2024, des fonctionnaires américains ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que la Chine diffusait de la propagande sur TikTok. Les utilisateurs chinois disposent de leur propre version de TikTok, Douyin, qui est spécifiquement adaptée aux réglementations et aux lois de la région.Ce qui a été souligné par des utilisateurs engagés politiquement comme Alex Pearlman, qui se fait appeler Pearlmania500, c'est que le gouvernement américain se préoccupe de la transparence des communications avec les autres utilisateurs. Les utilisateurs sont ainsi mieux informés sur les événements mondiaux en cours, comme la guerre Israël/Gaza, les droits des personnes LGBTQ+ et la montée de l'extrême droite dans la politique américaine.Les États-Unis s'inquiètent également de l'accès aux données de leurs ressortissants et de leur surveillance par les Chinois. En revanche, ils ne s'inquiètent pas du fait que des entreprises américaines telles que Meta et X aient le même accès à ces données.Malgré les inquiétudes concernant la sécurité des données et l'influence étrangère, le gouvernement américain étudie les moyens de placer TikTok sous contrôle national. Vers le début du mois de février, le président Donald Trump a en effet ordonné la création d'un fonds souverain américain qui pourrait potentiellement servir à acheter TikTok . Cependant, des questions subsistent quant à la faisabilité d'un tel plan compte tenu du déficit budgétaire du pays.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision de rendre TikTok à nouveau disponible sur les magasins d'applications est pertinente ou cohérente, sachant qu'elle est toujours sous la menace d'une interdiction ?