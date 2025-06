Un nouveau site de rencontres expérimental met en relation les célibataires en fonction de leur historique de navigation

un concept controversé que certains qualifient de cauchemar pour la vie privée

Comment fonctionne la plateforme Browser Dating ?

Un modèle économique basé sur un paiement unique

L'idée derrière cette plateforme et quelques réactions

Préoccupations liées à la protection de la vie privée

Défis liés aux applications de rencontres existantes



Imaginez un instant que vos recherches les plus clandestines sur Internet - les plongées profondes sur WebMD, les requêtes Google pour savoir si votre chat essaie de vous tuer ou pourquoi les pets sentent comme ça - soient la clé pour trouver l'âme sœur. Seriez-vous prêt à vous inscrire sur une plateforme de rencontres qui vous garantirait une connexion en échange de l'historique de votre navigateur ? C'est ce que propose l'artiste belge Dries Depoorter.Selon Dries Depoorter, bien que le projet semble contraire à une époque où les profils de rencontres et de médias sociaux sont parfaitement élaborés, c'est exactement le but. Il est connu pour créer des projets numériques avec un sens de l'espièglerie qui brouille la frontière entre la réalité et la farce. Dries Depoorter insiste sur le fait que le site de rencontres est 100 % légal. « Il y a de l'honnêteté là-dedans », dit-il à propos de son concept « subversif ».Contrairement à Hinge ou Raya, où l'utilisateur élabore son profil avec des photos et des faits savamment choisis afin de se faire remarquer, sur Browser Dating, il n'y a pas de cachette pour ce dernier. Dries Depoorter note : « au lieu de choisir les meilleures photos ou ce qu'il y a de mieux sur vous, vous montrerez un aspect de vous que vous ne choisiriez jamais. Vous ne pouvez pas choisir dans votre historique de recherche, vous devez tout télécharger.Pour utiliser Browser Dating, les utilisateurs doivent d'abord télécharger une extension Chrome ou Firefox, qui leur permet d'exporter l'historique récent de leur navigateur, puis de le télécharger sur le site. Les profils présentent les caractéristiques habituelles d'une personne : âge, lieu de résidence, sexe et préférences sexuelles. Un profil de personnalité de navigation est généré pour chaque utilisateur, afin d'offrir un aperçu de ses habitudes de navigation.Les correspondances ne sont pas limitées par le lieu, mais Dries Depoorter précise qu'il est possible de restreindre la recherche par État ou par pays, si on le souhaite. D'après Dries Depoorter, une fois la correspondance établie, vous ne verrez pas l'historique de recherche de l'autre personne, mais seulement un résumé de « faits amusants » concernant des intérêts communs, ce qui est censé mettre en valeur l'harmonie de vos comportements en ligne.Contrairement à la plupart des applications de rencontres, qui facturent des frais mensuels ou annuels pour leurs services payants, il suffit de payer 9 euros en une seule fois pour s'inscrire sur le site Browser Dating, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un nombre illimité de rencontres ; l'option gratuite limite les utilisateurs à cinq rencontres. Dries Depoorter a déclaré qu'il ne veut pas exploiter les utilisateurs en les faisant payer de manière récurrente.Pour rappel, ce type de modèle économique n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Les sociétés Internet ont progressivement renoncé aux licences perpétuelles au profit des abonnements, car les abonnements offrent un flux de revenus plus prévisible et régulier. Selon les plateformes, cela permet de faire face aux coûts des mises à jour et d'infrastructure. Cependant, Dries Depoorter a déclaré : « je suis un artiste, j'aime faire les choses différemment ».Il pense que sa plateforme Browser Dating peut être une véritable alternative à la recherche d'un amour authentique. Mais de nombreux internautes n'en sont pas convaincus. « C'est l'idée la plus folle dont j'ai entendu parler. Qui confierait ces données de navigations à une telle société ? », s'interroge un internaute.Selon Dries Depoorter, ce n'est pas juste un site de rencontres, c'est aussi une réflexion artistique sur ce que nos traces numériques disent de nous. Il travaille souvent sur des questions de vie privée, de surveillance et d'identité numérique. Il veut ici faire un pied de nez aux applications de rencontres classiques, où tout est mis en scène. Avec Browser Dating, il suppose que le « vrai vous » réside dans ce que vous tapez dans Google à deux heures du matin.Le projet est encore très marginal, avec moins de 1 000 personnes inscrites. Dans la communauté, certains trouvent l'idée fascinante et pour d'autres, Browser Dating est un cauchemar pour la vie privée des utilisateurs. Selon certains critiques, l'idée est « flippante » et ne devrait pas être autorisée.« Je ne crois pas que je veuille correspondre avec quelqu'un sur la base de l'historique de son navigateur. D'un côté, cela correspondra aux gens à leurs intérêts réels et revendiqués. D'un autre côté, c'est totalement chaotique », a écrit un critique. Un autre a souligné : « il y a tellement de données à collecter et à traiter pour vendre de la publicité ciblée qu'il serait presque divin de ne pas se laisser aller certaines pratiques répréhensibles au regard de la loi ».La plus grande crainte des utilisateurs concerne la protection de la vie privée et la sécurité des utilisateurs. Et compte tenu de la quantité de données personnelles que Dries Depoorter demande aux gens de lui confier, ces questions lui tiennent aussi à cœur. Le site analyse jusqu'à 5 000 recherches récentes dans le navigateur ou remonte jusqu'à l'historique de recherche, qui peut être de plusieurs années, mais ne dépasse jamais le nombre maximum d'entrées.Les données de navigation des sessions en mode Incognito ne peuvent pas être téléchargées. Dries Depoorter utilise Firebase, l'outil open source de Google pour le développement d'applications d'IA, pour stocker et gérer les données. Toutefois, l'idée de confier son historique de navigation sur Internet à un site reste sensible. Pour l'instant, le créateur de Browser Dating assure que tout est traité localement ou sur des serveurs sécurisés, sans revente de données.« Il n'est pas exposé à Internet. Je ne veux pas exposer l'historique du navigateur à une autre entreprise », dit-il. Des plaintes ont déjà été déposées concernant le retard dans la vérification des courriels et le fait que le site ne permettait pas aux utilisateurs de supprimer leur profil ; Dries Depoorter affirme avoir corrigé ces problèmes depuis. Browser Dating ne permet pas pour l'instant de télécharger des photos, mais Dries Depoorter travaille à changer cela.En outre, Dries Depoorter affirme qu'il prévoit de mettre en place d'autres fonctionnalités dans les mois à venir, y compris une application pour faciliter la communication entre les connexions et une fonction de recommandation qui suggère des lieux possibles pour le premier rendez-vous.Les rencontres en ligne sont davantage axées sur l'illusion d'un potentiel que sur la réalité d'une personne. Cela dit, malgré leurs nombreux défauts, les sites et applications de rencontres restent très populaires. Selon une étude publiée en avril 2024 par la Fondation Mozilla, les applications de rencontres avides de données vendent vos données personnelles : elles sont plus nocives que jamais pour votre vie privée et collectent beaucoup d'informations sur vous.Et cela ne se limite pas à ce que vous partagez. Les entreprises peuvent collecter d'autres informations que vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous partagez, comme le « contenu et les informations que vous mettez à disposition en utilisant la fonction de chat vidéo ». Il y a également vos DM (message direct) et tout ce que vous faites sur l'application. Oui, c'est-à-dire chaque swipe que vous faites, chaque match que vous faites.D'autres applications collectent des informations sur leurs utilisateurs auprès de tiers, mais aussi par l'intermédiaire de l'appareil ou des photos. Selon le rapport de l'étude, environ 25 % des applications collectent des métadonnées à partir de votre contenu, c'est-à-dire des informations sur la date à laquelle la photo (ou la vidéo) a été prise, le lieu et le jour. Ces applications sont aussi connues pour leurs pratiques laxistes en matière de confidentialité.En mars 2024, des applications iOS distribuées via l'Apple Store, qui s'adressent à la communauté LGBTQ+ et aux adeptes du sugar dating et du BDSM, ont fait l'objet de fuites de contenus très sensibles à grande échelle. Au total, près de 1,5 million de photos privées d'utilisateurs des applications ont été exposées . La fuite concerne les applications BDSM People, Chica, Translove, Pink et Brish, selon l'équipe de recherche du portail lituanien Cybernew.Source : Browser Dating Quel est votre avis sur le sujet ?Browser Dating se base sur l'historique de navigation pour faire correspondre les célibataires. Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des préoccupations en matière de confidentialité et de protection de la vie privée que soulève cette initiative ?