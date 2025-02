X d'Elon Musk bloque les liens vers Signal, le service de messagerie chiffrée utilisé comme principale méthode de communication par les employés fédéraux qui cherchent à dénoncer le DOGE

Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 729 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Ce dernier développement survient après que le site web du DOGE a été défiguré par des experts en sécurité pour mettre en évidence une faille de sécurité grave due à des « erreurs de configuration élémentaires ».Peu de temps après qu'Elon Musk a dépensé 44 milliards de dollars sur Twitter, des rapports ont émergé sur le fait que la plateforme bloquait les liens vers d'autres plateformes telles que Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post et Nostr.À l'époque, Twitter avait mis en place une politique interdisant la « promotion gratuite » de ces plateformes, ce qui s'est traduit par des liens bloqués et des comptes suspendus pour violation de la politique. Les agrégateurs de liens tiers tels que Linktree ont également été interdits.Aujourd'hui, il semble que Twitter (devenu X) soit de nouveau à la manœuvre. Un nouveau rapport de Matt Binder, de Disruptionist, affirme que X bloque désormais les liens vers Signal, un service de messagerie cryptée utilisé par les individus et les organisations qui privilégient la confidentialité et la sécurité dans leurs communications. Matt Binder affirme que Signal a été un outil crucial pour les travailleurs fédéraux « cherchant à dénoncer » le DOGE.Selon Matt Binder, il n'est pas possible de publier des liens « Signal.me » sur la plateforme, en particulier dans les messages directs, les messages publics ou même les biographies. Pour rappel, « Signal.me » est le domaine que les utilisateurs partagent pour permettre à d'autres de les contacter rapidement. Il ressemble généralement à "https://signal.me/#eu/[quelque chose de très long]".Ci-dessous une capture d'écran fournie par Matt Binder, qui montre ce qui se passe lorsque l'on essaye d'envoyer un message direct sur X contenant un lien « Signal.me ».Si vous essayez de publier un lien Signal.me, vous obtiendrez le message d'erreur suivant : « We can't complete this request because this link has identified by X or our partners as potentially harmful » : « Nous ne pouvons pas traiter cette demande car ce lien a été identifié par X ou nos partenaires comme étant potentiellement dangereux ». Si vous essayez de mettre à jour votre biographie avec un lien “Signal.me”, vous obtiendrez le message d'erreur suivant :La seule solution pour le moment est d'encoder le lien en base64 ou d'utiliser un raccourcisseur d'URL, mais ce n'est probablement qu'une question de temps avant que X ne rattrape son retard et ne bloque également cette solution.Les nouveaux liens « Signal.me » ne sont pas les seuls concernés. En fait, si vous essayez de cliquer sur un lien « Signal.me » existant sur X, vous verrez un avertissement comme celui-ci, avec le bouton d'action par défaut qui vous renvoie à la page précédente lorsque vous cliquez dessus.Les liens « Signal.org » ne sont pas bloqués, mais seulement « Signal.me ». On ne sait pas exactement quand X a effectué ce changement, car l'entreprise n'a pas fait de déclaration publique, mais le problème a été remarqué pour la première fois le 16 février par des chercheurs en cybersécurité de Mysk.Dans le même ordre d'idées, il y a quelques semaines, la DOGE a obtenu l'accès au système de paiement du Trésor américain, d'une valeur de 6 000 milliards de dollars, ce qui a amené les législateurs à s'alarmer de l'accès d'Elon Musk au système et des risques potentiels pour la sécurité nationale que cela implique.Si certains considèrent Elon Musk comme un visionnaire qui remodèle le monde de la technologie, d'autres voient dans ses actes de la provocation. Alors qu' Elon Musk a présenté son acquisition de Twitter/X comme une mission visant à sauver la civilisation , arguant qu'un dangereux « virus de la pensée » s'est propagé et amplifié à travers les plateformes numériques, cette vision semble pour certains contraster avec la dernière controverse en date impliquant la plateforme.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que la décision de X de bloquer les liens vers Signal est crédible ou pertinente ?