Dans sa lettre adressée à Maryana Iskander, PDG de la Wikimédia Foundation, le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a fait part de ses inquiétudes concernant les préjugés idéologiques sur Wikipédia et au sein de la Fondation Wikimédia. D'après le sénateur, les articles de Wikipédia reflètent souvent un parti pris de gauche. Il n'est pas la seule personnalité influente à formuler ce type d'allégations. Le milliardaire Elon Musk a appelé à cesser les dons à Wikipédia.
Elon Musk a demandé aux gens de ne pas faire de dons à Wikipédia à la suite d'initiatives de 50 millions de dollars en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI). Dans un autre billet qui critique Wikipedia, Elon Musk a écrit : « où va votre don à Wikipédia », pour souligner le fait que Wikipédia donnerait la priorité à l'idéologie woke plutôt qu'à l'utilité.
« Wikipédia est née d'un concept noble : rassembler les connaissances humaines à partir de sources vérifiables et les mettre gratuitement à la disposition du public. C'est ce qui rend les rapports sur le parti pris systémique de Wikipédia particulièrement troublants. Son influence s'étend encore davantage à l'ère de l'IA, car tous les grands modèles de langage ont été entraînés sur cette plateforme. Wikipédia façonne ce que les Américains lisent aujourd'hui et ce que la technologie produira demain », a écrit Ted Cruz.
Ted Cruz a demandé à la fondation de lui fournir « des documents suffisants pour montrer quelle supervision, quel contrôle ou quelle influence, le cas échéant, la Fondation Wikimédia exerce sur la communauté des éditeurs », ainsi que « des documents suffisants pour montrer comment la Fondation Wikimédia traite les préjugés politiques ou idéologiques ». Toutefois, les responsables de Wikipédia ne partagent pas cet avis ; ils rejettent ses allégations.
Le sénateur Ted Cruz (R-Texas)
« La fondation considère que Wikipédia est en réalité une excellente initiative et que la plupart des informations contenues dans cette lettre sont en fait des malentendus. Nous sommes donc ravis, malgré la pression que ces événements exercent sur nous, d'aider les gens à mieux comprendre le fonctionnement de Wikipédia », a déclaré Jacob Rogers, conseiller juridique adjoint de la Fondation Wikimédia, lors d'un entretien avec le média en ligne Ars.
L'avocat de Wikimédia explique comment le site Wikipédia fonctionne
Lavocat de Wikimédia a souligné que Wikipedia ne cherche pas à promouvoir une idéologie ou à persuader ses lecteurs, mais à présenter des informations vérifiables. Jacob Rogers a également précisé que les politiques éditoriales et les procédures de modération réclamées par Ted Cruz existent déjà et sont publiquement disponibles sur le site. Comme beaucoup le savent, Wikipédia est édité par des bénévoles dans le cadre d'un processus collaboratif.
Jacob Rogers précise : « toute personne mécontente du contenu de Wikipédia peut participer à la rédaction et à la révision. Tout le monde peut encore participer. Si quelqu'un n'aime pas ce qui est écrit, il peut intervenir et dire : « je n'aime pas les sources utilisées, ou je pense qu'il faudrait utiliser une autre source qui n'est pas mentionnée ». D'autres personnes peuvent ne pas être d'accord avec lui, mais ils peuvent en discuter, essayer de trouver une solution et améliorer le contenu ».
Envoyé par Jacob Rogers
Ted Cruz accuse Wikipédia de promouvoir des discours antisémites
Dans sa lettre, Ted Cruz accuse Wikipédia de promouvoir des discours antisémites. Il a décrit la Fondation Wikimédia comme « intervenant dans les décisions éditoriales », faisant apparemment référence à un incident au cours duquel le comité d'arbitrage de la plateforme avait répondu à des conflits d'édition sur le conflit israélo-palestinien en bannissant huit éditeurs. « La Fondation Wikimédia a déclaré qu'elle prenait des mesures pour lutter contre cette campagne d'édition, ce qui soulève d'autres questions sur l'étendue de son intervention dans les décisions éditoriales et sur ses objectifs », a écrit Ted Cruz.
Le comité d'arbitrage de l'édition anglaise de Wikipédia est composé de « bénévoles élus par les autres éditeurs de Wikipédia en anglais », a déclaré Jacob Rogers. Ce groupe est « un organe de résolution des litiges lorsque les personnes concernées ne parviennent pas à régler leurs différends par d'autres moyens ».
Selon lui, le comité a rendu une décision sur Israël/Palestine, car il s'agit d'un sujet très controversé, et il ne s'agit pas seulement d'interdire huit éditeurs, mais aussi de déterminer comment les contributions sont apportées dans ce domaine et de les limiter en quelque sorte aux éditeurs plus expérimentés. « Les membres du comité ne contrôlent pas le contenu. Le comité d'arbitrage n'est pas un organisme chargé de régler les litiges relatifs au contenu. Il s'agit plutôt d'un organisme chargé de régler les litiges relatifs au comportement, mais qui s'efforce de mettre en place des mesures afin d'éviter que des conflits ne surviennent par la suite ».
Comme pour d'autres sujets, les personnes qui estiment que certains articles sont antisémites peuvent intervenir. « Cela relève en quelque sorte du processus éditorial des utilisateurs », a déclaré Jacob Rogers. Dans sa lettre, Ted Cruz accuse Wikimédia de « privilégier l'idéologie plutôt que la neutralité ».
les controverses et les alternatives à l'encyclopédie libre Wikipédia
Wikipédia s'est retrouvée au centre d'une réaction conservatrice ces derniers jours, après que le cofondateur du site, Larry Sanger, ait accordé une interview au commentateur conservateur Tucker Carlson. Larry Sanger, critique de longue date qui a quitté le projet en 2002, a mis en avant la liste des sources fiables. Alors que des extraits de l'interview de Larry Sanger circulaient sur les réseaux sociaux, le magnat de la technologie Elon Musk a qualifié l'encyclopédie en ligne de « Wokepedia » et a annoncé que sa société xAI est en train de développer une alternative appelée « Grokipedia ».
David Sacks, responsable de l'IA et de la cryptographie à la Maison Blanche, a déclaré que l'encyclopédie en ligne est « désespérément partiale », ajoutant qu'une armée d'activistes de gauche maintient les biographies et s'oppose à toute correction raisonnable. L'investisseur en capital-risque Chamath Palihapitiya, figure clé de la Silicon Valley qui anime le podcast « All-In » avec David Sacks, a également accusé Wikipédia de « censure partiale ».
Dans le même temps, des initiatives ont été lancées pour concurrencer Wikipedia. Début octobre 2025, Elon Musk a annoncé dans un message publié sur X (ex-Twitter) : « nous développons Grokipedia @xAI. Ce sera une amélioration considérable par rapport à Wikipédia. Franchement, c'est une étape nécessaire vers l'objectif de xAI : comprendre l'univers ». Mais une encyclopédie en ligne alimentée par l'IA suscite des questions quant à sa fiabilité.
En 2023, la Fondation Justapedia (JPF) a annoncé la disponibilité publique de son encyclopédie en ligne Justapedia. Le projet vise à concurrencer Wikipédia et se présente comme un remplaçant potentiel de cette dernière. Justapedia...
