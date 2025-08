La montée en puissance d'Alphabet propulse son PDG Sundar Pichai à une fortune d'un milliard de $, l'une de ses principales initiatives en tant que PDG a été d'orienter la stratégie de l'entreprise vers l'IA



Un document de 2023 a révélé que Sundar Pichai, PDG de Google et d'Alphabet, a perçu une rémunération totale d'environ 226 millions de dollars en 2022 , soit plus de 800 fois le salaire médian d'un employé. La part de son salaire correspondant à l'attribution d'actions s'élève à 218 millions de dollars, l'attribution d'actions à Pichai se fait sur une période de trois ans et son salaire annuel de base est de 2 millions de dollars depuis 2020.Depuis 2023, l'action Alphabet a rapporté environ 120 % aux investisseurs et se négocie désormais à un niveau proche de son plus haut historique. Cela a profité aux dirigeants, dont Sundar Pichai. Un récent rapport a révélé que Sundar Pichai a franchi une étape financière importante avec une fortune nette dépassant désormais 1,1 milliard de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index.Les actions d'Alphabet ont grimpé en flèche depuis début 2023, permettant à l'entreprise d'atteindre une valeur boursière de plus de 1 000 milliards de dollars. Le titre a rapporté environ 120 % aux investisseurs au cours de cette période et se négocie désormais à un niveau proche de son plus haut historique. Cela a profité aux dirigeants, dont Sundar Pichai, qui rejoint désormais le club très fermé des PDG de sociétés technologiques non fondateurs dont la fortune dépasse les 10 milliards de dollars.Les actions d'Alphabet ont augmenté de 4,1 % après que la société ait publié des ventes et des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes. L'action se négociait à 194,44 dollars, en hausse de 1,53 %. Pichai, 53 ans, détient une participation de 0,02 % dans Alphabet, actuellement évaluée à environ 440 millions de dollars. Il a également vendu des actions Alphabet pour une valeur de plus de 650 millions de dollars au cours des dix dernières années. S'il avait conservé toutes ses actions, Bloomberg estime que sa participation vaudrait plus de 2,5 milliards de dollars au cours actuel.Né dans le Tamil Nadu, en Inde, Sundar Pichai a passé ses premières années loin des bureaux des entreprises de la Silicon Valley. Il a grandi dans une modeste maison de deux pièces avec des ressources limitées. Sa famille ne possédait pas de voiture et leur premier téléphone fixe a été installé lorsqu'il avait 12 ans. Son voyage aux États-Unis a commencé avec une bourse d'études à l'université de Stanford en 1993. Pour financer son billet d'avion, sa famille a dû dépenser plus que le revenu annuel de son père, qui était de 1 000 dollars.Pichai a rejoint Google en 2004 et a gravi progressivement les échelons. Il a joué un rôle majeur dans le développement du navigateur Chrome et a dirigé la division Android. En 2015, il a été nommé PDG de Google, puis en 2019, il a pris la tête d'Alphabet Inc. Sous la direction de Pichai, Alphabet s'est davantage concentrée sur l'intelligence artificielle (IA). L'une de ses principales initiatives en tant que PDG a été d'orienter la stratégie de l'entreprise vers l'IA. La première grande étape de Google dans cette direction a été l'acquisition de DeepMind, une entreprise d'IA basée à Londres, pour 400 millions de dollars en 2014.Rien qu'en 2024, Alphabet a dépensé environ 50 milliards de dollars en investissements dans l'IA. Ces investissements ont notamment servi à financer des centres de données, à construire des infrastructures énergétiques et à acheter des semi-conducteurs. L'entreprise a récemment racheté le personnel et les licences de la start-up de codage Windsurf pour 2,4 milliards de dollars. Cette offensive agressive dans le domaine de l'IA porte ses fruits. Les résultats d'Alphabet pour le deuxième trimestre ont dépassé les attentes des analystes, l'entreprise annonçant une augmentation de 16 % de ses dépenses en recherche et développement. Les dépenses d'investissement pour 2025 ont désormais été augmentées de 10 milliards de dollars pour atteindre 85 milliards de dollars.Contrairement à de nombreux grands noms de la Silicon Valley, Pichai n'est pas le fondateur d'une entreprise. La plupart des milliardaires du monde de la technologie, notamment Mark Zuckerberg et Jensen Huang, ont bâti leur fortune en créant leur propre entreprise. Eric Schmidt, un autre PDG non fondateur de Google, est également devenu milliardaire. Schmidt, qui a dirigé l'entreprise de 2001 à 2011, détient actuellement une fortune nette de 36,6 milliards de dollars, principalement grâce aux actions Alphabet. Les fondateurs originaux de Google, Larry Page et Sergey Brin, sont loin devant. Page vaut 171,2 milliards de dollars, tandis que Brin est évalué à 160,4 milliards de dollars, ce qui fait d'eux deux des personnes les plus riches au monde.L'histoire de Pichai se distingue par son parcours de PDG professionnel qui a gravi les échelons. Outre la technologie, Pichai investit également dans le sport. Il fait partie d'un groupe de dirigeants du secteur technologique qui a récemment déboursé 182 millions de dollars pour acquérir 49 % des parts de l'équipe de cricket London Spirit. L'équipe participe à The Hundred, une nouvelle ligue au Royaume-Uni.Même si les choix de Pichai s'avèrent payants actuellement, Google est confronté à de nouveaux défis. Fin 2024, Sundar Pichai a fait remarquer que 2025 serait une année décisive pour l'entreprise , tout en soulignant la nécessité de relever les défis de l'intelligence artificielle (IA). S'exprimant lors de la réunion stratégique qui s'est tenue le 18 décembre 2024, Sundar Pichai avait détaillé les projets pour 2025.Il n'avait pas caché que Google a encore du chemin à parcourir dans le jeu concurrentiel qu'est l'IA. Il avait notamment souligné que, bien que le modèle Gemini ait connu un certain succès au début, il sera difficile en 2025 d'atteindre un statut qui lui permette de faire face à la concurrence tout en réussissant, suggérant ainsi de se lier à un projet 2025. Il a fait remarquer que l'application Gemini a connu un "élan incroyable", mais il a ajouté que des obstacles se dressaient devant lui et a appelé à la rapidité si Google espérait rester en tête dans la course à la technologie, où les changements rapides se produisent presque instantanément.: Bloomberg Billionaires IndexPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?