Un État allemand abandonne Microsoft Exchange et Outlook au nom de la souveraineté numérique et adopte les solutions de messagerie open source Open-Xchange et Mozilla Thunderbird pour ses 30 000 fonctionnaires

Dans le cadre d'une transition majeure vers la souveraineté numérique, l'État allemand du Schleswig-Holstein a achevé la migration de ses 30 000 fonctionnaires vers des solutions de messagerie électronique open source, telles qu'Open-Xchange et Mozilla Thunderbird, afin de s'éloigner de Microsoft Exchange et Outlook. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire la dépendance de l'État vis-à-vis des grandes entreprises technologiques, à améliorer le contrôle des données, la transparence et la sécurité. Ce changement souligne la tendance croissante en Europe en faveur des logiciels open source dans l'administration publique.
Cette migration s'inscrit dans la continuité d'une démarche entamée en 2024, lorsque le Schleswig-Holstein a fait passer 30 000 PC de Microsoft Windows et Microsoft Office à Linux, LibreOffice et d'autres logiciels libres et open source. Cette initiative fait suite à un projet pilote concluant et à la mise en garde du Contrôleur européen de la protection des données concernant l'utilisation de Microsoft 365 par les institutions publiques européennes.
Le 2 octobre 2025, l'État allemand du Schleswig-Holstein a achevé une migration de six mois qui l'a éloigné de Microsoft Exchange et Outlook. Les 30 000 employés de l'administration publique de cet État utiliseront désormais des solutions de messagerie électronique open source, notamment Open-Xchange et Mozilla Thunderbird.
Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à devenir indépendant des grandes entreprises technologiques et à garder le contrôle sur ses systèmes informatiques et les données des citoyens. La migration a impliqué la transition de plus de 40 000 boîtes mail et de plus de 100 millions de messages et d'entrées de calendrier. Le Schleswig-Holstein s'est ainsi considérablement rapproché de son objectif d'un environnement de travail informatique souverain sur le plan numérique.
Ampleur de la migration vers l'open source
Selon le ministre chargé de la numérisation, Dirk Schrödter, ce projet fait de l'État allemand un « véritable pionnier », car il existe peu de projets gouvernementaux comparables de cette ampleur dans le monde, ce qui constitue une avancée significative en matière de souveraineté numérique.
« De la chancellerie d'État et des ministères à la justice et à la police régionale, en passant par les autres autorités régionales, nos quelque 30 000 collaborateurs se sont engagés ensemble dans une nouvelle voie », a déclaré le ministre de la Numérisation, Dirk Schrödter. « Nous voulons devenir indépendants des grands groupes technologiques et garantir notre souveraineté numérique. Nous pouvons désormais affirmer que notre mission est accomplie en ce qui concerne la communication par courrier électronique. »
Cette transition n'est pas un événement isolé ; elle fait suite à des années de planification et s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Stratégie d'innovation ouverte et open source du Schleswig-Holstein » visant à remplacer les logiciels propriétaires par des solutions open source à tous les niveaux. Avec la migration actuelle du système de messagerie, Microsoft Office est désormais progressivement désinstallé des ordinateurs du gouvernement régional.
Vers plus de sécurité, de transparence et de capacité d'innovation
La « stratégie d'innovation ouverte et open source du Schleswig-Holstein » englobe d'autres domaines informatiques du Land : le logiciel Nextcloud remplace par exemple progressivement Microsoft SharePoint en tant que plateforme centrale de collaboration et est déjà activement utilisé dans de nombreuses administrations. Pour les vidéoconférences, le gouvernement régional mise sur la solution OpenTalk. L'utilisation du système d'exploitation Linux comme alternative à Windows est également à l'essai. Enfin, les systèmes téléphoniques devraient également être convertis et fonctionner avec une solution open source.
« Tous ces éléments sont des jalons importants sur la voie vers la souveraineté numérique du Schleswig-Holstein, avec plus de transparence et de sécurité pour notre administration ainsi qu'une force d'innovation pour le site numérique », déclare le ministre Dirk Schrödter. « Le Schleswig-Holstein est d'ores et déjà devenu plus indépendant sur le plan numérique, plus moderne et mieux préparé pour l'avenir. »
Implications plus larges pour les alternatives à Microsoft
La migration vers l'open source du Schleswig-Holstein reflète une tendance croissante au sein de l'Union européenne, où les gouvernements se sont détournés de la technologie américaine, notamment l'armée autrichienne, les agences danoises et la ville de Lyon en France.
Les préoccupations relatives à la sécurité des données et à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs poussent de nombreuses administrations publiques à explorer et à adopter des alternatives à Microsoft.
Cette évolution politique et technologique met l'accent sur le passage à des systèmes offrant une plus grande transparence et un meilleur contrôle, positionnant les logiciels open source comme un outil essentiel pour parvenir à l'autonomie gouvernementale à l'ère numérique.
En abandonnant Outlook et Exchange, le Schleswig-Holstein confirme ainsi sa rupture avec l'écosystème Microsoft. Pour rappel, lÉtat a récemment annoncé en avoir fini avec Teams, suivant ainsi l'exemple de Munich et de la Basse-Saxe. Ces initiatives, souvent marquées par des contraintes techniques et des coûts de migration, illustrent la complexité du passage à l'open source face à la domination technologique de Microsoft.
Source : État allemand du Schleswig-Holstein
