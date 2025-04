Donald Trump donne le coup d'envoi à la vente de sa participation de 2,3 milliards de dollars dans la société qui gère son réseau social Truth Social

provoquant une chute de 8 % du cours de l'action

Donald Trump pourrait se débarrasser de sa participation dans TMTG

Les performances de l'action ont été décevantes ces derniers mois



Donald Trump a lancé Truth Social en février 2022 pour maintenir sa présence en ligne après avoir été banni de Twitter et Facebook en janvier 2021 à la suite des événements du Capitole. Mais Truth Social n'a pas connu le succès annoncé. La plateforme a rencontré des difficultés, notamment une adoption limitée et le départ de cadres dirigeants. Et avec le rétablissement des comptes Twitter et Facebook en 2023, il est possible que Donald Trump s'en détourne De nouveaux documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont révélé que le président américain a donné le coup d'envoi aux projets de cession de la totalité de ses parts dans Trump Media and Technology Group (TMTG), la société qui gère son réseau social Truth Social.Trump Media and Technology Group a été créé par Donald Trump en 2021, après qu'il a été banni de Twitter et de Facebook. À l'époque, il avait déclaré qu'il mettait en place la plateforme afin de « s'opposer à la tyrannie des Big Tech » qui, selon lui, contrôlent et censurent le discours en ligne. Depuis, la situation a évolué et Donald Trump s'est même allié avec certains des dirigeants de grandes plateformes en ligne, dont Elon Musk, propriétaire de X (ex-Twitter).Les documents déposés auprès de la SEC révèlent que Donald Trump prévoit de vendre la totalité de ses 114 millions d'actions dans Trump Media and Technology Group par le biais d'une série de ventes publiques. D'après les documents déposés, Donald Trump détient actuellement une participation de 52 % dans la société, dont la valeur est estimée à environ 2,3 milliards de dollars. Cette participation est détenue par un trust contrôlé par son fils Donald Trump Jr.Selon le dépôt légal, les actionnaires actuels, dont Donald Trump, le procureur général des États-Unis Pam Bondi, le président de Trump Media and Technology Group Devin Nunes et une société enregistrée aux îles Caïmans appelée Yorkville, chercheront à vendre un total de 134 millions d'actions.Trump Media and Technology Group prévoit également d'émettre 8,4 millions de nouvelles actions. Le cours de son action a chuté de 8 % en réaction à la nouvelle. Mais la société a nié la nouvelle selon laquelle des initiés envisagent de se débarrasser de leurs actions, affirmant qu'il s'agit d'un « dépôt de routine ».Les actions de Trump Media & Technology Group, qui se négocie sous le symbole DJT, ont plongé de plus de 40 % cette année, dans le contexte d'une chute des marchés boursiers américains alimentée par la politique commerciale agressive du président Donald Trump et par les inquiétudes que les droits de douane imposés à certains des principaux partenaires commerciaux des États-Unis pèsent sur la première puissance économique mondiale.Après son lancement en septembre 2021, les actions (DJT) de Trump Media and Technology Group ont été cotées à la bourse Nasdaq. Trump Media and Technology Group est également devenue récemment la première entreprise à être cotée sur la plateforme Texas de la Bourse de New York.En septembre 2024, l'action DJT a bondi après que Donald Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de vendre sa participation dans la société. Le Nasdaq a temporairement interrompu les échanges d'actions plus tard dans la journée. Donald Trump a ensuite accusé le Nasdaq de « recevoir des ordres » de la SEC. Sur Truth Social, il avait déclaré à l'époque : « de quel droit [le Nasdaq] fait-il cela ? Ils l'ont fait deux fois aujourd'hui. Que se passe-t-il ? ».La nouvelle selon laquelle Donald Trump pourrait vendre sa participation intervient alors que le cours de l'action a chuté de 63 % au cours des 12 derniers mois, les investisseurs ayant vendu leurs actions en réaction à la faiblesse des résultats financiers et à l'effondrement du nombre d'utilisateurs. À ce propos, la société refuse de divulguer le nombre d'utilisateurs de Truth Social et d'autres métriques qui permettraient d'évaluer les performances de la plateforme.L'action DJT est devenue un moyen populaire pour les investisseurs individuels de montrer leur soutien au président. En octobre 2024, la société a déclaré qu'elle comptait environ 650 000 actionnaires « dont le profil unique est composé en grande majorité d'investisseurs individuels ». « Seuls environ 2 100 investisseurs possèdent plus de 5 000 actions, et moins de 1 000 investisseurs possèdent plus de 10 000 actions », a déclaré la société.Mais Trump Media and Technology Group continue de perdre de l'argent. Selon un récent rapport, la société a enregistré une perte nette de 400,9 millions de dollars en 2024 . Cette perte s'accompagne d'une diminution de 12 % de ses revenus annuels, qui s'élèvent désormais à 3,6 millions de dollars.Contrairement à Meta et à d'autres entreprises de médias sociaux, la direction de Trump Media and Technology Group a déclaré dans le rapport qu'il ne croyait pas à l'utilisation de mesures traditionnelles telles que le nombre d'utilisateurs actifs ou le revenu moyen par utilisateur. « Cela pourrait potentiellement détourner son attention de l'évaluation stratégique en ce qui concerne le progrès et la croissance de son entreprise », a déclaré la société.Quel est votre avis sur le sujet ?Donald Trump pourrait vendre sa participation dans Trump Media and Technology Group. Qu'en pensez-vous ?Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs ? Selon vous, Truth Social a-t-il encore un avenir ?