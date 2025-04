L'Internet pèse-t-il deux fraises ou un camion ? Enquête sur une énigme quantique

Tout ce qui circule en ligne pèse moins qu'une poussière

stockage dans la mémoire d'un ordinateur ;

analyse de sa destination ;

encodage pour transmission (en impulsions électriques ou lumineuses) ;

envoi vers le nœud suivant ;

Décodage et nouveau stockage.

Explosion des données mondiales : 175 zettaoctets prévus en 2025

Le cœur (centres de données traditionnels et cloud) La périphérie (infrastructures réseau comme les antennes 5G) Les terminaux (smartphones, IoT et appareils personnels)

175 ZB = 175 000 milliards de Go

Si stockés sur des Blu-ray, ces données formeraient une pile atteignant 23 fois la Lune

Il faudrait 12,5 milliards des plus gros disques durs actuels pour les contenir

90 ZB de données générées par les appareils IoT

49 % des données hébergées dans le cloud public

30 % des informations consommées en temps réel

42 ZB de capacité de stockage livrés d'ici 2025

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

L'Internet est partout, mais peut-on le peser ? Son infrastructure physique – fermes de serveurs, câbles sous-marins, data centers – a bien sûr une masse tangible. Mais qu’en est-il de l’Internet lui-même, c’est-à-dire des données, des flux d’information, de cette entité immatérielle qui semble flotter dans le cyberespace ? Puisque stocker et transmettre des données consomme de l’énergie, et que l’énergie possède une masse (comme le rappelle E=mc² d’Einstein), il devrait être possible, en théorie, de calculer le "poids" de l’Internet.En 2006, le physicien Russell Seitz s’est attelé à cette tâche. Son raisonnement ? Si l’on considère l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des serveurs (environ 40 gigawatts à l’époque) et la masse des électrons en mouvement dans les circuits, on arrive à une estimation surprenante : l’Internet pèserait environ 50 grammes, soit le poids de deux fraises. Une conclusion aussi poétique que contre-intuitive, qui compare la puissance colossale du réseau (équivalente à 50 millions de chevaux-vapeur) à la légèreté de son essence énergétique.Pourtant, cette approche soulève des questions. D’abord, elle ignore la masse des infrastructures matérielles (le cuivre des câbles, le silicium des puces). Ensuite, le paysage numérique a radicalement changé depuis 2006 : explosion des smartphones, du streaming, de l’IA… Selon la logique de Seitz, l’Internet "pèserait" désormais une pomme de terre – mais d’autres méthodes, comme celle proposée par Discover, suggèrent des calculs bien différents.Finalement, le « poids de l’Internet » reste une métaphore plus qu’une réalité physique. Elle révèle notre fascination pour quantifier l’immatériel, mais aussi les limites d’une telle entreprise. Car l’Internet n’est pas qu’une somme d’électrons : c’est un réseau vivant, à la fois énergie, matière et abstraction – une entité qui défie la pesée traditionnelle. Peut-être, comme le disait Seitz, faut-il simplement accepter que cette chose si massive tienne, en essence, dans le creux de la main.L’Internet est immense. Mais cette immensité a-t-elle une masse réelle ? Bien entendu, les gigantesques fermes de serveurs et les milliers de kilomètres de fibre optique qui composent son infrastructure ont une masse physique. Pourtant, la véritable question ne porte pas sur ces supports matériels, mais sur l’Internet lui-même : l’information, les données, la substance numérique qui circule dans le cyberespace. Or, puisque stocker et transférer des données requiert de l’énergie — et que selon Einstein, l’énergie possède une masse — il devrait être possible, du moins en théorie, de calculer le « poids » de l’Internet.Mais depuis cette estimation, le monde numérique a explosé : Instagram, les iPhones, l’essor de l’intelligence artificielle. Si l’on suit la logique de Seitz, l’Internet pèserait désormais autant qu’une pomme de terre. À l’époque, le magazine Discover proposait une autre méthode : plutôt que de mesurer l’énergie, pourquoi ne pas estimer le poids des électrons utilisés pour coder les bits ? En se basant sur un trafic estimé à 40 pétaoctets, leur calcul donnait une masse de 5 millionièmes de gramme — autrement dit, une goutte de jus de fraise.Pour saisir la notion de "poids de l'Internet", il faut d'abord comprendre le voyage des données numériques. Qu'il s'agisse d'un simple e-mail ou d'un flux vidéo en direct, chaque information est découpée en paquets - des fragments de données de quelques dizaines à quelques milliers d'octets. Ces paquets contiennent non seulement le contenu transmis, mais aussi des métadonnées cruciales qui guident les routeurs, ces gardiens du trafic numérique, vers leur destination finale.Le processus est toujours le même, quel que soit le parcours :Ce cycle se répète inlassablement jusqu'à ce que l'information atteigne son destinataire. La magie d'Internet réside dans ce paradoxe : les électrons ou photons physiques ne voyagent jamais bien loin - quelques centaines de mètres pour le Wi-Fi, une vingtaine de kilomètres dans les fibres optiques avant d'être régénérés par des répéteurs. Ce qui traverse réellement les océans, c'est le motif informationnel, reconstitué à chaque étape du parcours.Imaginez vouloir envoyer une voiture sur une île inaccessible. Solution : en expédier les plans détaillés par fax. L'atelier local pourrait alors la reconstruire pièce par pièce. De même, sur Internet, ce ne sont pas les « pièces » physiques qui circulent, mais leur schéma directeur - une suite de 1 et de 0 constamment réassemblée en chemin.Dans les ordinateurs traditionnels, chaque bit (1 ou 0) est représenté par la charge d'un microscopique condensateur - environ 40 000 électrons suffisent à stocker un bit. À titre de comparaison, une simple ampoule de 100 watts fait transiterélectrons chaque seconde ! Cette économie de moyens explique pourquoi le « poids » informationnel de l'Internet défie notre intuition physique.Examinons maintenant un courrier électronique classique, par exemple un texte et une pièce jointe Microsoft Word, comme lorsque nous avons envoyé des versions préliminaires de cet article à la maison pour réfléchir au problème pendant la nuit. Un tel courriel contient environ 50 kilo-octets. Comme il y a 8 bits dans un octet et 1 024 octets dans un kilo-octet, cet e-mail est composé de 409 600 bits. Tous ces bits ne sont pas des 1, ce qui donnerait un message électronique plutôt ennuyeux ! En moyenne, environ la moitié des bits seront des 1 et l'autre moitié des 0.Ce sont donc 204 800 1 qui doivent être stockés, ce qui nécessite un total d'environ 8 milliards d'électrons. Un électron pèselivres, de sorte qu'un courrier électronique de 50 kilo-octets pèse environ deux dix-millièmes d'un quadrillionième d'once, soit à peu près le poids de 21 000 atomes de plomb. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est en fait une quantité minuscule : une once de plomb contient environ 82 millions de quadrillions d'atomes.Mais il ne s'agit là que d'un seul courrier électronique. Combien d'informations - toutes les pages web, les messages instantanés, les flux vidéo et tout ce que vous pouvez imaginer - transitent par l'internet dans son ensemble ? Ce n'est pas un chiffre facile à trouver, mais nous avons finalement obtenu la réponse de Clifford Holliday, auteur de Internet Growth 2006 (publié par la société de conseil en télécommunications Information Gatekeepers). Il estime le volume total du trafic internet en examinant l'activité des connexions des utilisateurs finaux, telles que les lignes modem commutées, les lignes DSL et les connexions par fibre optique.Les connexions à large bande vers les particuliers et les entreprises, comme les modems DSL et les modems câble, sont responsables de la majeure partie de la charge, ce qui explique en grande partie la découverte de Holliday selon laquelle 75 % de l'ensemble du trafic sur l'internet est dû au partage de fichiers, 59 % de ce partage étant attribué aux personnes qui échangent des fichiers vidéo. Les morceaux de musique représentent 33 % du trafic de partage de fichiers. Le courrier électronique, quant à lui, ne représente que 9 % du trafic total. Et ce total représente... la somme stupéfiante de, soitoctets : un 4 suivi de 16 zéros.Si l'on prend le chiffre dede Holliday et qu'on l'introduit dans la même formule que celle que nous avons utilisée pour notre courrier électronique de 50 kilooctets, on obtient un grand total delivre. Enfin, après avoir beaucoup griffonné (et peut-être un peu maudit), nous avions notre réponse : Le poids de l'internet s'élève à environ 0,2 millionième d'once.Lettres d'amour, contrats commerciaux, photos de vacances, spams, pétitions, bulletins d'urgence, pornographie, annonces de mariage, émissions de télévision, articles de presse, projets de vacances, films de famille, communiqués de presse, pages web de célébrités, films de famille, secrets de toutes sortes, ordres militaires, musique, bulletins d'information, confessions, félicitations - toutes les nuances et tous les aspects de la vie humaine sont codés sous forme de 1 et de 0. Ensemble, ils pèsent à peu près le même poids que le plus petit grain de sable possible, celui qui mesure à peine deux millièmes de pouce de diamètre.Face à ces approches contrastées, WIRED a décidé de mener l’enquête. Et dès le départ, plusieurs scientifiques, comme Christopher White de NEC Laboratories America, ont exprimé leurs réserves. Pour lui, les « 50 grammes » sont tout simplement erronés. Daniel Whiteson, physicien des particules, juge cette estimation arbitraire : elle revient à calculer le prix moyen d’un beignet en divisant le nombre total de beignets par le PIB mondial. Cela donne un chiffre, certes — mais totalement vide de sens.Même la méthode de Discover est critiquée : elle s’attache davantage à la transmission qu’au stockage, et repose sur l’idée fausse qu’un nombre fixe d’électrons suffit à coder les données, sans tenir compte des technologies variées en jeu. Christopher White propose donc une approche plus rigoureuse : que se passerait-il si l’on regroupait toutes les données de l’Internet dans un seul et même endroit ? Quelle quantité d’énergie faudrait-il pour encoder ces données, et quelle masse cette énergie représenterait-elle ?D'après une étude d'IDC (International Data Corporation) de 2018, le volume mondial de données devrait connaître une croissance spectaculaire, passant de 33 zettaoctets aujourd'hui à 175 zettaoctets d'ici 2025, soit une augmentation de 61 % par an. Cette projection, revue à la hausse de 9 % par rapport aux estimations précédentes, révèle l'ampleur de la révolution numérique en cours.Le rapportsponsorisé par Seagate, identifie trois pôles principaux de stockage :Les entreprises accélèrent leur migration vers le cloud pour mieux gérer ces flux colossaux. Paradoxalement, les technologies anciennes comme les bandes magnétiques connaissent un regain d'intérêt...