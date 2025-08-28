Les républicains enquêtent sur Wikipédia suite à des allégations de partialité organisée pour rendre les articles anti Israel et pro Poutine et créer par conséquent un biais pour les chatbots IA

Les républicains membres de la commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants ont ouvert une enquête sur des allégations d'efforts organisés visant à introduire des biais dans les articles de Wikipédia et les réponses de l'organisation. Le président James Comer (R-Ky.) et la représentante Nancy Mace (R-S.C.), présidente de la sous-commission sur la cybersécurité, les technologies de l'information et l'innovation gouvernementale, ont envoyé une demande d'informations à ce sujet à Maryana Iskander, directrice générale de la Wikimedia Foundation, l'organisation à but non lucratif qui héberge Wikipédia.
Un conflit inédit oppose Wikipédia aux autorités américaines : en avril dernier, Ed Martin, le procureur fédéral par intérim du district de Columbia (Washington D.C.), a accusé la célèbre encyclopédie en ligne de relayer de la « propagande » étrangère et menace de remettre en cause son statut dorganisme à but non lucratif. Wikipédia, lun des piliers du savoir libre sur Internet, se voit contrainte de défendre son modèle communautaire et son indépendance éditoriale. Cette confrontation soulève des questions cruciales sur la neutralité de linformation en ligne et la protection des plateformes collaboratives face aux ingérences politiques.
Dans ce contexte, les républicains membres de la commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants ont ouvert une enquête sur des allégations d'efforts organisés visant à introduire des biais dans les articles de Wikipédia et les réponses de l'organisation. Le président James Comer (R-Ky.) et la représentante Nancy Mace (R-S.C.), présidente de la sous-commission sur la cybersécurité, les technologies de l'information et l'innovation gouvernementale, ont envoyé une demande d'informations à ce sujet à Maryana Iskander, directrice générale de la Wikimedia Foundation, l'organisation à but non lucratif qui héberge Wikipédia.
Dans leur lettre, les législateurs ont indiqué que cette demande s'inscrivait dans le cadre d'une enquête sur « les opérations étrangères et les individus au sein d'institutions universitaires subventionnées par les contribuables américains dans le but d'influencer l'opinion publique américaine ». La commission recherche des documents et des communications concernant les éditeurs bénévoles de Wikipédia qui ont enfreint les politiques de la plateforme, ainsi que les efforts de la Fondation Wikimedia pour « contrecarrer les efforts intentionnels et organisés visant à introduire des biais dans des sujets importants et sensibles ».
« De nombreuses études et rapports ont mis en évidence les efforts visant à manipuler les informations sur la plateforme Wikipédia à des fins de propagande destinée au public occidental », ont écrit Comer et Mace dans leur lettre. Ils ont fait référence à un rapport de l'Anti-Defamation League sur les préjugés anti-israéliens sur Wikipédia, qui détaillait une campagne coordonnée visant à manipuler le contenu lié au conflit israélo-palestinien et à des questions similaires, ainsi qu'à un rapport de l'Atlantic Council sur les acteurs pro-russes utilisant Wikipédia pour diffuser des messages pro-Kremlin et anti-ukrainiens, qui peuvent influencer la manière dont les chatbots d'intelligence artificielle sont formés.
« La fondation [Wikimedia], qui héberge la plateforme Wikipédia, a reconnu avoir pris des mesures pour répondre aux fautes professionnelles des rédacteurs bénévoles qui créent effectivement les articles encyclopédiques de Wikipédia. La commission reconnaît que pratiquement toutes les plateformes d'information en ligne doivent faire face à des acteurs malveillants et à leurs tentatives de manipulation. Notre enquête vise à obtenir des informations qui nous aideront à examiner comment Wikipédia réagit à ces menaces et à quelle fréquence elle demande des comptes lorsque des comportements intentionnels, flagrants ou hautement suspects sur des sujets d'intérêt public sensibles sont portés à son attention », ont écrit Comer et Mace.
Les législateurs ont demandé des informations sur « les outils et les méthodes utilisés par Wikipédia pour identifier et mettre fin aux comportements malveillants en ligne qui introduisent des biais et compromettent la neutralité de sa plateforme », notamment des documents et des archives sur une éventuelle coordination entre des acteurs étatiques dans le cadre de l'édition, le type de comptes qui ont fait l'objet d'un examen et l'analyse par le panel de la manipulation ou du biais des données.
Dans une déclaration, un porte-parole de la Fondation Wikimedia a déclaré que l'organisation avait reçu la demande et qu'elle l'examinait. « Nous nous réjouissons de pouvoir répondre aux questions de la commission et de discuter de l'importance de préserver l'intégrité des informations sur notre plateforme », a déclaré le porte-parole. Wikipédia est depuis longtemps accusée de partialité politique dans ses articles. En 2024, le Manhattan Institute, un think tank de droite, a publié un rapport concluant que les articles de Wikipédia avaient tendance à associer un sentiment négatif aux termes de droite.
En juin, la Fondation Wikimedia avait déjà annoncé linterruption dune expérience qui consistait à présenter aux utilisateurs des résumés générés par IA en haut des articles, après avoir reçu une réaction extrêmement négative de la part de la communauté des rédacteurs de Wikipédia. Pourtant, ces résumés étaient utilisés pour améliorer l'expérience d'apprentissage sur Wikipédia, où certains résumés d'articles peuvent être assez denses et remplis de jargon technique. Les fonctions d'IA devaient être clairement étiquetées comme telles et les utilisateurs pouvaient signaler les problèmes liés au « contenu généré par une machine une fois qu'il a été publié ou généré automatiquement ».
Voici la demande d'information :
Chère Madame Iskander,
La commission de surveillance et de réforme gouvernementale enquête actuellement sur les efforts déployés par des entités étrangères et des individus au sein d'établissements universitaires subventionnés par les contribuables américains afin d'influencer l'opinion publique américaine. Nous sollicitons votre aide afin d'obtenir des documents et des communications concernant des individus (ou des comptes spécifiques) agissant en tant que rédacteurs bénévoles sur Wikipédia et ayant enfreint les politiques de la plateforme Wikipédia, ainsi que vos propres efforts visant à contrecarrer les tentatives intentionnelles et organisées d'introduire des préjugés dans des sujets importants et sensibles.
De nombreuses études et rapports ont mis en évidence les efforts visant à manipuler les informations sur la plateforme Wikipédia à des fins de propagande destinée au public occidental. Un rapport récent a soulevé des questions troublantes concernant des efforts potentiellement systématiques visant à promouvoir des informations antisémites et anti-israéliennes dans les articles Wikipédia liés aux conflits avec l'État d'Israël.
Une deuxième enquête a détaillé les actions menées par des acteurs hostiles d'États-nations pour exposer le public occidental à des messages pro-Kremlin et anti-occidentaux en manipulant les articles Wikipédia et d'autres médias d'information utilisés pour former les chatbots IA.2 Votre fondation, qui héberge la plateforme Wikipédia, a reconnu avoir pris des mesures en réponse aux fautes professionnelles commises par des éditeurs bénévoles qui créent effectivement les articles encyclopédiques de Wikipédia.
La commission reconnaît que pratiquement toutes les plateformes d'information en ligne doivent faire face à des acteurs malveillants et à leurs tentatives de manipulation. Notre enquête vise à obtenir des informations qui nous aideront à examiner comment Wikipédia réagit à ces menaces et à quelle fréquence elle demande des comptes lorsque des comportements intentionnels, flagrants ou hautement suspects sur des sujets d'intérêt public sensibles sont portés à son attention. Cela inclut des questions concernant les outils et les méthodes utilisés par Wikipédia pour identifier et mettre fin aux comportements malveillants qui introduisent des préjugés ou compromettent la neutralité de sa plateforme. Nous cherchons également à mieux comprendre les personnes prises en flagrant délit de comportement interdit.
Afin d'aider le comité à superviser cette question, nous demandons les informations suivantes, couvrant la période du 1er janvier 2023 à aujourd'hui, dès que possible et au plus tard le 10 septembre 2025 :
La commission de surveillance et de réforme gouvernementale est la principale commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis et dispose d'une large autorité pour enquêter sur « toute question » à « tout moment » en vertu de la règle X de la Chambre. Pour organiser la remise de documents ou poser des questions complémentaires, veuillez contacter le personnel majoritaire de la commission de surveillance et de réforme gouvernementale au (202) 225-5074. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette question importante.
La commission de surveillance et de réforme gouvernementale enquête actuellement sur les efforts déployés par des entités étrangères et des individus au sein d'établissements universitaires subventionnés par les contribuables américains afin d'influencer l'opinion publique américaine. Nous sollicitons votre aide afin d'obtenir des documents et des communications concernant des individus (ou des comptes spécifiques) agissant en tant que rédacteurs bénévoles sur Wikipédia et ayant enfreint les politiques de la plateforme Wikipédia, ainsi que vos propres efforts visant à contrecarrer les tentatives intentionnelles et organisées d'introduire des préjugés dans des sujets importants et sensibles.
De nombreuses études et rapports ont mis en évidence les efforts visant à manipuler les informations sur la plateforme Wikipédia à des fins de propagande destinée au public occidental. Un rapport récent a soulevé des questions troublantes concernant des efforts potentiellement systématiques visant à promouvoir des informations antisémites et anti-israéliennes dans les articles Wikipédia liés aux conflits avec l'État d'Israël.
Une deuxième enquête a détaillé les actions menées par des acteurs hostiles d'États-nations pour exposer le public occidental à des messages pro-Kremlin et anti-occidentaux en manipulant les articles Wikipédia et d'autres médias d'information utilisés pour former les chatbots IA.2 Votre fondation, qui héberge la plateforme Wikipédia, a reconnu avoir pris des mesures en réponse aux fautes professionnelles commises par des éditeurs bénévoles qui créent effectivement les articles encyclopédiques de Wikipédia.
La commission reconnaît que pratiquement toutes les plateformes d'information en ligne doivent faire face à des acteurs malveillants et à leurs tentatives de manipulation. Notre enquête vise à obtenir des informations qui nous aideront à examiner comment Wikipédia réagit à ces menaces et à quelle fréquence elle demande des comptes lorsque des comportements intentionnels, flagrants ou hautement suspects sur des sujets d'intérêt public sensibles sont portés à son attention. Cela inclut des questions concernant les outils et les méthodes utilisés par Wikipédia pour identifier et mettre fin aux comportements malveillants qui introduisent des préjugés ou compromettent la neutralité de sa plateforme. Nous cherchons également à mieux comprendre les personnes prises en flagrant délit de comportement interdit.
Afin d'aider le comité à superviser cette question, nous demandons les informations suivantes, couvrant la période du 1er janvier 2023 à aujourd'hui, dès que possible et au plus tard le 10 septembre 2025 :
- Les dossiers, communications ou analyses relatifs à une éventuelle coordination par des acteurs étatiques dans les activités d'édition sur Wikipédia.
- Les enregistrements, communications ou analyses relatifs à une éventuelle coordination au sein d'institutions universitaires ou à d'autres efforts organisés visant à modifier ou à influencer des contenus identifiés comme pouvant enfreindre les politiques de Wikipédia.
- Les enregistrements du comité d'arbitrage de Wikipédia (ArbCom), y compris, mais sans s'y limiter, tous les litiges relatifs à la conduite des éditeurs et les mesures prises à leur encontre.
- Les enregistrements montrant les caractéristiques identifiables et uniques des comptes (tels que les noms, les adresses IP, les dates d'enregistrement, les journaux d'activité des utilisateurs) des éditeurs faisant l'objet de mesures de la part de l'ArbCom.
- Documentation sur les politiques et protocoles éditoriaux de Wikipédia, y compris ceux visant à garantir la neutralité et à lutter contre les préjugés, ainsi que les politiques relatives aux sanctions en cas de violation.
- Toute analyse menée ou examinée par la Fondation Wikimedia (ou par un tiers agissant en son nom) sur les schémas de manipulation ou de partialité liés à l'antisémitisme et aux conflits avec l'État d'Israël.
La commission de surveillance et de réforme gouvernementale est la principale commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis et dispose d'une large autorité pour enquêter sur « toute question » à « tout moment » en vertu de la règle X de la Chambre. Pour organiser la remise de documents ou poser des questions complémentaires, veuillez contacter le personnel majoritaire de la commission de surveillance et de réforme gouvernementale au (202) 225-5074. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette question importante.
Et vous ?
Pensez-vous que cette demande est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Elon Musk a écrit "arrêtez de faire des dons à Wokepedia" à la suite d'initiatives de 50 millions $ en faveur de la diversité, accusant Wikipédia de donner la priorité à l'idéologie Woke plutôt qu'à l'utilité
Wikipédia a déclaré qu'elle utiliserait l'IA pour améliorer le travail de ses rédacteurs et de ses bénévoles, tout en affirmant qu'elle n'a pas l'intention de remplacer ces rôles humains
Augmentation alarmante des fake news russes générées par l'IA : les efforts américains pour lutter contre la désinformation diminuent. Le réseau de désinformation russe imite les médias légitimes
Vous avez lu gratuitement 542 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.