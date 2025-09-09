DuckDuckGo ajoute l'accès à des modèles d'IA à son offre d'abonnement : la plateforme Duck.ai vous permet d'utiliser les modèles GPT-4o et GPT-5 d'OpenAI, Claude Sonnet 4 d'Anthropic et Llama Maverick de Meta

DuckDuckGo a élargi son service d'abonnement pour inclure l'accès à des modèles d'intelligence artificielle (IA) de pointe tels que GPT-4o et GPT-5 d'OpenAI, Claude Sonnet 4 d'Anthropic et Llama Maverick de Meta. Le forfait, au prix de 9,99 dollars par mois, conserve les fonctionnalités existantes telles que le VPN et la protection de l'identité, tandis que la société annonce de futurs niveaux premium offrant des options d'IA plus avancées.
DuckDuckGo est une société américaine de logiciels spécialisée dans la confidentialité en ligne, dont le produit phare est un moteur de recherche appelé DuckDuckGo. Fondée par Gabriel Weinberg en 2008, elle a ensuite développé des extensions pour navigateurs et un navigateur web DuckDuckGo personnalisé. Basée à Paoli, en Pennsylvanie, DuckDuckGo est une société privée qui emploie environ 200 personnes. Le nom de la société fait référence au jeu pour enfants « duck, duck, goose ».
Cette récente initiative fait suite à la décision prise précédemment par DuckDuckGo de rendre GPT-5 d'OpenAI accessible gratuitement via Duck.ai, aux côtés de GPT-4o, Claude Haiku 3.5, Mistral Small 3 et Llama 4 Scout. La plateforme, accessible directement via le web, met l'accent sur l'anonymat et se positionne comme un point d'entrée axé sur la confidentialité vers les principaux modèles d'IA.
Plus récemment, DuckDuckGo a élargi son abonnement payant, anciennement connu sous le nom de Privacy Pro, afin d'inclure des modèles d'IA avancés provenant de fournisseurs de premier plan tels que OpenAI, Anthropic et Meta. Grâce à la plateforme Duck.ai, les abonnés peuvent désormais utiliser des outils d'IA tels que GPT-4o et GPT-5 d'OpenAI, Claude Sonnet 4 d'Anthropic et Llama Maverick de Meta.
Le prix de l'abonnement reste inchangé. Les utilisateurs continuent de payer 9,99 $ par mois ou 99 $ par an. En plus des nouvelles offres d'IA, l'abonnement donne toujours accès au réseau privé virtuel (VPN) de DuckDuckGo, à la suppression des informations personnelles et aux services de restauration en cas d'usurpation d'identité.
Tout en présentant ces améliorations, DuckDuckGo a fait part de son intention de proposer à l'avenir des niveaux d'abonnement plus élevés. Ces options à venir devraient donner accès à des modèles d'IA encore plus puissants.
Les utilisateurs qui préfèrent une expérience sans IA conservent le contrôle de leurs paramètres. Les fonctionnalités de Duck.ai restent facultatives pour tous, quel que soit le statut de l'abonnement. Les boutons IA et les fonctionnalités associées peuvent également être masqués directement dans les paramètres de recherche, ainsi que sur les navigateurs de bureau et mobiles.
Alors que DuckDuckGo ajoute l'accès à des modèles d'IA avancés, l'adoption plus large de ces outils relance le débat sur la « théorie de l'Internet mort ». Cette théorie affirme qu'une grande partie des contenus et des personnes présentes en ligne sont en réalité générés automatiquement par des ordinateurs.
Selon Sam Altman, le patron de ChatGPT, la « théorie de l'Internet mort » pourrait contenir une part de vérité, même si elle a souvent été réfutée. Elle est devenue encore plus pertinente avec le lancement de SocialAI, une application de réseaux sociaux dans laquelle les utilisateurs interagissent exclusivement avec des chatbots d'IA.
