Alexandria Ocasio-Cortez affirme que la polarisation politique s'est encore intensifiée depuis 2020. « Nous étions déjà politiquement polarisés, mais notre pays est désormais polarisé par les algorithmes », a-t-elle déclaré. La députée new-yorkaise a ajouté que les personnes de droite comme de gauche se retrouvent dans des chambres d'écho sur les réseaux sociaux.
Elle estime que les algorithmes sont en grande partie responsables de la polarisation politique actuelle dans tout le pays. « Je pense sincèrement que notre paysage médiatique a radicalement changé », a déclaré la démocrate new-yorkaise lors d'un live Instagram dimanche. « Et le paysage des réseaux sociaux a radicalement changé, même depuis 2020, même au cours des deux dernières années, d'une manière très difficile à comprendre pour les gens. »
Selon Alexandria Ocasio-Cortez, en orientant ce que chaque utilisateur voit, les entreprises technologiques influencent indirectement le comportement collectif. Les algorithmes de recommandation, conçus pour vendre de la publicité, se transforment en instruments de contrôle cognitif à grande échelle. Conçus pour maximiser lengagement, les algorithmes privilégient les contenus les plus polarisants, émotionnels et conflictuels. Le résultat est redoutable : les sociétés se fragmentent en bulles dopinion, les débats se radicalisent, et la vérité devient relative. Ce que lon appelle communément la personnalisation nest plus un simple confort numérique, mais un levier politique invisible.
La députée a fait ces commentaires alors qu'elle discutait du déploiement de l'armée par l'administration Trump dans des villes comme Los Angeles et Portland, affirmant que bon nombre des images circulant en ligne sur les manifestations dans ces villes étaient trompeuses. Elle a déclaré que la polarisation avait affecté les gens de tous bords politiques et que les personnes de gauche comme de droite étaient tombées dans le piège des chambres d'écho des réseaux sociaux.
« Je pense qu'il est difficile pour les gens de comprendre le paysage plus large de l'opinion publique », a-t-elle déclaré. « Parce qu'il y a des gens qui vivent dans un univers MAGA en ligne, que leurs algorithmes leur fournissent. »
« Les personnes qui ont cet état d'esprit pensent que personne d'autre n'a vraiment d'opinions divergentes », a ajouté Ocasio-Cortez. « Et cela se produit également dans les contenus et les algorithmes progressistes. »
Comment les algorithmes fabriquent des bulles de réalité
Pour comprendre cette polarisation algorithmique, il faut revenir au cur du modèle économique des grandes plateformes : la captation de lattention. Chaque seconde passée sur un fil Facebook, TikTok ou X est une donnée monétisable. Les algorithmes apprennent vite que le meilleur moyen de retenir un utilisateur nest pas de linformer, mais de le provoquer émotionnellement.
Ils trient donc les contenus selon un critère simple : ce qui fait réagir. La colère, lindignation, la peur ou la moquerie génèrent plus dengagement que la nuance ou la réflexion. Au fil du temps, chaque utilisateur est enfermé dans un écosystème de contenus qui valide ses croyances et diabolise celles du camp opposé. Ce que les chercheurs appellent « l'effet bulle » ou la « chambre décho » devient la norme.
Dans ce contexte, lopinion publique ne se construit plus dans le dialogue, mais dans le renforcement de certitudes préexistantes. Cest cette mécanique quAlexandria Ocasio-Cortez résume par sa formule choc : la polarisation nest plus un symptôme social, mais un produit algorithmique.
Une fracture cognitive à léchelle nationale
Les conséquences de cette logique dépassent la simple sphère médiatique. Des études montrent que la consommation dinformations ultra-personnalisées altère la perception de la réalité. Les faits deviennent relatifs, les opinions deviennent des vérités.
Alexandria Ocasio-Cortez souligne que cette fracture cognitive se répercute jusque dans les institutions : au Congrès, le dialogue entre élus devient plus difficile, les compromis plus rares, les discours plus virulents. Même la manière de faire campagne sen trouve bouleversée : les partis politiques ciblent désormais les électeurs avec des messages calibrés par les mêmes algorithmes que ceux qui entretiennent la polarisation.
Le paradoxe dune élue née du numérique
Il y a une forme dironie dans le discours dOcasio-Cortez. En 2018, elle fut lune des premières personnalités politiques à exploiter les réseaux sociaux pour contourner les médias traditionnels et parler directement à une génération connectée. Ses lives Instagram, ses échanges sur Twitter et sa communication transparente ont contribué à bâtir son image délue moderne et accessible.
Mais sept ans plus tard, le ton a changé. Celle qui incarnait la nouvelle politique numérique reconnaît désormais que ces outils ont pris une tournure dangereuse. Elle ne plaide pas pour un retour au monde davant, mais pour une refonte du contrat social entre citoyens, plateformes et démocratie.
La responsabilité des géants du numérique
Dans son analyse, elle met directement en cause la responsabilité des grandes entreprises technologiques. Elle accuse leurs dirigeants davoir sacrifié la cohésion sociale sur lautel du profit. Les algorithmes, explique-t-elle, ne sont pas neutres : ils reflètent les priorités économiques de leurs concepteurs.
Meta, X (ex-Twitter), YouTube, TikTok toutes ont un intérêt à maintenir les utilisateurs dans un état de stimulation permanente. Tant que la polarisation rapporte, aucune raison économique ne pousse à la corriger. Les appels à la régulation, quils viennent du Congrès américain ou de Bruxelles, se heurtent à une industrie dont le pouvoir dépasse désormais celui de nombreux États.
De la manipulation cognitive à lingénierie sociale
Ce que décrit Ocasio-Cortez ne relève plus seulement de la communication politique, mais dun véritable basculement anthropologique. Les algorithmes façonnent les émotions collectives avec une précision inédite. Ils apprennent à anticiper nos réactions mieux que nous-mêmes.
Cette logique transforme lespace numérique en vaste laboratoire dingénierie sociale. Les données comportementales, croisées avec lhistorique de navigation, les contacts et la géolocalisation, permettent dorienter subtilement les décisions : voter, acheter, sindigner, ou se désintéresser.
Pour Ocasio-Cortez, le danger nest pas seulement que les gens se radicalisent, mais quils le fassent sans jamais comprendre quils ont été orientés vers ce chemin.
Lappel à une nouvelle régulation
Face à cette dérive, Ocasio-Cortez appelle à une réforme structurelle : rendre les algorithmes audités, explicables et contrôlables. Elle rejoint ainsi un courant international de réflexion sur la transparence algorithmique, déjà amorcé par le Digital Services Act européen.
Lidée nest pas dinterdire les systèmes de recommandation, mais de leur imposer des garde-fous : publication des critères de classement, limitation de la collecte de données, et possibilité pour les utilisateurs de choisir un fil dactualité non personnalisé.
Aux États-Unis, cette approche se heurte à la résistance des lobbies technologiques et à une tradition de méfiance envers la régulation fédérale. Mais Ocasio-Cortez voit dans ce combat un enjeu civilisationnel : sans maîtrise des algorithmes,...
