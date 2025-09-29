Cloudflare lance la version bêta privée de son service de messagerie électronique avec prise en charge des e-mails transactionnels, pour une plateforme unifiée de gestion des e-mails entrants et sortants

export default { async fetch(request, env, ctx) { await env.SEND_EMAIL.send({ to: [{ email: "hello@example.com" }], from: { email: "api-sender@your-domain.com", name: "Your App" }, subject: "Hello World", text: "Hello World!" }); return new Response(`Successfully sent email!`); }, };

Il est facile de se lancer avec le service de messagerie électronique. Au lieu de gérer des clés API et des secrets, vous pouvez utiliser la liaison Email à votre wrangler.jsonc et envoyer des e-mails en toute sécurité, sans risque de fuite d'informations d'identification.

Vous pouvez utiliser Workers pour traiter les e-mails entrants, stocker les pièces jointes dans R2 et ajouter des tâches aux files d'attente afin de sortir l'envoi d'e-mails du chemin d'accès principal de votre application. Vous pouvez également utiliser wrangler pour émuler l'envoi d'e-mails localement, ce qui vous permet de tester les parcours de vos utilisateurs sans avoir à passer d'un outil ou d'un environnement à l'autre.

En production, vous disposez d'une observabilité claire de vos e-mails grâce aux taux de rebond et aux événements de livraison. Et lorsqu'un utilisateur signale un e-mail manquant, vous pouvez rapidement vous plonger dans l'état de livraison pour déboguer rapidement les problèmes et aider votre utilisateur à se remettre sur les rails.

import { render, pretty, toPlainText } from '@react-email/render'; import { SignupConfirmation } from './templates'; export default { async fetch(request, env, ctx) { // Convert React Email template to html const html = await pretty(await render(<SignupConfirmation url="https://your-domain.com/confirmation-id"/>)); // Use the Email Sending binding to send emails await env.SEND_EMAIL.send({ to: [{ email: "hello@example.com" }], from: { email: "api-sender@your-domain.com", name: "Welcome" }, subject: "Signup Confirmation", html, text: toPlainText(html) }); return new Response(`Successfully sent email!`); } };

Utilisation de Workers AI pour analyser, résumer et même étiqueter les e-mails entrants : signaler les événements de sécurité provenant des clients, les premiers signes d'un bug ou d'un incident, et/ou générer des réponses automatiques basées sur ces e-mails entrants.

Créer des tickets d'assistance dans des systèmes tels que JIRA ou Linear à partir des e-mails envoyés à support@your-domain.com .

. Traiter les factures envoyées à invoices@your-domain.com et stocker les pièces jointes dans R2.

export default { // Create an email handler to process emails delivered to your Worker async email(message, env, ctx) { // Classify incoming emails using Workers AI const { score, label } = env.AI.run("@cf/huggingface/distilbert-sst-2-int8", { text: message.raw" }) env.PROCESSED_EMAILS.send({score, label, message}); }, };



Cloudflare a lancé la version bêta privée de son propre service d'envoi d'e-mails, qui permet aux développeurs d'envoyer des e-mails transactionnels directement depuis Cloudflare Workers. Associé au produit Email Routing existant, ces deux services forment désormais le Cloudflare Email Service, une plateforme unifiée de gestion des e-mails entrants et sortants, dont la version bêta privée sera disponible en novembre.Ce service est conçu pour des cas d'utilisation essentiels tels que la réinitialisation de mots de passe et les reçus d'achat, en privilégiant une livraison fiable et rapide. Il automatise la configuration des enregistrements DNS SPF, DKIM et DMARC afin de vérifier les domaines et d'améliorer la délivrabilité. Les e-mails sont distribués via le réseau mondial de Cloudflare afin de réduire la latence sans nécessiter de gestion régionale des serveurs.Les développeurs peuvent configurer l'envoi d'e-mails avec une liaison dans wrangler.jsonc, ce qui élimine le besoin de clés API et réduit les risques de sécurité. Il s'intègre à la pile Cloudflare plus large, permettant le stockage des pièces jointes dans R2, la gestion des tâches avec Queues et le traitement des e-mails entrants avec Cloudflare Workers AI. Les tests locaux sont pris en charge avec l'émulation wrangler, tandis que les outils d'observabilité fournissent des mesures de livraison pour le débogage. L'envoi d'e-mails nécessite un abonnement Workers payant dont les détails tarifaires seront communiqués ultérieurement, tandis que le routage des e-mails reste gratuit dans les limites existantes.Si vous développez une application, vous comptez sur la messagerie électronique pour communiquer avec vos utilisateurs. Vous validez leur inscription, les informez des événements et leur envoyez des factures par e-mail. Le service continue de trouver de nouvelles applications grâce à des workflows agentiels et d'autres outils basés sur l'IA qui utilisent un simple e-mail comme entrée ou sortie.Et c'est une tâche fastidieuse à gérer pour les développeurs. C'est souvent le fardeau le plus ennuyeux pour la plupart des équipes. Les développeurs méritent une solution simple, fiable et profondément intégrée à leur flux de travail.Cloudflare annonce la bêta privée d'Email Sending, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'envoyer des e-mails transactionnels directement depuis Cloudflare Workers. Email Sending rejoint et complète notre produit populaire Email Routing. Ensemble, ils forment le nouveau Cloudflare Email Service, une expérience de développement unique et unifiée pour tous vos besoins en matière d'e-mails. Désormais, envoyer un e-mail est aussi simple que d'ajouter une liaison à un Worker et d'appelerL'e-mail est un élément central de votre expérience utilisateur. C'est le moyen de rester en contact avec vos utilisateurs lorsqu'ils ne sont pas sur vos applications. Les utilisateurs comptent sur les e-mails pour les informer lorsqu'ils doivent effectuer des actions telles que la réinitialisation de leur mot de passe, l'obtention de reçus d'achat, l'accès à des liens de connexion magiques et les flux d'intégration. Si ces e-mails échouent, votre application échoue.Il est donc essentiel que les e-mails arrivent dans la boîte de réception de vos utilisateurs de manière fiable et rapide. Un lien magique qui arrive avec dix minutes de retard, c'est un utilisateur perdu. Un e-mail qui atterrit dans le dossier spam interrompt le flux utilisateur et peut nuire à la confiance dans votre produit. C'est pourquoi ce service se concentre sur la délivrabilité et le délai d'arrivée dans la boîte de réception avec Cloudflare Email Service.Pour ce faire, il intégre étroitement le DNS afin de configurer automatiquement les enregistrements DNS nécessaires, tels que SPF, DKIM et DMARC, de manière à ce que les fournisseurs de messagerie puissent vérifier votre domaine d'envoi et faire confiance à vos e-mails. De plus, fidèle à l'esprit Cloudflare, Email Service est un service mondial. Cela signifie que le service peut acheminer vos e-mails avec une faible latence partout dans le monde, sans la complexité liée à la gestion de serveurs dans différentes régions.Considérer l'e-mail comme un élément central de votre application signifie également le prendre en compte à chaque étape de votre processus de développement. Cloudflare intégre le service de messagerie électronique à sa pile afin que le développement avec l'e-mail soit aussi naturel que l'écriture d'un Worker.Concrètement, cela signifie résoudre chaque étape du processus de messagerie transactionnelle :Cloudflare veille également à ce que le service de messagerie électronique s'intègre parfaitement à vos applications existantes. Si vous devez envoyer des e-mails à partir de services externes, vous pouvez le faire à l'aide des API REST ou du protocole SMTP. De même, si vous utilisez des frameworks de messagerie électronique existants (tels que React Email) pour envoyer des e-mails riches et rendus en HTML à vos utilisateurs, vous pouvez continuer à les utiliser avec le service de messagerie électronique. Importez la bibliothèque, rendez votre modèle et transmettez-le à la méthode « send » comme vous le feriez ailleurs.L'envoi d'e-mails n'est qu'une partie du processus. Les applications doivent souvent recevoir et analyser des e-mails pour créer des workflows puissants. En combinant l'envoi d'e-mails avec les capacités existantes de routage d'e-mails, Cloudflare fournit une solution complète et de bout en bout pour tous les besoins de votre application en matière d'e-mails.Le routage des e-mails vous permet de créer des adresses e-mail personnalisées sur votre domaine et de traiter les messages entrants de manière programmatique à l'aide d'un Worker, ce qui peut permettre des flux d'application puissants tels que :Pour utiliser le routage des e-mails, ajoutez le gestionnaire d'e-mails à votre application Worker et traitez-le selon vos besoins :Lorsque vous combinez le routage entrant et l'envoi sortant, vous pouvez boucler la boucle entièrement au sein de Cloudflare. Imaginez qu'un utilisateur envoie un e-mail à votre adresse d'assistance. Un Worker peut recevoir l'e-mail, analyser son contenu, appeler une API tierce pour créer un ticket, puis utiliser la liaison Email Sending pour renvoyer immédiatement une confirmation à l'utilisateur avec son numéro de ticket. C'est là toute la puissance d'un service de messagerie unifié.Email Sending nécessitera un abonnement Workers payant, et sera facturé en fonction du nombre de messages envoyés.: CloudflarePensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?