Cloudflare lance une politique de signalisation de contenu pour contrôler le scraping par l'IA et étend le fichier robots.txt pour permettre aux éditeurs de spécifier des règles d'utilisation de l'IA

Code : Sélectionner tout Content-Signal: search=yes, ai-train=no

Si vous savez déjà comment configurer votre fichier robots.txt, le déploiement des signaux de contenu est aussi simple que d'ajouter la politique de signaux de contenu ci-dessus, puis de définir vos préférences via un signal de contenu.Nous voulons simplifier l'adoption des signaux de contenu. Les clients de Cloudflare ont déjà activé notre fonctionnalité robots.txt gérée pour plus de 3,8 millions de domaines. Ce faisant, ils ont choisi d'indiquer aux entreprises qu'ils ne souhaitent pas que le contenu de ces domaines soit utilisé pour l'entraînement de l'IA. Pour ces clients, nous mettrons à jour le fichier robots.txt que nous servons déjà en leur nom afin d'y inclure la politique de signaux de contenu et les signaux suivants :Nous ne servirons pas de signal « ai-input » pour nos clients robots.txt gérés. Nous ne connaissons pas leurs préférences concernant ce signal et nous ne voulons pas faire de suppositions.À compter d'aujourd'hui, nous fournirons également la politique relative aux signaux de contenu commentée et lisible par l'homme pour toute zone client gratuite qui ne dispose pas d'un fichier robots.txt existant. En pratique, cela signifie qu'une requête adressée à robots.txt sur ce domaine renverrait les commentaires qui définissent ce que sont les signaux de contenu. Ces commentaires sont ignorés par les robots d'exploration. Il est important de noter qu'ils n'incluront aucune directive Allow ou Disallow et ne fourniront aucun signal de contenu réel. Ce sont les utilisateurs qui choisissent et expriment leurs préférences réelles lorsqu'ils sont prêts à le faire. Les clients disposant d'un fichier robots.txt existant ne verront aucun changement.Les zones bénéficiant d'un forfait gratuit peuvent désactiver la politique relative aux signaux de contenu dans la section Paramètres de sécurité du tableau de bord Cloudflare, ainsi que via la section Aperçu.Pour créer vos propres signaux de contenu, il vous suffit de copier-coller le texte que nous vous aidons à générer sur ContentSignals.org dans votre fichier robots.txt, ou de le déployer immédiatement via le bouton Déployer sur Cloudflare. Vous pouvez également activer notre fonctionnalité robots.txt gérée si vous souhaitez exprimer votre préférence pour interdire la formation.Il est important de garder à l'esprit que les signaux de contenu expriment des préférences ; ils ne constituent pas des contre-mesures techniques contre le scraping. Certaines entreprises peuvent tout simplement les ignorer. Si vous êtes un éditeur de site web qui cherche à contrôler ce que les autres font avec votre contenu, nous pensons qu'il est préférable de combiner vos signaux de contenu avec les règles WAF et la gestion des bots.Bien que ces fonctionnalités Cloudflare visent à faciliter leur utilisation, nous souhaitons encourager leur adoption par tout le monde, partout. Afin de promouvoir cette pratique, nous publions cette politique sous une licence CC0, qui permet à tout le monde de la mettre en uvre et de l'utiliser librement.