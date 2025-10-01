La vente de TikTok suscite des craintes quant à la création d'une machine de propagande de droite sous la houlette de milliardaires tels que Rupert Murdoch et Larry Ellison, proches du président Donald Trump.

La vente de TikTok suscite des craintes quant à la création d'une machine de propagande de droite sous la houlette de milliardaires. Les acheteurs potentiels sont un groupe de milliardaires proches de l'ancien président Donald Trump, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité que la plateforme soit transformée en un vecteur de messages politiques de droite. Les détracteurs suggèrent que le nouveau propriétaire américain pourrait introduire un ensemble de défis différents, notamment en matière de neutralité du contenu et d'influence politique.
Après des années d'examen minutieux concernant ses implications en matière de confidentialité, de propagande potentielle et de sécurité nationale, la populaire plateforme de vidéos courtes TikTok serait sur le point d'être vendue. Récemment, le président américains Donald Trump a signé un décret ouvrant la voie à un accord sur TikTok qui pourrait transférer la majorité des parts de l'application à des Américains.
Bien que les termes de l'accord semblent être fixés, il faudra probablement plus de temps aux parties pour conclure l'accord, car elles doivent encore régler certains détails juridiques et financiers. Les acheteurs potentiels sont un groupe de milliardaires proches de l'ancien président Donald Trump, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité que la plateforme soit transformée en un vecteur de messages politiques de droite.
Cette évolution fait suite à une inquiétude généralisée concernant le propriétaire initial de TikTok, ByteDance. Cependant, les détracteurs suggèrent que le nouveau propriétaire américain pourrait introduire un ensemble de défis différents, notamment en matière de neutralité du contenu et d'influence politique. Certains commentateurs affirment même que le tollé suscité précédemment par les démocrates concernant l'application a involontairement contribué à ouvrir la voie à cette acquisition controversée.
Parmi les personnalités éminentes qui devraient être impliquées dans la nouvelle propriété de TikTok, on trouve :
- Rupert Murdoch : le magnat des médias à l'origine de Fox News, largement reconnu pour avoir créé l'une des plateformes médiatiques de droite les plus influentes.
- Larry Ellison : cofondateur d'Oracle et fervent partisan de Donald Trump. Ellison serait également en train d'étendre son influence dans les médias, notamment par le biais de CBS News, avec la participation de son fils et de Bari Weiss.
La tendance des conservateurs fortunés à acquérir de grands médias et à en remodeler la ligne éditoriale est une tendance notable, avec des plateformes comme Twitter (aujourd'hui X) sous la direction d'Elon Musk souvent citées en exemple.
L'intention derrière cette acquisition a été rendue publique lorsque l'ancien président Trump, à la suite d'un décret visant à « sauver » TikTok, a fait un commentaire révélateur. Il aurait « plaisanté » en disant vouloir censurer les influenceurs et ajuster l'algorithme pour s'assurer que le contenu soit « 100 % MAGA ». Bien qu'il ait ensuite tenté de faire marche arrière, insistant sur le fait que « tout le monde sera traité équitablement », sa déclaration initiale a alimenté les inquiétudes des détracteurs quant à un éventuel parti pris de droite sur la plateforme, établissant un parallèle avec la transformation de Twitter après le rachat par Musk.
Alors que l'ancien propriétaire de ByteDance faisait l'objet d'une surveillance étroite et tentait de se conformer aux normes opérationnelles américaines, la nouvelle structure de propriété nationale pourrait être soumise à moins de contraintes réglementaires. Cette situation est particulièrement alarmante pour ceux qui estiment que les réglementations en matière de confidentialité, de sécurité nationale et de fraude ont été affaiblies.
L'intérêt de Murdoch est considéré par certains comme une stratégie visant à étendre la portée de son empire médiatique existant, en particulier à mesure que son public traditionnel vieillit. L'implication d'Ellison, compte tenu de son soutien indéfectible à des actions politiques controversées, suggère une volonté d'utiliser TikTok comme un nouveau canal médiatique pour servir des objectifs spécifiques.
La finalisation de l'accord est toujours en suspens, les discussions se poursuivant autour des exigences légales, notamment la loi « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act », et la propriété précise de l'algorithme central de TikTok. Ces facteurs pourraient offrir aux militants et aux contestataires juridiques des opportunités de ralentir ou de modifier l'acquisition.
Si l'acquisition se concrétise, nombreux sont ceux qui prédisent que TikTok suivra finalement une trajectoire similaire à celle de Twitter sous la direction d'Elon Musk. Il pourrait y avoir une période initiale de changements minimes, d'une durée de 6 à 12 mois, afin de minimiser les changements immédiats. Cependant, l'utilisation généralisée de la plateforme à des fins de propagande de droite devrait finir par devenir évidente.
Selon certains observateurs, l'objectif sous-jacent a toujours été de remplir l'internet de « propagande raciste et corporatiste de droite », dissimulée sous des revendications de « censure conservatrice » et des appels à une « réforme antitrust ». Malgré des avertissements répétés, la possibilité d'une telle issue reste une préoccupation majeure. L'espoir que les utilisateurs éthiques abandonnent massivement la plateforme ou que des alternatives innovantes et plus éthiques voient le jour reste incertain. L'expérience de Twitter/X, où même les journalistes ont continué à être présents malgré les inquiétudes concernant son propriétaire, suggère qu'un exode des utilisateurs n'est pas garanti.
En outre, selon une nouvelle analyse du Pew Research Center, un adulte américain sur cinq s'informe désormais régulièrement sur TikTok, soit une forte augmentation par rapport aux 3 % enregistrés en 2020. La croissance la plus rapide concerne les adultes de moins de 30 ans, dont 43 % s'y tournent désormais pour s'informer, ce qui souligne le rôle croissant de la plateforme de partage de vidéos dans la consommation d'actualités.
Cependant, le succès de ces « stratégies de domination » dans les médias de masse n'est pas toujours garanti. Des exemples historiques tels que l'acquisition de MySpace par Rupert Murdoch ou les tentatives d'AT&T pour dominer le marché de la vidéo rappellent que même les stratégies bien financées peuvent échouer. Les dirigeants d'Oracle, par exemple, n'ont pas une grande expérience des produits grand public à succès ni une compréhension approfondie des tendances médiatiques modernes.
Dans ce contexte, il est essentiel de définir ce qu'est le « succès ». Ces milliardaires disposent de vastes ressources financières qui leur permettent de financer des « projets de propagande déficitaires », en particulier dans un environnement réglementaire perçu comme affaibli. Si leur compétence en matière d'exécution peut être remise en question, la situation précaire actuelle du journalisme et le consensus public éclairé suggèrent qu'un « alarmisme emphatique » concernant ces efforts de consolidation des médias peut être une réponse justifiée.
Ces craintes sont également amplifiées par la situation de la plateforme. En effet, des utilisateurs de TikTok inondent la plateforme avec des vidéos illustrant des thèmes racistes et antisémites réalisées avec Veo 3. Ils publient également des vidéos trompeuses d'immigrants et de manifestants générées par l'IA. Les vidéos sont devenues virales, avec des millions de visionnages, ce qui suscite des préoccupations quant à la capacité de l'IA à renforcer les stéréotypes existants.
