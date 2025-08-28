Les républicains enquêtent sur Wikipédia suite à des allégations de partialité organisée pour rendre les articles anti Israel et pro Poutine et créer par conséquent un biais pour les chatbots IA

Les dossiers, communications ou analyses relatifs à une éventuelle coordination par des acteurs étatiques dans les activités d'édition sur Wikipédia. Les enregistrements, communications ou analyses relatifs à une éventuelle coordination au sein d'institutions universitaires ou à d'autres efforts organisés visant à modifier ou à influencer des contenus identifiés comme pouvant enfreindre les politiques de Wikipédia. Les enregistrements du comité d'arbitrage de Wikipédia (ArbCom), y compris, mais sans s'y limiter, tous les litiges relatifs à la conduite des éditeurs et les mesures prises à leur encontre. Les enregistrements montrant les caractéristiques identifiables et uniques des comptes (tels que les noms, les adresses IP, les dates d'enregistrement, les journaux d'activité des utilisateurs) des éditeurs faisant l'objet de mesures de la part de l'ArbCom. Documentation sur les politiques et protocoles éditoriaux de Wikipédia, y compris ceux visant à garantir la neutralité et à lutter contre les préjugés, ainsi que les politiques relatives aux sanctions en cas de violation. Toute analyse menée ou examinée par la Fondation Wikimedia (ou par un tiers agissant en son nom) sur les schémas de manipulation ou de partialité liés à l'antisémitisme et aux conflits avec l'État d'Israël.

Chère Madame Iskander,La commission de surveillance et de réforme gouvernementale enquête actuellement sur les efforts déployés par des entités étrangères et des individus au sein d'établissements universitaires subventionnés par les contribuables américains afin d'influencer l'opinion publique américaine. Nous sollicitons votre aide afin d'obtenir des documents et des communications concernant des individus (ou des comptes spécifiques) agissant en tant que rédacteurs bénévoles sur Wikipédia et ayant enfreint les politiques de la plateforme Wikipédia, ainsi que vos propres efforts visant à contrecarrer les tentatives intentionnelles et organisées d'introduire des préjugés dans des sujets importants et sensibles.De nombreuses études et rapports ont mis en évidence les efforts visant à manipuler les informations sur la plateforme Wikipédia à des fins de propagande destinée au public occidental. Un rapport récent a soulevé des questions troublantes concernant des efforts potentiellement systématiques visant à promouvoir des informations antisémites et anti-israéliennes dans les articles Wikipédia liés aux conflits avec l'État d'Israël.Une deuxième enquête a détaillé les actions menées par des acteurs hostiles d'États-nations pour exposer le public occidental à des messages pro-Kremlin et anti-occidentaux en manipulant les articles Wikipédia et d'autres médias d'information utilisés pour former les chatbots IA.2 Votre fondation, qui héberge la plateforme Wikipédia, a reconnu avoir pris des mesures en réponse aux fautes professionnelles commises par des éditeurs bénévoles qui créent effectivement les articles encyclopédiques de Wikipédia.La commission reconnaît que pratiquement toutes les plateformes d'information en ligne doivent faire face à des acteurs malveillants et à leurs tentatives de manipulation. Notre enquête vise à obtenir des informations qui nous aideront à examiner comment Wikipédia réagit à ces menaces et à quelle fréquence elle demande des comptes lorsque des comportements intentionnels, flagrants ou hautement suspects sur des sujets d'intérêt public sensibles sont portés à son attention. Cela inclut des questions concernant les outils et les méthodes utilisés par Wikipédia pour identifier et mettre fin aux comportements malveillants qui introduisent des préjugés ou compromettent la neutralité de sa plateforme. Nous cherchons également à mieux comprendre les personnes prises en flagrant délit de comportement interdit.Afin d'aider le comité à superviser cette question, nous demandons les informations suivantes, couvrant la période du 1er janvier 2023 à aujourd'hui, dès que possible et au plus tard le 10 septembre 2025 :La commission de surveillance et de réforme gouvernementale est la principale commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis et dispose d'une large autorité pour enquêter sur « toute question » à « tout moment » en vertu de la règle X de la Chambre. Pour organiser la remise de documents ou poser des questions complémentaires, veuillez contacter le personnel majoritaire de la commission de surveillance et de réforme gouvernementale au (202) 225-5074. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette question importante.