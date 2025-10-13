Barron Trump, le fils de 19 ans du président US, pourrait être nommé au conseil d'administration de TikTok, après avoir amassé 150 millions de $ grâce à des investissements douteux dans les cryptomonnaies

Le plus jeune fils du président Donald Trump, Barron Trump, a récemment attiré l'attention pour sa réussite financière et son rôle potentiel dans l'avenir des réseaux sociaux. Âgé de seulement 19 ans, il a accumulé une fortune estimée à 150 millions de dollars, principalement grâce à des investissements dans les cryptomonnaies. Alors qu'il poursuit ses études universitaires, Barron Trump serait pressenti pour un poste important chez TikTok, au sein du conseil d'administration de la plateforme, alors que celle-ci passe sous contrôle américain.
Cette perspective survient alors que TikTok est en pleine réorganisation aux États-Unis. En septembre dernier, il a été révélé qu'Oracle, Silver Lake et le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz allaient prendre le contrôle de 80 % des activités de TikTok US. Cette nouvelle entité, basée aux États-Unis, sera soumise à un dispositif de gouvernance inédit : son conseil d'administration comptera des représentants des investisseurs, mais aussi un membre officiel du gouvernement américain. Les utilisateurs devront également migrer vers la nouvelle version de la plateforme dont l'algorithme est encore flou et suscite des inquiétudes chez les annonceurs.
Barron William Trump est le cinquième et plus jeune enfant de Donald Trump, 45e et 47e président des États-Unis, et son seul enfant avec sa troisième épouse, Melania Trump, ce qui fait de lui un membre de la première famille des États-Unis, la famille Trump. Né à New York, Barron Trump était une figure apolitique pendant le premier mandat de son père, attirant l'attention des médias malgré les tentatives de sa mère pour éloigner son fils de la politique. En juillet 2024, Barron Trump a cofondé une société immobilière, qui a été dissoute après la réélection de son père à la présidence. L'augmentation des votes républicains chez les jeunes hommes a été attribuée aux conseils donnés par Barron Trump à son père pendant la campagne électorale, notamment de contacter des podcasteurs et d'autres influenceurs en ligne.
Barron Trump est actuellement pressenti pour occuper un poste important chez TikTok. Selon l'ancien responsable des réseaux sociaux du président, Jake Advent, le fils aîné de 19 ans, à qui l'on attribue le mérite d'avoir aidé son père, le président Donald Trump, à toucher les jeunes électeurs, serait la personne idéale pour diriger le géant des réseaux sociaux une fois qu'il aura été transféré à des investisseurs américains.
« J'espère que le président Trump envisagera de nommer son fils Barron et peut-être d'autres jeunes Américains au conseil d'administration de TikTok afin de garantir que l'application reste attractive pour les jeunes », a déclaré Jake Advent, que le président a surnommé avec humour « TikTok Jack », au Daily Mail.
Donald Trump a rendu hommage à son fils pour l'avoir aidé à toucher un public plus jeune et à remporter sa dernière élection. La mère de Barron, la première dame Melania Trump, avait précédemment déclaré que son fils avait joué un rôle déterminant car il « connaît sa génération ».
En septembre dernier, Donald Trump a signé un décret approuvant le transfert des activités américaines de la plateforme de vidéo à un consortium d'investisseurs basés aux États-Unis après s'être entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Pour rappel, TikTok appartient à la société chinoise ByteDance.
Récemment, le président a fait son retour triomphal sur TikTok après presque un an d'absence. « À tous les jeunes utilisateurs de TikTok, j'ai sauvé TikTok, vous me devez donc beaucoup », a déclaré Trump dans une vidéo. « Vous me regardez maintenant depuis le Bureau ovale, et un jour, l'un d'entre vous sera assis à ce bureau et fera également un excellent travail. »
En avril 2024, l'ancien président Joe Biden a signé une loi bipartite qui donnait à ByteDance le choix entre réduire sa participation dans TikTok à 20 % ou faire face à une interdiction totale aux États-Unis. Biden et Trump ont tous deux retardé la mise en uvre de l'interdiction, ce dernier arguant que cela renforcerait le pouvoir des géants américains des réseaux sociaux de censurer les contenus politiques. Le vice-président JD Vance a déclaré que dans le cadre du nouvel accord, l'algorithme de TikTok serait contrôlé par les investisseurs américains.
La fortune de Barron Trump atteint 150 millions de dollars, à seulement 19 ans ! Comment est-il devenu si riche ?
La fortune des jeunes héritiers suscite souvent l'intérêt du public à travers le monde. Parmi ces jeunes, on trouve le fils du président américain Donald Trump, qui a récemment gagné en popularité grâce à ses activités commerciales et au fait qu'il a récemment dépassé la fortune de sa mère, selon Forbes.
Récemment, Barron Trump, le plus jeune fils de l'ancien président Donald Trump et de Melania Trump, a amassé une fortune considérable à un très jeune âge. Alors que Barron a commencé ses études universitaires et poursuit ses ambitions commerciales, les questions sur sa situation financière, notamment par rapport aux autres membres de sa famille, font la une des journaux.
À seulement 19 ans, Barron Trump aurait amassé une fortune estimée à environ 150 millions de dollars, ce qui est également un chiffre surprenant pour quelqu'un d'aussi jeune. Cette estimation le place devant sa mère, Melania Trump, dont la fortune nette serait d'environ 20 millions de dollars. Le patriarche de la famille, le président Donald Trump, reste en tête avec une fortune estimée à environ 7,3 milliards de dollars.
Une partie intéressante de la fortune de Barron provient de son implication dans le marché des cryptomonnaies. Des rapports ont révélé que les actifs en cryptomonnaies de Barron Trump avaient considérablement augmenté, passant de 80 millions de dollars à 150 millions de dollars en quelques mois.
« En plus de cela, [Barron Trump] détiendrait près de 2,3 milliards de jetons, qu'il pourrait revendre pour 525 millions de dollars », rapportent les médias. Cette augmentation des investissements dans les cryptomonnaies suggère un vif intérêt de la part de Barron Trump pour les technologies financières modernes et les monnaies numériques, ce qui le distingue comme le premier membre de la famille Trump à explorer ce marché émergent.
Barron Trump aurait également convaincu sa famille de créer une société liée aux cryptomonnaies, appelée World Liberty Financial, qui a été fondée à la fin de l'année 2024.
En plus de ses progrès dans le domaine financier, Barron Trump poursuit également des études supérieures à la Leonard N. Stern School of Business de l'université de New York, plus précisément sur le campus de Washington, D.C. Il étudie le commerce, avec une spécialisation en finance, gestion et entrepreneuriat, ce qui correspond bien à ses centres d'intérêt et à ses activités professionnelles.
L'éventuelle entrée de Barron Trump au sein du conseil d'administration de TikTok intervient dans un contexte de méfiance persistante à l'égard du réseau social. En 2024, TikTok avait déjà été pointé du doigt pour ses pratiques de collecte de données : un rapport avait révélé que l'application récupérait les informations personnelles des utilisateurs, même si ceux-ci n'avaient jamais utilisé l'application. Si la gouvernance américaine vise à apaiser ces inquiétudes, les doutes subsistent quant à la capacité réelle de la plateforme à garantir la transparence et la confidentialité des utilisateurs.
Source : Jake Advent pour le Daily Mail
