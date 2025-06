VPS Kodee, l'assistant IA d'Hostinger, est désormais optimisé par le protocole MCP (Model Context Protocol), et permettrait de gérer presque tout sur votre serveur privé virtuel (VPS).

Modifier le nom d'hôte pour organiser votre VPS.

Activer et gérer un pare-feu en fonction de ce qui est en cours d'exécution.

Créer un instantané avant d'effectuer des modifications importantes.

Réinitialiser le mot de passe si vous êtes bloqué.

Gérer et dépanner l'accès SSH pour contrôler qui se connecte et résoudre rapidement les problèmes.

Activer le scanner de logiciels malveillants pour détecter les menaces et obtenir des explications sur leur signification.

Surveiller l'utilisation des ressources du serveur pour éviter les ralentissements.

Contrôler vos panneaux installés tels que cPanel, Plesk et autres à partir d'une seule interface.



Sécuriser et gérer votre présence en ligne peut être intimidant, surtout si vous êtes débutant. C'est pourquoi Hostinger a lancé Kodee. Il s'agit d'un assistant IA qui fournit une assistance, des réponses et des conseils sur l'ensemble des principaux produits et plateformes de l'hébergeur Web Hostinger. Récemment, Hostinger a annoncé que l'assistant IA VPS Kodee est désormais optimisé par le protocole MCP (Model Context Protocol).Des réglages de sécurité aux instantanés système, il peut désormais gérer presque tout sur votre serveur privé virtuel (VPS) : il suffit de discuter, et le tour est joué. C'est comme avoir votre propre administrateur système à votre disposition, parlant plus de 50 langues et prêt à vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que vous soyez un développeur chevronné ou débutant, il vous suffit de discuter en langage naturel, sans jargon ni tracas.Le MCP qui alimente désormais Kodee est une norme open source qui aide les applications à fournir le bon contexte aux modèles d'IA. Considérez le MCP comme un adaptateur universel pour l'IA : il connecte Kodee à tous les outils et sources de données essentiels dont il a besoin pour comprendre et contrôler votre environnement VPS. En pratique, le MCP connecte Kodee directement à hPanel et à votre infrastructure serveur, débloquant ainsi environ 200 actions de gestion VPS.Voici quelques exemples de tâches que vous pouvez demander à Kodee d'effectuer pour vous :Selon Hostinger, VPS Kodee reste dans des limites sûres. Il ne prendra pas de mesures destructrices telles que la réinstallation de votre VPS, la modification des modèles de système d'exploitation ou la restauration de sauvegardes, mais il vous guidera à travers ces étapes si nécessaire. Hostinger affirme notamment : "Hostinger est une société d'hébergement web. Fondée en 2004, elle a son siège social en Lituanie et emploie environ 900 personnes. Hostinger s'est donné pour mission de rendre la présence en ligne accessible à tous, partout dans le monde, des développeurs aux blogueurs en herbe en passant par les chefs d'entreprise. Grâce à une technologie d'hébergement rapide, à son créateur de sites web basé sur l'IA et à son panneau de contrôle hPanel facile à utiliser, vous pouvez réussir en ligne rapidement et facilement.