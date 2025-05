Sam Altman et Elon Musk ne rivalisent plus seulement pour dominer l'IA, ils se lancent aussi dans la course au développement de l'ultime "application tout-en-un" pour les réseaux sociaux, la finance et plus



Cette intensification de la rivalité entre les deux hommes d'affaires fait suite à un conflit juridique survenu en avril 2025, lorsque OpenAI a poursuivi Elon Musk pour concurrence déloyale et ingérence dans ses relations avec les investisseurs et les clients. Déposée devant la cour fédérale de Californie, cette plainte a exacerbé les tensions entre les deux personnalités du monde de la technologie, suite à l'action en justice intentée précédemment par Musk contre OpenAI et ses pratiques commerciales.Vers la fin du mois d'avril, Sam Altman a dévoilé une partie de son ambitieuse vision, non pas en tant que PDG d'OpenAI, mais en tant que cofondateur et président de Tools for Humanity, l'organisation à l'origine du Worldcoin. Désormais disponible aux États-Unis, Worldcoin distribue des cryptomonnaies aux personnes qui scannent leurs yeux à l'aide d'orbes spécialisés, déployés dans des magasins de détail à travers le pays. Mais il ne s'agit là que d'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. L'objectif à long terme ? Alimenter une super application qui pourrait directement rivaliser avec X d'Elon Musk.L'application World App de Sam Altman remplit de multiples fonctions : c'est un portefeuille de cryptomonnaies, un réseau social et un écosystème croissant de mini-applications. Selon Tools for Humanity, l'application a vu sa base d'utilisateurs mensuels doubler en l'espace de six mois seulement, et compte désormais 26 millions d'utilisateurs - dont 12 millions ont vérifié leur identité à l'aide d'un orbe. Dans l'application, les utilisateurs peuvent discuter par le biais de messages liés au World ID, transférer des cryptomonnaies et interagir avec des mini-applications tierces, telles que celles développées par Kalshi, grâce à des transactions transparentes dans l'application.Parallèlement, Elon Musk poursuit un objectif similaire avec X. Il a ouvertement déclaré son intention de faire de X un centre financier et de réseautage social. Des plans sont déjà en cours pour des fonctions de paiement de type Venmo, qui seront déployées en partenariat avec Visa dans le courant de l'année. Par coïncidence - ou peut-être par concurrence -, Tools for Humanity a également révélé son propre partenariat avec Visa pour le lancement d'une carte de débit américaine cet été. Cette carte permettra d'effectuer des transactions en Worldcoin et offrira des récompenses exclusives pour les services liés à l'IA.Outre la concurrence sur les fonctionnalités, les deux plateformes visent à résoudre un problème commun : la lutte contre les bots et les faux comptes. « Il était clair pour nous qu'il y avait un besoin pour quelque chose comme ça, que nous avions besoin d'une sorte de moyen d'authentifier les humains à l'ère de l'AGI », a déclaré Sam Altman lors de l'événement. « Nous voulions un moyen de nous assurer que les humains restent spéciaux et centraux dans un monde où l'internet allait avoir beaucoup de contenu piloté par l'IA. »Alex Blania, PDG de Tools for Humanity, s'est fait l'écho de cette vision lors d'une séance de questions-réponses avec la presse. Il a cité la plateforme X d'Elon Musk comme le type d'environnement qu'ils espèrent améliorer grâce à la vérification World ID. Il a ajouté que les bots ne sont plus aussi facilement détectables qu'auparavant : « Les bots sur X étaient autrefois "si stupides que l'on pouvait voir qu'il s'agissait d'une arnaque à la cryptomonnaie" », a-t-il déclaré. « Aujourd'hui, ce n'est plus aussi clair. »Des membres d'OpenAI ont également été aperçus dans le public lors de l'événement, ce qui a alimenté les spéculations sur une éventuelle collaboration. Avant la conférence, des rumeurs ont circulé selon lesquelles OpenAI pourrait s'associer à Worldcoin pour créer son propre réseau social. Interrogé à ce sujet, Alex Blania a répondu qu'il était « tout à fait ouvert à cette idée », faisant ainsi allusion à de futurs développements. Malheureusement, Sam Altman a quitté la salle après sa présentation, laissant d'autres questions sans réponse.Alors que la course à la création de l'application ultime s'intensifie, Sam Altman et Elon Musk continuent de repousser les limites de ce que peut être une plateforme numérique, chacun ayant son propre écosystème puissant en cours de création.Le différend entre ces deux personnalités du monde de la technologie n'est cependant pas près de s'apaiser. Bien au contraire, le conflit s'est aggravé après que Elon Musk a qualifié OpenAI de « diabolique » après avoir exhorté les investisseurs à éviter de soutenir des concurrents tels que son entreprise xAI.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous qu'il s'agit d'une initiative crédible ou pertinente ?