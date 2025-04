Le site Web de la sécurité sociale tombe en panne alors que les perturbations liées au DOGE d'Elon Musk se poursuivent au sein de l'agence

L'Administration de la sécurité sociale (SSA) des États-Unis a annoncé le 1er avril qu'elle enquête sur les causes d'une série de pannes successives qui ont frappé ses services en ligne. Le portail MySSA, qui permet aux bénéficiaires de la sécurité sociale de gérer leurs prestations en ligne, a connu une panne totale le 31 mars 2025. Le site Web avait déjà subi quatre pannes au début du mois de mars. Les pannes ont été attribuées à des serveurs surchargés.Mais les critiques rejettent cette hypothèse, affirmant que les pannes des services en ligne de la sécurité sociale étaient rares avant l'intervention du DOGE d'Elon Musk. En effet, les systèmes et les bases de données de la sécurité sociale ont été l'une des principales cibles du DOGE d'Elon Musk Les pannes de ces services surviennent peu de temps après que l'Administration de la sécurité sociale a contraint les retraités à chercher de l'aide plus exclusivement en ligne. L'agence envisage de réduire ses opérations téléphoniques, une initiative qui s'inscrit dans une politique plus large de réduction des coûts. D'après les rapports, la dernière panne a également eu des répercussions sur d'autres systèmes internes et des services cloud utilisés par l'agence.En raison de l'interruption, les personnes qui perçoivent le revenu de sécurité complémentaire (Supplemental Security Income), notamment les personnes âgées handicapées, les adultes et les enfants à faible revenu, ont déclaré avoir reçu un avis indiquant qu'elles ne percevaient pas de prestations. L'agence a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur. Son porte-parole Nicole Tiggemann a déclaré l'agence enquête sur les causes profondes de cette interruption.L'agence est sur la défensive depuis quelques semaines, car les changements de politique annoncés (et l'implication du DOGE d'Elon Musk dans ces changements) ont suscité la confusion et le mécontentement des Américains. Les critiques estiment que le DOGE pourrait tenter intentionnellement de saboter l'agence pour justifier sa fermeture. Entre-temps, Elon Musk a continué à dénigrer publiquement la sécurité sociale, diffusant des rumeurs de fraude.Le président américain Donald Trump a chargé le DOGE d'identifier les dépenses financières excessives et les fraudes dans la bureaucratie fédérale. Dans le cas de la sécurité sociale, Elon Musk et son équipe ont cherché à accéder aux numéros de sécurité sociale, aux noms, ainsi qu'aux dates de naissance et de décès des bénéficiaires du programme. L'accès du DOGE à ces informations a déclenché un tollé et un juge a finalement bloqué cet accès en mars.La multiplication des pannes fait suite à l'introduction de nouvelles politiques d'automatisation et de numérisation menées par le DOGE. Dans le cadre de ces changements, l'Administration de la sécurité sociale a poussé les utilisateurs vers des services uniquement en ligne et a mis en œuvre une restructuration interne massive et des mesures de réduction des coûts. Les réductions d'effectifs semblent avoir eu un impact sur la qualité de la prestation de services.Selon les rapports, l'agence a réduit son personnel de plus de 12 % au cours des derniers mois, et les responsables des bureaux locaux auraient dû assumer des tâches d'accueil en raison du manque de personnel. Le bureau chargé de contrôler l'expérience des clients aurait également été dissous.Les militants de la sécurité sociale ont déclaré que les changements propulsés par le DOGE entraîneraient des décès, et d'anciens fonctionnaires fédéraux ont vivement critiqué la nouvelle approche du gouvernement à l'égard de ce programme vieux de près de 100 ans. L'ancien commissaire de l'agence, Martin O'Malley, a affirmé que les changements institués pourraient entraîner des interruptions de service à grande échelle dès le mois de juin.Les inquiétudes concernant la fiabilité de l'Administration de la sécurité sociale se sont intensifiées après les pannes. Le portail MySSA est devenu la pièce maîtresse du projet de modernisation de l'Administration de la sécurité sociale, mais sa fiabilité fait désormais l'objet d'un examen minutieux.Elon Musk a déclaré que l'Administration de la sécurité sociale est en proie à de nombreuses pratiques frauduleuses. Lors d'un événement politique dans le Wisconsin cette semaine, Elon Musk a déclaré : « une statistique intéressante est que 40 % des appels à la sécurité sociale étaient frauduleux, ce qui signifie que quelqu'un essayait d'obtenir un paiement de sécurité sociale destiné à une personne âgée pour l'envoyer à un réseau de fraudeurs ».Toutefois, selon le New York Times, « cette affirmation n'a aucun fondement dans la réalité et pourrait en fait être un malentendu (ou une distorsion intentionnelle) d'une autre statistique ». En outre, les données internes de l'agence ont toujours montré de faibles niveaux de fraude. De 2015 à 2022, l'agence aurait identifié environ 72 milliards de dollars de paiements indus, soit moins de 1 % du total des prestations distribuées au cours de cette période.Plusieurs rapports indiquent également que l'agence envisage de fermer des dizaines de bureaux à travers le pays pour réduire les coûts. Mais un communiqué de presse du 27 mars a souligné l'engagement de l'agence en faveur de l'accès aux bureaux locaux, malgré des articles affirmant le contraire.« La SSA s'est engagée à fournir des services là où les gens ont besoin d'aide et nos bureaux locaux ne font pas exception. Nous n'avons fermé aucun bureau local cette année », a déclaré Leland Dudek, commissaire par intérim de l'Administration de la sécurité sociale, dans un communiqué.Les efforts de l'agence pour réorganiser ses services comprennent des améliorations technologiques telles que l'expansion des systèmes de technologie de l'information sur la santé pour rationaliser les demandes de prestations d'invalidité. « Des allocations plus rapides signifient que les personnes qui en ont le plus besoin recevront les prestations dont elles ont besoin », a déclaré le commissaire Leland Dudek dans une autre annonce faite le 27 mars.Cependant, les critiques ont exprimé leur inquiétude quant à l'agressivité avec laquelle ces réformes ont été mises en œuvre. « Ce qui se passe, c'est la destruction de l'agence de l'intérieur, et cela s'accélère », a déclaré le sénateur indépendant du Maine Angus King dans une interview accordée à IBTimes.En attendant, les problèmes se poursuivent. Les utilisateurs qui ne peuvent pas accéder à MySSA pour modifier leur dépôt direct ou demander certaines prestations doivent vérifier leur identité auprès d'un bureau local. L'agence conseille vivement à ces personnes de téléphoner à l'avance et de prendre rendez-vous afin de réduire les délais. L'agence n'a pas encore fourni de calendrier pour résoudre les problèmes d'instabilité de ses services en ligne.