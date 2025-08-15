YouTube lance une vérification de l'âge par IA très impopulaire aux USA, qui restreint automatiquement les utilisateurs estimés avoir moins de 18 ans, mais les experts pensent que cela peut poser des problèmes

YouTube a commencé à tester un modèle d'estimation de l'âge par intelligence artificielle (IA) aux États-Unis, appliquant automatiquement des restrictions aux comptes qu'il considère comme appartenant à des utilisateurs ayant moins de 18 ans. La plateforme explique que cette initiative vise à renforcer la protection des jeunes utilisateurs et qu'elle offrira aux personnes concernées la possibilité de vérifier leur âge à l'aide d'une pièce d'identité, d'un selfie ou d'une carte de crédit.
L'initiative fait suite à l'annonce du déploiement de la technologie d'estimation de l'âge basée sur l'IA par YouTube aux États-Unis, afin de mieux identifier les utilisateurs adolescents et d'adapter le service à leur tranche d'âge. Une fois signalés comme mineurs, les utilisateurs sont automatiquement soumis à des mesures de protection supplémentaires, notamment des restrictions sur les publicités personnalisées et certaines limites sur certains contenus, à moins qu'ils ne vérifient leur âge à l'aide de documents officiels.
Êtes-vous un enfant qui regarde YouTube ? La plateforme détenue par Google teste actuellement aux États-Unis une technologie capable de prédire si vous avez moins de 18 ans et d'ajouter automatiquement certaines restrictions à votre compte. YouTube explique que cette initiative vise à mieux protéger les jeunes utilisateurs.
Le mercredi 13 août 2025, YouTube a commencé à déployer aux États-Unis un « modèle d'estimation de l'âge » qui utilise l'intelligence artificielle pour déterminer si une personne a moins de 18 ans, quelle que soit la date d'anniversaire qu'elle a indiquée sur son compte.
Si le système de YouTube basé sur l'IA calcule qu'une personne a probablement moins de 18 ans, il imposera des restrictions et ajoutera d'autres mesures de sécurité au compte. Selon YouTube, les utilisateurs auront « la possibilité de vérifier leur âge (à l'aide d'une pièce d'identité officielle, d'un selfie ou d'une carte de crédit) s'ils estiment que notre modèle d'estimation de l'âge est incorrect ».
Le déploiement de l'IA couvrira initialement un « petit groupe d'utilisateurs » aux États-Unis pour estimer leur âge, « afin que les adolescents soient traités comme des adolescents et les adultes comme des adultes », a écrit James Beser, directeur principal de la gestion des produits pour les jeunes de YouTube, dans un billet de blog. « Cette technologie nous permettra de déduire l'âge d'un utilisateur et d'utiliser ce signal, quelle que soit la date d'anniversaire du compte, pour proposer des expériences et des protections adaptées à l'âge de l'utilisateur. »
YouTube utilise l'apprentissage automatique pour estimer l'âge des utilisateurs dans d'autres pays « depuis un certain temps, où cela fonctionne bien », selon James Beser. Aux États-Unis, YouTube « surveillera de près l'expérience des utilisateurs et s'associera aux créateurs pour s'assurer que l'ensemble de l'écosystème bénéficie de cette mise à jour », a-t-il ajouté.
Selon YouTube, le modèle d'estimation de l'âge utilise une variété de signaux tels que l'activité sur YouTube et la longévité du compte. Si le système détermine que vous avez moins de 18 ans, vous en serez informé et « les protections standard pour les comptes d'adolescents sur YouTube seront automatiquement activées ».
Ces « protections » (qui s'appliquent déjà aux utilisateurs qui ont indiqué à YouTube qu'ils avaient moins de 18 ans) comprennent : l'affichage exclusif de publicités non personnalisées ; l'activation par défaut d'outils de « bien-être numérique », y compris des rappels de "pause" et d'heure du coucher ; l'affichage de rappels sur la protection de la vie privée lors du téléchargement d'une vidéo ou d'un commentaire public ; la réduction des recommandations de vidéos dont le contenu pourrait être « problématique en cas de visionnage répété » ; et le blocage de l'accès aux vidéos dont l'âge est limité aux spectateurs de 18 ans et plus (selon les critères de YouTube ou vérifiés par les utilisateurs).
Pour les créateurs, YouTube appliquera des protections supplémentaires, notamment en définissant les téléchargements comme privés par défaut pour tout le monde et en limitant la possibilité de gagner des cadeaux sur les flux verticaux en direct. Bien que la plateforme vidéo s'attende à ce que les changements aient un « impact limité » pour la plupart des créateurs, YouTube a noté que « certains créateurs pourraient voir leur audience classée dans la catégorie des adolescents (moins de 18 ans) changer. Cela pourrait entraîner une diminution des recettes publicitaires, car nous ne diffusons que des publicités non personnalisées à ces spectateurs ».
« YouTube a été l'une des premières plateformes à offrir des expériences conçues spécifiquement pour les jeunes, et nous sommes fiers d'être à nouveau à l'avant-garde de l'introduction d'une technologie qui nous permet d'offrir des protections de sécurité tout en préservant la vie privée des adolescents », a écrit James Beser dans le billet de blog. « Les familles font confiance à YouTube pour leur offrir une expérience sûre et enrichissante, et nous continuerons à investir pour protéger leur capacité à explorer en ligne en toute sécurité. »
La décision de YouTube s'inscrit dans une tendance internationale vers un contrôle plus strict de l'âge en ligne. Des pays comme l'Australie, la France, le Royaume-Uni et le Canada ont en effet mis en place des mesures similaires, s'inspirant du système d'identité numérique hautement surveillé de la Chine, récemment étendu pour suivre de plus près les activités des citoyens. Les partisans de cette initiative invoquent la nécessité urgente de protéger les mineurs contre les abus sexuels en ligne, tandis que les détracteurs mettent en garde contre une surveillance croissante et une atteinte à la vie privée.
