La start-up spécialisée dans l'IA Perplexity lance Search API, qui offre une recherche indexée à l'échelle du Web et un accès public aux développeurs pour répondre aux charges de travail d'IA modernes

Perplexity AI, Inc., ou simplement Perplexity, est une société américaine privée spécialisée dans les logiciels qui propose un moteur de recherche web capable de traiter les requêtes des utilisateurs et de synthétiser les réponses. Les produits Perplexity utilisent des grands modèles de langage et intègrent des capacités de recherche web en temps réel, fournissant des réponses basées sur le contenu actuel d'Internet, y compris des citations de sources en ligne. Une version publique gratuite est disponible, tandis qu'un abonnement Pro payant donne accès à des modèles de langage plus avancés et à des fonctionnalités supplémentaires.L'API Search est conçue pour offrir une alternative crédible à la domination de Google dans l'infrastructure de recherche destinée aux développeurs, en rendant publique une pile de récupération à l'échelle du web qui était auparavant hors de portée.Elle est disponible via la nouvelle plateforme API avec des kits de développement logiciel pour Python et TypeScript et s'adresse aux startups, aux entreprises et aux créateurs d'agents IA à la recherche de capacités de recherche robustes.L'API comprend un ciblage régional par code pays ISO, des filtres de plage de dates et des listes d'autorisation ou de refus de domaines pouvant contenir jusqu'à 20 entrées. Un mode académique donne la priorité aux sources savantes, tandis que les requêtes multiples permettent d'effectuer jusqu'à cinq requêtes à la fois.Les développeurs peuvent définir entre 1 et 20 résultats par appel et ajuster l'extraction de contenu à l'aide du paramètre, dont la valeur par défaut est de 1024 tokens. Les réponses renvoient les champs titre, URL, extrait, date de publication et dernière mise à jour.Le prix est de 5 dollars pour 1 000 requêtes, sans frais liés aux jetons, et les limites de débit varient en fonction des niveaux d'utilisation liés aux dépenses totales. Un cadre d'évaluation ouvert est fourni pour comparer la qualité, et la plateforme intègre Search aux modèles de chat Sonar afin de fournir des réponses génératives fondées.L'API Search est conçue pour répondre aux exigences spécifiques des applications d'IA. Contrairement à d'autres API qui exposent un univers d'informations restreint, Search fournit des réponses structurées riches, prêtes à être utilisées aussi bien dans des applications d'IA que dans des applications traditionnelles.Perplexity a indiqué qu'en matière d'IA, le contexte est roi et qu'il ne suffit pas d'opérer simplement au niveau du document. L'infrastructure d'indexation et de récupération de Perplexity divise les documents en unités fines. Ces sous-unités de documents sont alors affichées individuellement et notées par rapport aux paramètres de requête d'origine, ce qui permet à l'API Search de renvoyer les documents contenant les extraits les plus pertinents déjà classés. Cela signifie également moins de prétraitement, une intégration plus rapide et des résultats en aval plus précieux, précise l'entreprise d'IA.Depuis sa création, Perplexity a mis l'accent sur la précision et la confiance dans tout ce qu'elle fait. Elle a été la première dans le secteur à corroborer les réponses de l'IA avec des sources, et elle a depuis doublé ses investissements en R&D afin de garantir que Perplexity soit l'assistant IA le plus précis et le plus factuel.L'infrastructure de recherche de Perplexity est conçue dans cette optique. La propre expérience de l'entreprise leur a montré que l'obsolescence des informations est l'une des principales causes d'échec des agents IA. Perplexity a donc optimisé ses workflows d'indexation afin de faire de son outil un assistant véritablement en temps réel. Selon l'entreprise, leurs systèmes traitent des dizaines de milliers de demandes de mise à jour d'index chaque seconde, garantissant ainsi que leur index fournit les résultats les plus récents disponibles. Ces opérations d'indexation s'appuient sur un module de compréhension de contenu alimenté par l'IA qui génère dynamiquement une logique d'analyse pour gérer le désordre du web ouvert. Le module s'optimise lui-même grâce à un processus itératif d'auto-amélioration de l'IA, alimenté par des évaluations robustes et des signaux en temps réel provenant des millions de requêtes d'utilisateurs qu'ils traitent chaque heure.Grâce à ces investissements et à d'autres, l'infrastructure de recherche de l'entreprise positionne Perplexity comme le leader du marché en matière de précision et de pertinence. Désormais, les développeurs ont facilement accès à cette même infrastructure pour innover dans d'innombrables secteurs et cas d'utilisation.L'API Search Perplexity se situe à la frontière de Pareto en termes de pertinence et de rapidité. Nous lançons un cadre d'évaluation open source, search_evals, afin de permettre aux chercheurs et aux développeurs de tester rigoureusement toute API Search accessible au public. Tant pour la recherche en une seule étape que pour les workflows de recherche approfondie, Perplexity devance la concurrence en termes de qualité des résultats et de latence. Grâce à nos investissements dans les infrastructures, nous offrons ces performances supérieures à moindre coût.L'API Search se situe à la frontière de Pareto en termes de pertinence et de rapidité. Dans le cadre de cette récente initiative, l'entreprise d'IA a lancé un cadre d'évaluation open source,, afin de permettre aux chercheurs et aux développeurs de tester rigoureusement toute API de recherche accessible au public. Tant pour la recherche en une seule étape que pour les workflows de recherche approfondie, Perplexity indique qu'elle devance la concurrence en termes de qualité des résultats et de latence. L'entreprise offre par ailleurs ces performances supérieures à moindre coût, grâce à ses investissements dans les infrastructures.Les performances et les coûts ne sont cependant qu'un début. Perplexity a également soigneusement conçu son API afin de privilégier la facilité d'utilisation tant pour les développeurs humains que pour les agents IA. Cela inclut sa nouvelle plateforme API (qui héberge désormais la console développeur et la documentation pour ses API Search et Sonar) et son SDK Search. Les propres ingénieurs de l'entreprise ont pu utiliser le SDK Search avec leurs outils de codage IA préférés pour développer des prototypes de produits impressionnants en moins d'une heure. Perplexity anticipe alors des exploits encore plus impressionnants de la part des startups et des développeurs indépendants, des entreprises matures et de tous les autres acteurs du secteur.Les développeurs qui choisissent l'API Search pourront bénéficier des mêmes améliorations en matière de recherche et d'ingénierie que celles qui ont été déployées dans les produits destinés aux utilisateurs de Perplexity, ce qui se traduira par des performances et une rentabilité encore meilleures au fil du temps.