La Maison Blanche lance un compte officiel TikTok après que Donald Trump ait promis de l'interdire en 2020, mais continue d'autoriser la plateforme chinoise à opérer aux États-Unis malgré la loi.

La Maison Blanche rejoint TikTok après avoir reporté l'application de la loi imposant sa vente ou son interdiction. Le sort final de TikTok aux États-Unis reste incertain, mais le compte officiel de la Maison Blanche est un signe que l'application pourrait bien rester. Peu après son lancement, le compte comptait déjà plus de 20 000 abonnés. Il s'agit du premier compte TikTok officiel de l'administration.
TikTok bénéficie une nouvelle fois d'un sursis de dernière minute. Le président Donald Trump a déclaré le mardi 17 juin 2025 qu'il allait probablement prolonger le délai accordé à la société chinoise ByteDance pour vendre l'application de vidéos courtes avant sa fermeture prévue le jeudi 19 juin. Donald Trump a également déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One qu'il pensait qu'un accord pour la vente de TikTok finirait par se concrétiser et que le président chinois Xi Jinping finirait par le signer.
Récemment, la Maison Blanche a lancé un compte TikTok alors que l'avenir de l'application reste incertain, à l'approche d'une nouvelle échéance pour sa société mère, Bytedance, qui doit vendre à un acheteur américain ou être interdite aux États-Unis. Le président Donald Trump a prolongé à plusieurs reprises le délai prévu par la loi sur la vente ou l'interdiction adoptée sous l'administration de l'ancien président Joe Biden, la nouvelle échéance étant fixée au 17 septembre, soit dans moins d'un mois.
Le dernier report en juin a permis à l'application de rester accessible à ses 170 millions d'utilisateurs américains, malgré la législation adoptée l'année dernière avec le soutien des deux partis, qui craignaient que la propriété chinoise de TikTok ne constitue un risque pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette décision est intervenue alors que les États-Unis et la Chine cherchaient à tirer parti de la situation dans le cadre de négociations commerciales tendues.
Le sort final de TikTok aux États-Unis reste incertain, mais le compte officiel de la Maison Blanche est un signe que l'application pourrait bien rester. Le premier message publié sur le compte TikTok officiel de la Maison Blanche montre une vidéo de Trump déclarant : « Chaque jour, je me réveille déterminé à offrir une vie meilleure à tous les citoyens de ce pays. Je suis votre voix. » La légende du message indique : « L'Amérique est de retour ! Quoi de neuf, TikTok ? »
Peu après son lancement, le compte comptait déjà plus de 20 000 abonnés. Il s'agit du premier compte TikTok officiel de l'administration. Trump et Biden avaient tous deux créé des comptes pendant la campagne présidentielle de 2024, suscitant des critiques car les dirigeants avaient précédemment soulevé des préoccupations en matière de sécurité nationale concernant l'application.
TikTok n'est pas présent en Chine, mais le gouvernement chinois exerce une influence considérable sur les entreprises relevant de sa juridiction. Le gouvernement américain a déclaré craindre que la Chine n'utilise ses lois sur la sécurité nationale pour accéder à la quantité importante d'informations personnelles que TikTok, comme la plupart des applications de réseaux sociaux, collecte auprès de ses utilisateurs américains.
La loi sur la vente ou l'interdiction de TikTok est entrée en vigueur le 19 janvier après avoir été signée par Biden l'année dernière. TikTok s'est brièvement retiré du marché, suscitant un tollé parmi les créateurs, mais est rapidement revenu après que Trump ait signé un décret reportant l'application de l'interdiction de 75 jours, l'une de ses premières mesures depuis le début de son second mandat. Le report décidé par le président en juin marquait sa troisième prolongation de l'interdiction.
Pourtant, une étude avait déjà attiré l'attention sur le rôle potentiel de la plateforme comme outil de propagande chinoise. Cette enquête, menée par des chercheurs spécialisés dans les médias sociaux, a mis en lumière les risques liés à linfluence étrangère sur les plateformes de médias sociaux largement utilisées, comme TikTok, qui compte plus d'un milliard dutilisateurs dans le monde et plus de 170 millions rien qu'aux États-Unis.
