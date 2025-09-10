ce qui alimente une crise de confiance dans les interactions en ligne
Les principaux acteurs de la course à l'IA commencent à reconnaître les pièges de leurs propres créations. Sam Altman affirme qu'à cause des bots, il est désormais presque impossible de savoir si les publications sur les réseaux sociaux sont réellement écrites par des humains. Parlant de ses craintes pour l'avenir d'Internet, le PDG d'OpenAI a déclaré que des robots, tels que ChatGPT, donnent l'impression que le Web est « très faux ». Précédemment, Sam Altman a déclaré que la « théorie de l'Internet mort » pourrait contenir une part de vérité, car les plateformes de médias sociaux telles que X (ex-Twitter) d'Elon Musk sont envahies par les robots.
Sam Altman, PDG d'OpenAI, fait partie des personnalités qui ont le plus participé à créer et amplifier lattention médiatique, lenthousiasme et parfois lexagération autour de l'IA générative. Le résultat est la formation d'une gigantesque bulle spéculative autour de la technologie et un Internet de plus en plus envahi par les chatbots d'IA. Aujourd'hui, les internautes peinent à dissocier le contenu généré par un chatbot d'IA du contenu créé par un humain.
Même les patrons des entreprises dIA commencent à comprendre que cette technologie plonge l'Internet dans une dystopie. Sam Altman a déclaré lundi avoir vécu une « expérience étrange » en lisant un fil de discussion Reddit consacré à Codex, le nouvel agent de codage développé par OpenAI pour les développeurs.
OpenAI a lancé Codex en mai en réponse à l'agent de codage Claude Code d'Anthropic. Dernièrement, ce subreddit a été tellement inondé de publications d'utilisateurs autoproclamés de Claude Code annonçant leur passage à Codex qu'un utilisateur de Reddit a même plaisanté : « est-il possible de passer à Codex sans publier de billet sur Reddit ? ». Ce fil de discussion critique Claude Code, tout en étant excessivement positif à l'égard de Codex d'OpenAI.
Sam Altman a parcouru ce fil de discussion et partagé ses impressions sur X : « j'ai eu une expérience très étrange en lisant cela. Je suppose que tout cela est faux/des bots, même si dans ce cas précis, je sais que la croissance de Codex est vraiment forte et que la tendance est réelle ». Il a poursuivi en expliquant :
Sam Altman n'est pas le premier à souligner le fait que les gens commencent à parler davantage comme des chatbots d'IA dans la vie réelle. Hiromu Yakura, chercheur postdoctoral à l'Institut Max Planck pour le développement humain à Berlin, a remarqué des différences dans son propre vocabulaire environ un an après le lancement de ChatGPT fin 2022.
Hiromu Yakura, en collaboration avec d'autres chercheurs de l'Institut Max Planck, a analysé des millions d'e-mails, d'essais et d'autres textes, ainsi que des centaines de milliers de vidéos YouTube et d'épisodes de podcasts, et a constaté une augmentation des mots utilisés par ChatGPT, tels que « delve » (approfondir), « examine » (examiner) et « explore » (explorer), au cours des 18 mois qui ont suivi la sortie de l'outil d'IA d'OpenAI.
« Les modèles stockés dans la technologie d'IA semblent se transmettre à l'esprit humain », a déclaré Levin Brinkmann, coauteur de l'étude, également chercheur à l'Institut Max Planck pour le développement humain.
Une autre étude menée par l'université de Californie à Berkeley a révélé que les réponses de ChatGPT renforcent la discrimination dialectale. En d'autres termes, ChatGPT privilégie l'anglais américain standard, ce qui peut frustrer les utilisateurs non américains. Cela souligne l'idée que ChatGPT a une façon standard de répondre aux utilisateurs, ce qui influence à son tour leur façon de parler et d'écrire.
Le PDG d'OpenAI accuse les humains de copier le langage des LLM
Sam Altman accuse les humains de commencer à parler comme les grands modèles de langage (LLM), alors que les LLM développés par OpenAI ont été littéralement inventés pour imiter la communication humaine, jusqu'au tiret long. Et les modèles d'OpenAI ont clairement été entraînés sur Reddit, où Sam Altman était membre du conseil d'administration jusqu'en 2022 et reste l'un des principaux actionnaires de la plateforme communautaire.
Il fait valoir à juste titre que les fandoms, menés par des utilisateurs de réseaux sociaux extrêmement actifs et toujours connectés, ont tendance à se comporter de manière étrange. Plusieurs groupes peuvent se transformer en festivals de haine s'ils sont envahis par ceux qui expriment leur frustration à leurs semblables.
Sam Altman critique également les incitations lorsque les réseaux sociaux et les créateurs de contenu comptent sur l'engagement pour gagner de l'argent. C'est tout à fait légitime. Mais il avoue ensuite que l'une des raisons pour lesquelles il pense que les messages pro-OpenAI dans ce subreddit pourraient être des bots est qu'OpenAI a également été victime d'« astroturfing ». Cela implique généralement des messages publiés par des personnes ou des bots payés par le concurrent, ou payés par un sous-traitant de troisième degré, ce qui permet au concurrent de nier de manière plausible.
Il n'y a aucune preuve d'astroturfing (bien que cela soit possible). Mais nous avons vu comment les subreddits pro-OpenAI se sont retournés contre la société après la sortie de GPT-5. Au lieu d'une vague d'éloges de la part des fidèles sur le nouveau modèle, de nombreux messages de colère ont été votés. Sur Reddit et sur X, les critiques se plaints de tout, de la personnalité du modèle à la façon dont il brûlait ses crédits sans terminer ses tâches.
Au lendemain d'un lancement mouvementé, Sam Altman a participé à une session « Ask Me Anything » sur Reddit, dans le subreddit r/GPT, au cours de laquelle il a reconnu les problèmes rencontrés lors du déploiement et promis des changements. Le subreddit GPT n'a jamais retrouvé son niveau d'engouement initial, les utilisateurs continuant à poster régulièrement des commentaires exprimant leur mécontentement vis-à-vis des changements apportés à GPT-5. S'agit-il d'humains ? Ou sont-ils en quelque sorte faux, comme semble le suggérer Sam Altman ?
Sam Altman suppose que « le résultat net est que, d'une certaine manière, l'IA sur Twitter/Reddit semble très fausse, ce qui n'était pas le cas il y a un an ou deux ». Si c'est vrai, à qui la faute ? La technologie d'OpenAI GPT a permis aux modèles de devenir si performants en écriture qu'ils sont devenus un fléau non seulement pour les réseaux sociaux (qui ont toujours eu un problème de bots), mais aussi pour les écoles, le journalisme et les tribunaux.
L'analyse de Sam Altman fortement critiquée dans la communauté
Selon certains critiques, les inquiétudes publiques constantes de Sam Altman concernant l'état du monde dans lequel nous vivons depuis l'introduction de l'IA générative semblent artificielles. « Honnêtement, j'apprécierais davantage qu'il reconnaisse le caractère étrange d'Internet dans ce nouveau monde de plus en plus dominé par l'IA, et qu'il admette le rôle considérable qu'il a joué dans cette évolution », peut-on lire dans les commentaires.
Sam Altman ne reconnaît pas clairement le rôle qui est le sien dans l'état actuel d'Internet. Au lieu de cela, il affirme qu'Internet est en danger et exprime une profonde inquiétude quant à la manière dont les gens interagissent avec l'IA, sans aucune forme de conscience de soi ou de responsabilité.
Mais que comptent faire Sam Altman et les autres milliardaires de la Tech pour y remédier ? Une solution potentielle pourrait être un autre projet sur lequel travaille Sam Altman : l'Orb Mini. Annoncé en mai 2025, cet appareil scanne le globe oculaire des humains pour vérifier leur humanité en ligne.
Avec l'intention d'expédier 7 500 appareils à travers les États-Unis d'ici la fin de l'année, l'avenir d'Internet verra peut-être les humains vérifiés par un matériel externe avant d'accéder à des sites de médias sociaux comme Reddit ou X. Mais cette initiative suscite de nombreuses préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Le projet a été interdit dans de nombreux pays et l'entreprise a été sommée de supprimer les données déjà collectées.
Pour certains, les revirements constants de Sam Altman entre « l'IA est l'avenir et c'est génial » et « l'IA est l'avenir et c'est terrifiant » deviennent lassants. Il s'agit peut-être d'une stratégie marketing calculée, mais il est difficile d'ignorer l'ironie : celui-là même qui attise la panique autour de l'IA la moitié du temps est aussi très investi dans une entreprise de vérification humaine, qui pourrait, à l'avenir, vous facturer pour prouver que vous êtes réel en ligne.
Conclusion
Sam Altman suggère que la « théorie de l'Internet mort » pourrait être vrai, car les plateformes telles que X d'Elon Musk sont aujourd'hui envahies par les robots. Des études récentes montrent que près de la moitié du trafic Internet mondial provient déjà de sources non humaines, ce qui est énorme. Sam Altman ajoute que les chatbots, tels que ChatGPT d'OpenAI, donnent aujourd'hui un caractère factice aux plateformes de médias sociaux.
Cette situation alimente une crise de confiance dans les interactions en ligne. Les réseaux sociaux semblent désormais artificiels et manipulés, ce qui fragilise leur rôle despace de communication authentique. Certains commentateurs avancent que les récentes prises de parole de Sam Altman pourraient préparer le terrain à un réseau social développé par OpenAI et mieux protégé contre les bots, mais rien nest confirmé pour linstant.
