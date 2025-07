Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a lancé "Bitchat", une application de messagerie Bluetooth axée sur la protection de la vie privée pour rivaliser avec WhatsApp, et offrirait une communication chiffrée



Il y a un an, Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a quitté le conseil d'administration Bluesky , la plateforme décentralisée qu'il a cofondée et se concentre désormais sur la "technologie de la liberté". Le départ de l'ancien PDG de Twitter du conseil d'administration de Bluesky coïncidait avec son regain d'intérêt pour ce qu'il appelle la "technologie de la liberté". Dans une série de messages sur X, Dorsey avait supprimé tous les comptes sauf trois et a exhorté les utilisateurs à ne pas dépendre des entreprises pour leurs droits, en déclarant : "".Récemment, Jack Dorsey a lancé une nouvelle application de messagerie décentralisée et peer-to-peer appelée Bitchat, conçue pour fonctionner entièrement par Bluetooth. L'application, qui ne nécessite pas de connexion internet, de numéros de téléphone ou de serveurs centraux, est désormais disponible en version bêta sur TestFlight.Dorsey, connu pour ses efforts en faveur de la décentralisation, a annoncé la nouvelle le 6 juillet, qualifiant le projet d'expérience personnelle en matière de réseaux maillés Bluetooth, de modèles de chiffrement et de communication de type "store-and-forward". Contrairement aux plateformes de messagerie traditionnelles telles que WhatsApp, qui s'appuient sur des données personnelles et des serveurs centralisés, Bitchat propose aux utilisateurs des communications chiffrées et éphémères stockées uniquement sur leurs appareils.L'application crée des réseaux maillés Bluetooth au fur et à mesure que les utilisateurs se déplacent dans les espaces physiques, ce qui permet aux messages de passer d'un appareil à l'autre, même au-delà de la portée Bluetooth habituelle. Les appareils passerelles peuvent étendre le réseau, ce qui permet de communiquer sur de plus grandes distances sans avoir besoin de Wi-Fi ou de service cellulaire. Les messages disparaissent par défaut et ne touchent jamais l'infrastructure centralisée, ce qui souligne l'engagement de Dorsey en faveur de la protection de la vie privée et d'une communication résistante à la censure.Les fonctionnalités de Bitchat comprennent également des chats de groupe, ou "salles", qui peuvent être protégés par un mot de passe et nommés avec des hashtags. L'application prend en charge la fonctionnalité "stocker et transférer", ce qui permet aux messages d'atteindre les utilisateurs qui sont temporairement hors ligne. Les prochaines mises à jour introduiront Wi-Fi Direct, ce qui augmentera la portée et la vitesse du réseau basé sur Bluetooth.La conception de Bitchat, semblable aux applications basées sur le Bluetooth utilisées lors des manifestations de Hong Kong en 2019, vise à maintenir les utilisateurs connectés pendant les pannes, les fermetures d'Internet ou la surveillance gouvernementale, en offrant une alternative aux plateformes traditionnelles qui résiste à la censure.Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du soutien apporté par Dorsey aux plateformes sociales décentralisées telles que Damus et Bluesky, dans le cadre d'une vision plus large visant à décentraliser divers services numériques, y compris les paiements et la communication. En s'engageant à respecter la vie privée des utilisateurs et en proposant un cadre décentralisé, Bitchat se démarque des plateformes de messagerie appartenant à des entreprises, telles que WhatsApp et Messenger de Meta, et propose un changement radical dans la manière dont nous communiquons en ligne.Pour rappel, la combinaison de chatbots IA défectueux et de plateformes de médias sociaux capables de les diffuser à un public large est en train de créer un environnement en ligne rempli de faux contenus. De plus, le manque d'esprit critique pourrait rendre cette situation incontrôlable. En 2024, Jack Dorsey avait estimé que la prolifération de faux contenus au cours des 5 à 10 prochaines années nous fera perdre le sens de la réalité . Il estimait également qu'il faut commencer à changer d'état d'esprit pour vérifier les choses.: Jack DorseyPensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?