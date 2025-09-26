Dans le cadre de la nouvelle accord visant à garantir l'avenir de l'application dans le pays, l'algorithme de TikTok, la technologie qui détermine ce que les utilisateurs voient dans leur fil d'actualité, sera copié et réentraîné à partir des données des utilisateurs américains. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le système de recommandation de TikTok serait audité par le géant technologique Oracle et exploité par une nouvelle coentreprise impliquant des investisseurs américains afin de répondre aux exigences relatives à la vente de l'application.
Depuis son lancement, TikTok est devenue l'une des plateformes de réseaux sociaux les plus populaires au monde, utilisant des algorithmes de recommandation pour mettre en relation les créateurs de contenu et les influenceurs avec de nouveaux publics. Cependant, TikTok a fait l'objet d'une attention particulière en raison de violations de la confidentialité des données, de préoccupations liées à la santé mentale, de désinformation, de contenus offensants et de son rôle pendant la guerre de Gaza. En outre, depuis des années, TikTok est au centre dun bras de fer entre Washington et Pékin.
Aux USA, la promesse de Donald Trump de « libérer TikTok des griffes de la Chine » se heurte à une réalité plus complexe. Si la plateforme américaine change bien de mains, avec Oracle et Silver Lake en première ligne, son cur technologique lalgorithme de recommandation demeure sous contrôle chinois. Un paradoxe qui soulève des critiques virulentes et pose une question essentielle : quest-ce quun réseau social sans le code qui le fait tourner ? Lessence même de TikTok réside dans son algorithme de recommandation. Cest ce moteur danalyse et de prédiction qui capte lattention de millions dutilisateurs, ajuste les vidéos proposées et transforme une simple application de partage en machine addictive.
Cette annonce fait suite à la déclaration du président Donald Trump selon laquelle un accord visant à empêcher l'interdiction de l'application aux États-Unis, à moins qu'elle ne soit vendue par sa société mère chinoise ByteDance, avait été conclu avec l'accord de la Chine. Les responsables de la Maison Blanche affirment que cet accord sera bénéfique pour les utilisateurs et les citoyens américains de l'application.
Le président Trump devrait signer un décret sur l'accord proposé, qui définira comment celui-ci se conformera aux exigences de sécurité nationale des États-Unis. Le décret prévoira également un délai de 120 jours avant la date limite d'application afin de permettre la conclusion de l'accord. On ne sait pas si le gouvernement chinois a approuvé cet accord ou s'il a commencé à prendre les mesures réglementaires nécessaires à sa mise en uvre. Cependant, la Maison Blanche semble convaincue d'avoir obtenu l'accord de la Chine.
Les données appartenant aux 170 millions d'utilisateurs que TikTok dit avoir aux États-Unis sont déjà stockées sur les serveurs d'Oracle, dans le cadre d'un accord existant appelé « Project Texas ». Cet accord a permis de siphonner les données des utilisateurs américains, car on craignait qu'elles ne tombent entre les mains du gouvernement chinois.
Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que, dans le cadre de l'accord conclu par le président Trump, la société jouerait un rôle global dans la sécurisation de l'ensemble de l'application pour les utilisateurs américains. Cela inclurait l'audit et l'inspection du code source et du système de recommandation qui sous-tendent l'application, ainsi que sa refonte pour les utilisateurs américains en utilisant uniquement les données des utilisateurs américains.
Oracle, qui fournit une infrastructure de cloud computing à un nombre croissant d'entreprises, dont OpenAI, le fabricant de ChatGPT, est depuis longtemps soupçonné de jouer un rôle dans l'accord du président Trump. Elle a récemment fait état d'une forte augmentation de la demande des entreprises d'IA pour ses centres de données, ce qui a contribué à faire grimper son action de manière spectaculaire et a brièvement fait de son cofondateur et président Larry Ellison la personne la plus riche du monde. Au début de l'année, le président Trump a déclaré qu'il aimerait voir Ellison acheter TikTok.
La société de capital-investissement Silver Lake, qui détient des participations dans des entreprises telles que City Football Group, propriétaire du club de football de Manchester City, serait également impliquée dans l'accord. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que la nouvelle coentreprise contrôlant l'application rechercherait des investisseurs patriotes et des membres du conseil d'administration expérimentés en matière de cybersécurité pour superviser ses opérations. Ils estiment que la valeur de l'accord pourrait s'élever à plusieurs milliards de dollars.
Mais Jasmine Enberg, analyste principale des médias sociaux chez eMarketer, a déclaré que les changements apportés au fonctionnement de TikTok pour les utilisateurs américains pourraient les dissuader d'utiliser l'application ou potentiellement réduire sa valeur pour les créateurs, les marques et les investisseurs. « Des changements importants (ou même perçus comme tels) dans le contenu, l'algorithme ou les politiques de l'application pourraient entraîner des changements massifs dans le comportement des utilisateurs », a-t-elle déclaré. « Bien que les détails de l'accord ne soient pas encore clairs, si un algorithme réservé aux États-Unis coupe les utilisateurs américains de TikTok du contenu du reste du monde, cela pourrait dégrader l'expérience utilisateur. »
Cette annonce sur l'algorithme de TikTok intervient alors que plusieurs études avaient déjà rapporté que les effets négatifs de TikTok vont beaucoup plus loin qu'une simple addiction. L'une d'entre elles affirme que TikTok peut modifier la capacité d'attention des enfants et des adolescents. Selon elle, les jeunes utilisateurs qui regardent en boucle des contenus courts sur TikTok ont plus de mal à participer à des activités qui n'offrent pas une satisfaction instantanée. Ce phénomène a été appelé "cerveau TikTok" par certains experts, tandis que d'autres ont souligné que la plateforme était "une machine à dopamine". Le phénomène a été accentué par l'arrivée des plateformes Instagram Reels et YouTube Shorts.
Source : Maison Blanche
