Des projets d'extension dans la FinTech avec le lancement de Truth.Fi pour gérer des crypto et des ETF

Trump Media est une « escroquerie » et les personnes qui achètent ses actions sont des « crétins », déclare Barry Diller

Les actions de Trump Media & Technology Group étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges prolongés vendredi après que l'opérateur de Truth Social a publié ses résultats pour 2024. Les recettes de la société ont diminué de 12 % d'une année sur l'autre, selon son rapport annuel. La perte nette s'est creusée, passant de 58,2 millions de dollars en 2023 à 400,9 millions de dollars.Trump Media a fait ses débuts sur le Nasdaq sous le symbole « DJT » en mars dernier, après avoir fusionné avec Digital World Acquisition Corp. La valeur de l'action a presque doublé en 2024, son homonyme, Donald Trump, ayant remporté l'élection présidentielle américaine en novembre. À la clôture de vendredi, l'action était en baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 6,59 milliards de dollars.En 2024, Trump Media a encouru des frais juridiques liés à la fusion en raison de l'obstruction de la Securities and Exchange Commission de l'ancien président Biden, selon une déclaration. Une modification de l'accord de partage des revenus avec un partenaire publicitaire a entraîné une baisse des ventes. « En outre, les revenus ont varié car nous testons de manière sélective une initiative publicitaire naissante sur notre plateforme Truth Social », a déclaré la société dans son rapport annuel.Trump a créé Truth Social après avoir été banni de Twitter et de Facebook à la suite de l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole.Citant son « stade de développement précoce », la société mère basée à Sarasota, en Floride, a déclaré qu'elle ne communiquait pas les « indicateurs clés de performance traditionnels » utilisés par d'autres entreprises de médias sociaux, tels que le nombre de personnes qui se sont inscrites au service, qui l'utilisent quotidiennement ou mensuellement ou qui voient ses publicités.Trump Media a été cotée en bourse en mars dernier après avoir fusionné avec une société écran appelée Digital World Acquisition Corp, un exemple de ce que l'on appelle une société d'acquisition à but spécifique, ou SPAC, qui peut permettre aux jeunes entreprises d'accéder plus rapidement et plus facilement à la cotation en bourse de leurs actions.Au quatrième trimestre, Trump Media a annoncé la disponibilité de son service de streaming vidéo Truth+ sur Android, iOS et le web.La société n'a pas organisé de conférence téléphonique sur les résultats depuis la fusion.Après avoir remporté l'élection présidentielle américaine en novembre, Donald J. Trump a transféré en décembre toutes ses actions (d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars sur le papier) en tant que « don de bonne foi » au Donald J. Trump Revocable Trust. Les actions de M. Trump représentaient plus de la moitié des actions de la société. Depuis vendredi, le trust dont le président Trump est l'unique bénéficiaire détient 52 % des droits de vote des actions de la société.Trump publie des messages sur Truth Social, où il compte 8,9 millions d'adeptes. Sur X, qui appartient au PDG de Tesla, Elon Musk, qui a aidé le ministère de l'efficacité gouvernementale de l'administration Trump, Trump a 100,9 millions d'adeptes. Trump Media dispose aujourd'hui de 776,8 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme, avec 9,6 millions de dollars de dettes.« Nous continuerons à explorer les opportunités de partenariat, de fusion et d'acquisition d'autres entités capables de fonctionner efficacement si TMTG évolue en une société holding avec des filiales couvrant plusieurs industries », a déclaré le président-directeur général Devin Nunes, un ancien membre républicain du Congrès, dans le communiqué.Le groupe Trump Media and Technology (TMTG) a dévoilé ses projets d'expansion dans le domaine des services financiers avec le lancement d'une marque de fintech appelée Truth.Fi, visant à offrir des services financiers axés sur les cryptomonnaies et les fonds négociés en bourse (ETF).Le passage aux services financiers intervient quelques jours après que Donald Trump a critiqué Brian Moynihan, PDG de Bank of America Corp., lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Au cours d'une séance de questions-réponses, Trump a vanté ses projets de réduction de l'inflation avant de revenir brusquement à Moynihan :« Vous avez fait un travail fantastique, mais j'espère que vous commencerez à ouvrir votre banque aux conservateurs, parce que de nombreux conservateurs se plaignent que les banques ne leur permettent pas de faire des affaires en leur sein », a déclaré Trump . « Vous, Jamie et tout le monde... Ce que vous faites est mal ».Trump faisait référence à une allégation selon laquelle de grands prêteurs, dont Bank of America (BofA) et JPMorgan Chase (dirigée par Jamie Dimon), auraient « débancarisé » des groupes conservateurs et religieux en raison de leurs opinions politiques. Les deux banques ont démenti à plusieurs reprises cette allégation, qui est devenue un sujet de discussion pour la droite au printemps dernier, après que plus d'une douzaine d'auditeurs et de trésoriers d'État ont écrit une lettre ouverte à Moynihan, citant quelques exemples de fermeture de comptes d'organisations religieuses ou de droite. (BofA a précédemment déclaré que ces cas n'étaient pas liés à des tendances politiques ou religieuses).Truth.Fi, qui devrait être déployée cette année, proposera des investissements basés sur les « principes de l'Amérique d'abord », avec le courtier Charles Schwab Corp. qui conseillera sur les produits et la stratégie, selon une déclaration . Trump Media placera également 250 millions de dollars (soit environ un tiers de ses liquidités) sous la surveillance de Schwab, alloués à des fonds négociés en bourse, au bitcoin et à d'autres cryptomonnaies et véhicules financiers.L'entreprise de médias sociaux de Trump, qui perd de l'argent, est de nouveau sous les feux de la rampe à un moment où le président teste déjà les limites des normes éthiques. Juste avant son investiture, lui et sa femme Melania ont introduit deux memecoins qui ont soudainement valu des milliards de dollars, ce qui, selon les experts, offrait aux affiliés de Trump une chance de profiter de son retour à la Maison Blanche.Le jeton $TRUMP est rapidement devenu viral et sa valeur a grimpé en flèche, passant de 6 dollars à 75 dollars en 36 heures, selon CoinMarketCap. Le site internet « Official Trump » mentionne deux entités comme propriétaires d’une part collective de 80 % de l’offre de $TRUMP : CIC Digital LLC, une filiale de la Trump Organization, l'entité sous laquelle la famille Trump mène ses affaires, et Fight Fight Fight LLC, une entreprise récemment constituée dont la propriété n’est pas claire.La situation a rapidement soulevé de nombreuses critiques, certains observateurs affirmant que le jeton crée d'importants conflits d'intérêts pour le président.Selon Jeff Hauser, directeur exécutif du Revolving Door Project, un groupe qui étudie l'influence des entreprises et l'éthique au sein du gouvernement, les élus, y compris Trump, pourraient utiliser leur position pour promouvoir des offres financières telles que Truth.Fi. « Toutes ces affirmations sur le débancarisation peuvent être renforcées par le pouvoir exécutif », a déclaré Hauser a propos des critiques formulées par Donald Trump contre Bank of America. « Il dispose désormais d'un moyen de tirer profit des personnes qui croient que ces choses sont vraies ».De nombreux détails de l'effort de Truth.Fi, y compris les frais, restent flous. Trump Media a déclaré qu'une filiale de Yorkville Advisors servirait de conseiller en investissement enregistré. Yorkville Advisors, basée à Mountainside, dans le New Jersey, est dirigée par Mark Angelo, qui l'a fondée en 2001.L’homme d’affaires Barry Diller a récemment qualifié Trump Media « d'arnaque » et averti que les investisseurs qui achètent ses actions sont des « crétins ». Dans une interview avec CNBC, Diller a critiqué la société de médias sociaux soutenue par l’ancien président Donald Trump, exprimant des doutes sur la croissance de Truth Social, la plateforme de médias sociaux appartenant à Trump Media and Technology Group (TMTG).La critique de Diller fait suite à l'introduction en bourse de TMTG, qui a d'abord vu le prix des actions grimper en flèche, attirant l'attention des investisseurs individuels et de la communauté des mèmes. Cela a donné à l'entreprise une capitalisation boursière impressionnante de 6,4 milliards de dollars, bien que son chiffre d'affaires n'ait été que de 4,1 millions de dollars l'année dernière et que son activité soit centrée sur l'application Truth Social, qui compte beaucoup moins d'utilisateurs que les principales plateformes de médias sociaux. Toutefois, l'enthousiasme initial a été de courte durée, car les actions de la société ont chuté, reflétant le scepticisme d'investisseurs plus avisés.« C'est une escroquerie, comme tout ce dans quoi il a été impliqué, une sorte d'escroquerie », a-t-il ajouté à propos de Trump.« Je pense que ce sont des imbéciles », a déclaré Diller lorsqu'on lui a demandé pourquoi les gens achetaient les actions de la société. « Je veux dire, qui achèterait [des parts d'une] entreprise qui, littéralement, a 30 dollars de chiffre d'affaires ? Qui pourrait donner une valeur à cela ? » a demandé Diller.« Ils l'achètent pour d'autres raisons, tout comme ils ont acheté des cinémas alors qu'il n'y avait pas d'activité dans ce domaine, ou acheté GameStop, etc. C'est stupide. C'est stupide », a-t-il ajouté.À la question de savoir si Trump Media pourrait un jour devenir une entreprise plus importante qu'elle ne l'est actuellement, en particulier si Trump est élu président plus tard cette année, Diller a répondu catégoriquement : « Non ... non ». « Écoutez, il n'est intéressant aujourd'hui que parce qu'il est en train de divertir les gens », a déclaré Diller. « J'espère que s'il est élu, il se contentera de jouer au golf pendant quatre ans ».Sources : rapport annuel La stratégie de Trump Media pour s’imposer sur le marché des réseaux sociaux est-elle toujours viable face aux défis financiers et à la concurrence accrue de géants comme Meta et X (anciennement Twitter) ?Quel rôle les frais juridiques jouent-ils dans la situation financière de Trump Media, et quel impact cela a-t-il sur l’avenir de la société ?La perte de 400 millions de dollars peut-elle être considérée comme un simple ajustement dans la trajectoire de développement de Trump Media, ou est-ce un signe plus inquiétant de son incapacité à percer à long terme ?Le modèle économique de Truth Social pourrait-il être réajusté pour le rendre plus attractif pour les utilisateurs et les annonceurs, ou bien est-il trop tard pour ces ajustements ?