Contexte

ok fine maybe we'll do a social app https://t.co/663VkHN4qB — Sam Altman (@sama) February 27, 2025

Une stratégie motivée par la quête de données

Que veut OpenAI d'un réseau social ?

Le lancement d'un réseau social sur ou autour de ChatGPT augmenterait probablement la rivalité déjà amère d'Altman avec Elon Musk. En février, après que Musk a fait une offre non sollicitée pour acheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars Altman a répondu : « non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez ». En entrant sur le marché des médias sociaux, OpenAI se rapproche également de Meta, qui, selon certains médias, prévoit d'ajouter un flux social à sa prochaine application autonome pour son assistant d'intelligence artificielle.Lorsque les rapports sur la construction par Meta d'un rival à l'application ChatGPT ont fait surface pour la première fois il y a quelques mois, Altman a répliqué à X en disant « ok, peut-être que nous ferons une application sociale » puis « lol si Facebook essaye de nous attaquer et que nous faisions un contre uno ce serait trop drôle 🤣 ».L'initiative d'OpenAI semble répondre à un besoin stratégique : obtenir des données en temps réel pour améliorer l'entraînement de ses modèles d'IA. Actuellement, des concurrents comme X et Meta utilisent déjà les interactions de leurs utilisateurs pour affiner leurs IA respectives, Grok et Llama. En créant sa propre plateforme sociale, OpenAI pourrait accéder à un flux continu de données utilisateur, essentiel pour rester compétitif dans le domaine de l'IA.L'une des idées qui sous-tendent le prototype social d'OpenAI est de faire en sorte que l'IA aide les gens à partager un meilleur contenu. « L'intégration de Grok avec X a rendu tout le monde jaloux », déclare une personne travaillant dans un autre grand laboratoire d'IA. « Surtout la façon dont les gens créent des tweets viraux en lui faisant dire quelque chose de stupide ».OpenAI aurait l'intention de lancer son propre réseau social. Pour comprendre pourquoi, il faut considérer ce qu'Elon Musk a fait avec X ces dernières années.Après avoir surpayé Twitter, l'une des premières choses qu'il a faites a été de fermer l'accès des robots à ce réseau social. Les protestations ont fusé. La plupart des explications se sont concentrées sur l'hypothèse selon laquelle Musk était en train d'étriper Twitter pour une sorte d'amusement diabolique.En réalité, il s'agissait pour lui de protéger les précieuses données de Twitter contre le pillage par d'autres entreprises technologiques désireuses de les utiliser.Au lieu de cela, la nouvelle startup de Musk spécialisée dans l'IA, xAI, a obtenu un accès exclusif à ces données. Celles-ci ont été utilisées pour former de nouveaux modèles d'IA. Le résultat est Grok, une série de modèles et de services de chatbot qui concurrencent assez bien le ChatGPT d'OpenAI - tout en alimentant de nouvelles formes de création et de partage de contenu sur ce qui est désormais connu sous le nom de réseau social X.Aujourd'hui, Sam Altman tente de reproduire cette magie. Des rapports ont émergé, s'appuyant sur des sources familières avec le sujet pour indiquer qu'OpenAI développe une plateforme de médias sociaux qui pourrait intégrer les résultats de ChatGPT, tels que la génération d'images, à un flux social.Il existe de nombreuses raisons spécifiques pour lesquelles une entreprise comme OpenAI pourrait considérer qu'il est utile d'avoir son propre « flux social », mais lorsqu'il s'agit de grandes entreprises technologiques qui se développent sur de nouveaux territoires, il ne faut pas sous-estimer le « everythingism » de la Silicon Valley, c'est-à-dire la croyance, entretenue par les responsables de tout produit technologique suffisamment performant ou populaire, qu'ils devraient probablement tout faire.Vous vous souvenez du téléphone Facebook ? Le téléphone d'Amazon ? Le système d'exploitation de Microsoft pour les smartphones ? Google+ ? Le fournisseur d'accès à Internet de Google ? La voiture Apple annulée ? Il existe des dizaines d'exemples récents d'expansion non ciblée de la part de grandes entreprises technologiques disposant d'énormes réserves de liquidités et de talents d'ingénierie, motivées par un sens ennuyeux de la conquête, une pulsion d'imitation élémentaire et l'ego.Dans ce contexte, la nouvelle selon laquelle OpenAI pourrait être intéressée par une concurrence plus directe avec Meta (qui est maintenant aussi une entreprise d'IA), X (qui a récemment fusionné avec xAI) ou Google (qui est aussi une grande entreprise d'IA) n'est pas particulièrement surprenante. En 2023, la rumeur disait que Sam Altman travaillait avec le designer d'Apple Jony Ive sur « l'iPhone de l'IA » ; aujourd'hui, il s'agit peut-être d'un gadget « sans écran » et de quelques « appareils ménagers dotés d'IA ».Dans l'industrie technologique moderne, chaque entreprise rêve d'être une entreprise « de tout » et dépense beaucoup d'argent pour y parvenir. Depuis des années, les entreprises de médias sociaux imitent les fonctionnalités des uns et des autres, s'inspirant et convergeant vers des formes similaires - pensez au passage d'Instagram d'un flux à des Stories puis à des Reels. Maintenant, il y a aussi un chatbot dans le mélange, et la société mère Meta a vanté le contenu et les personnages générés par l'IA comme une stratégie de croissance. (Meta a également acquis Social.ai, un « réseau social » surréaliste entièrement composé de personnalités IA). Les sites de médias sociaux fondés sur les interactions entre les utilisateurs dépendent de moins en moins du contenu humain ; entre-temps, une entreprise de chatbot, qui propose un produit permettant aux utilisateurs d'interagir avec une approximation du web humain par le biais d'approximations d'assistants humains, se demande si elle ne pourrait pas tirer profit de l'ajout d'autres personnes dans le mélange.