AI Overview de Google bloque les résultats des recherches sur le déclin cognitif, la démence et la maladie d'Alzheimer de Donald Trump, mais pas sur l'ancien président Joe Biden

Google semble avoir bloqué certains résultats de recherche basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour les requêtes concernant les capacités mentales du président Donald Trump, mais fournit un résumé basé sur l'IA pour l'ancien président Joe Biden. Lorsque nous avons recherché « Trump est-il en déclin cognitif », l'outil AI Overview de Google a affiché un message indiquant : « Aucun aperçu AI n'est disponible pour cette recherche. »
Membre du Parti républicain, Donald Trump a été le 45e président de 2017 à 2021 et est le 47e président des États-Unis. Depuis 2015, le style de leadership et le programme politique de Trump, souvent appelés « trumpisme », ont redéfini l'identité du Parti républicain. Bon nombre de ses commentaires et actions ont été qualifiés de racistes ou misogynes, et il a fait des déclarations fausses ou trompeuses et promu des théories du complot à un degré sans précédent dans la politique américaine. Les actions de Trump, en particulier au cours de son second mandat, ont été décrites comme autoritaires et contribuant au recul de la démocratie.
Pourtant, un récent rapport a révélé que Google semble avoir bloqué certains résultats de recherche basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour les requêtes concernant les capacités mentales du président Donald Trump, mais fournit un résumé basé sur l'IA pour l'ancien président Joe Biden. Lorsque nous avons recherché « Trump est-il en déclin cognitif », l'outil AI Overview de Google a affiché un message indiquant : « Aucun aperçu AI n'est disponible pour cette recherche. »
En saisissant exactement la même requête, mais pour Biden, l'aperçu IA de Google répond par un résumé. Un autre rapport a recherché la requête « Trump montre-t-il des signes de démence », à laquelle l'IA de Google a répondu : « Aucun aperçu IA n'est disponible pour cette recherche. » Dans l'onglet Mode IA de Google, la requête a généré une liste de 10 résultats d'articles d'actualité sur le sujet. Mais dans le même mode pour Biden, une réponse récapitulative de l'IA a été générée.
Contacté pour commenter, un porte-parole de Google a déclaré que ses aperçus IA et son mode IA « n'affichent pas de réponse à chaque requête ». « Nos systèmes déterminent automatiquement quand une réponse IA sera utile, et ce n'est pas toujours cohérent à 100 % », a déclaré le porte-parole. « Nous n'affichons pas d'aperçus IA pour chaque requête et, de même, en mode IA, pour certains sujets (comme l'actualité), nous pouvons afficher une liste de liens en guise de réponse. »
Le PDG du géant technologique, Sundar Pichai, a participé à un dîner à la Maison Blanche avec le président début septembre, où il a remercié Trump pour son leadership et a félicité son administration pour son « plan d'action en matière d'IA », lancé en juillet.
« L'IA est l'un des moments les plus transformateurs que nous ayons jamais connus ou que nous connaîtrons au cours de notre vie. Il est donc important de veiller à ce que les États-Unis soient à l'avant-garde, et je pense que votre administration investit beaucoup dans ce domaine », a déclaré Pichai lors du dîner du 4 septembre. « Je pense que le plan d'action pour l'IA mis en place sous votre direction est déjà un excellent début, et nous sommes impatients de travailler ensemble. Merci pour votre leadership. »
Ces plans, élaborés par les milliardaires de la Silicon Valley qui ont soutenu la campagne électorale de Trump, visent à garantir que les États-Unis innovent dans ce domaine « plus rapidement et de manière plus complète » que leurs concurrents étrangers et à s'assurer qu'ils n'impliquent pas d'« IA woke ».
Cette annonce intervient alors que YouTube, propriété de Google, a accepté cette semaine de verser 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par Trump suite à sa suspension de la plateforme après les émeutes du 6 janvier. Trump rejette depuis des années les critiques concernant ses capacités mentales, affirmant qu'il est un « génie stable » et se vantant d'avoir réussi haut la main des tests cognitifs simples. En juin, il a affirmé que Biden « souffrait d'un grave déclin cognitif » depuis des années.
Pourtant, en août, Donald Trump s'en est pris à certains organes de presse américains qu'il décrit comme des usines à infox. Il estime que les chaînes ABC et NBC sont « deux des radiodiffuseurs les plus partiaux » qui soient et appelle la FCC à révoquer leurs licences. Il a posté sur sa plateforme Truth Social que ces médias devraient soit perdre leurs licences, soit payer des redevances substantielles pour lusage du spectre public. Ses propositions ont suscité un tollé, le président étant accusé de vouloir censurer les voix critiques à l'égard de son administration. Donald Trump a apporté plusieurs changements affectant le pool de presse de la Maison Blanche et l'accès à celle-ci.
