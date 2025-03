Go et WebAssembly, une alternative prometteuse à React ? Dagger tente l'approche pour optimiser les performances de son frontend et unifier sa base de code

Le contexte : un besoin de cohérence et de performance

L'interface de terminal (TUI) développée en Go, directement intégrée au CLI de Dagger.

L'interface Cloud développée en React pour le tableau de bord web, utilisé pour l’interaction avec les utilisateurs.

Deux bases de code = plus de travail, moins de fonctionnalités



Dagger fonctionne en construisant un DAG d'opérations et en les évaluant, souvent en parallèle. Par nature, il s'agit d'une chose difficile à afficher. Pour aider les utilisateurs à s'y retrouver, nous proposons deux interfaces de visualisation en temps réel : l'interface terminale de Dagger (TUI), incluse dans le CLI de Dagger, et Dagger Cloud, un tableau de bord Web en ligne. L'interface utilisateur de Dagger est implémentée en Go, et Dagger Cloud (pré-v3) a été écrit en React.



Il est évident que nous voulons que les deux interfaces utilisateur soient aussi proches que possible l'une de l'autre. Mais l'interprétation du flux d'événements de Dagger en temps réel et la production d'une interface utilisateur sont des tâches assez complexes. Certains des flux d'événements les plus complexes que nous ayons vus contiennent des centaines de milliers de données OpenTelemetry, et la gestion des structures de données qui les entourent devient très compliquée, très rapidement. L'interface Web ne pouvait souvent pas suivre l'énorme volume de données qu'elle devait traiter et elle devenait lente et laggy ; pour résoudre ce goulot d'étranglement des performances, nous avons été contraints d'adopter un modèle d'implémentation différent pour l'application React.



Nous nous sommes donc retrouvés avec deux interfaces essayant d'accomplir la même chose, l'une dans un langage et un écosystème (TypeScript/React), l'autre dans un langage et un écosystème totalement différents (Go), et nous ne pouvions pas facilement partager la logique métier entre elles. En tant que petite équipe, nous devons livrer rapidement. Avoir à réimplémenter chaque fonctionnalité deux fois était une taxe massive sur notre vélocité.



Nous avons commencé à réfléchir à une nouvelle approche de Dagger Cloud, avec deux objectifs principaux :

Unifier les bases de code, afin d'éliminer les doublons et de rendre plus efficace la livraison de nouvelles fonctionnalités.

Go et WebAssembly : la solution choisie

Unité de code : En choisissant Go, l’équipe de développement a pu unifier l’écriture du code backend et frontend. Cela facilite non seulement la maintenance, mais aussi la collaboration entre les équipes de développement, qui sont toutes familières avec le même langage.

Haute performance : Go étant un langage compilé, il offre des performances supérieures à celles des langages interprétés comme JavaScript. Ce facteur est essentiel pour des applications qui manipulent une grande quantité de données, comme c’est le cas de Dagger.

Simplicité : Go est réputé pour sa syntaxe simple et son faible coût d’apprentissage, ce qui facilite la prise en main pour les développeurs, même ceux venant de langages de programmation plus complexes.

Performance accrue : WASM permet à Dagger de déplacer des parties du code à exécuter directement dans le navigateur, au lieu de dépendre uniquement du JavaScript. Cela permet de maximiser les performances, surtout dans des cas d’utilisation avec de lourdes opérations de calcul.

Portabilité : Le code Go compilé en WebAssembly peut être exécuté dans n’importe quel navigateur moderne, sans nécessiter de plugins supplémentaires. Cette portabilité est un atout majeur, car elle permet à Dagger de s’assurer que son application web fonctionne de manière fluide sur une large gamme de plateformes et de dispositifs.

Réduction de la charge serveur : En déplaçant certaines tâches côté client grâce à WASM, Dagger a pu alléger la charge des serveurs, réduisant ainsi les coûts d'infrastructure et améliorant la réactivité de l’application.

Avec Dagger Cloud v3, nous voulions offrir une expérience plus fluide et plus rapide tout en maintenant une parité complète avec l'interface utilisateur du terminal Dagger, nous avons donc adopté WebAssembly (WASM).



L'adoption de WebAssembly (WASM) a été l'une des tendances croissantes dans l'écosystème du cloud au cours des dernières années. Et pour cause ! WASM vous permet d'exécuter du code écrit dans différents langages de programmation (comme Go, Rust, C++, etc.) dans des navigateurs web ou d'autres environnements à une vitesse quasi native.



En remplaçant notre ancienne application React par une interface utilisateur basée sur WebAssembly, nous avons unifié la logique commerciale sous-jacente entre le terminal Dagger et les expériences web. Auparavant, le maintien d'implémentations séparées en TypeScript/React (pour le web) et Go (pour le CLI) créait des doublons et ralentissait notre capacité à livrer des fonctionnalités de manière cohérente sur toutes les plateformes. Désormais, avec WASM, l'interface terminal et l'interface web partagent la même base de code backend.



Des erreurs plus faciles à lire

Les défis du passage à Go et WebAssembly

Maturité technologique de WASM : Le manque d'outils et de bibliothèques adaptées a obligé l’équipe de Dagger à développer eux-mêmes de nombreux composants frontend, ce qui a allongé le temps de développement.

Limites de la mémoire WebAssembly : Le standard WebAssembly impose des limites de mémoire qui, bien qu’ayant été étendues dans les dernières versions des navigateurs, restent relativement faibles (environ 2 Go par application). Ce paramètre est particulièrement contraignant pour des applications qui doivent traiter de grandes quantités de données en temps réel, comme c’est le cas pour Dagger.

Expérience utilisateur : Le passage de React, un framework optimisé pour le rendu d’interfaces riches et dynamiques, à une solution en Go et WebAssembly, a nécessité de repenser une partie de l’interactivité et de l’ergonomie de l’interface. Les composants web devaient être réinventés, ce qui a demandé une phase de prototypage et de tests exhaustive.

Notre objectif initial était de pouvoir réutiliser une base de code pour Dagger Cloud et l'interface utilisateur. Nous avons décidé assez tôt d'en faire une base de code Go. Techniquement, nous aurions pu faire l'inverse et utiliser TypeScript pour l'interface utilisateur. Mais nous sommes avant tout une équipe d'ingénieurs Go, et le choix de Go a permis aux autres membres de l'équipe de contribuer plus facilement, d'ajouter une fonctionnalité ou de passer quelques heures pour aider à déboguer un problème. En plus de la standardisation sur un seul langage, cela nous a donné de la flexibilité et a brisé les silos au sein de notre équipe.



Une fois que nous avons décidé d'exécuter le code Go directement dans le navigateur, WebAssembly était l'étape suivante logique. Mais il restait encore quelques défis à relever :

La combinaison Go + WebAssembly n'est pas encore aussi mature que React et d'autres frameworks JavaScript. Il n'existe pas de bibliothèques de composants prêts à l'emploi, les outils de développement ne sont pas aussi riches, etc. Nous savions que nous devrions créer la plupart de nos composants d'interface utilisateur à partir de zéro.

Les applications WebAssembly sont soumises à une limite de mémoire de 2 Go dans la plupart des navigateurs. Nous nous attendions à ce que cela pose un problème lors de l'affichage de traces volumineuses, et nous savions que nous devrions faire beaucoup d'optimisation pour minimiser l'utilisation de la mémoire et maintenir l'interface utilisateur stable. Mais ce n'était pas entièrement mauvais ; le point positif était que toute amélioration de l'utilisation de la mémoire apportée à l'interface WebAssembly profiterait également aux utilisateurs de l'interface utilisateur, puisqu'il s'agissait maintenant d'une base de code partagée.

Des indicateurs d'état plus clairs

Les résultats : une interface plus performante et cohérente

