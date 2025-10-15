Selon les données de l'étude ABCD, l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux au début de l'adolescence serait significativement associée à une baisse des performances dans des domaines clés de la fonction cognitive.
Ces résultats font écho à des avertissements récurrents concernant linfluence de l'ère numérique sur les jeunes générations. Depuis lessor des smartphones, les enfants évoluent dans un univers numérique permanent qui bouleverse leur façon dapprendre et de penser. Jonathan Haidt, éminent psychologue social et professeur déthique, qualifie ce phénomène d« enfance basée sur le téléphone », soulignant son lien avec le déclin du raisonnement critique et de la résolution de problèmes.
La récente étude de l'université de Californie à San Francisco (UCSF) a révélé qu'entre 9 et 13 ans, une augmentation modérée (+1,3 heure/jour) ou importante (+3,0 heures/jour) de l'utilisation des réseaux sociaux est significativement associée à une baisse des performances dans certains aspects spécifiques des fonctions cognitives, par rapport à une utilisation nulle ou très faible (+0,3 heure/jour), ont rapporté Jason Nagata, MD, MSc, de l'Université de Californie à San Francisco, et ses collègues dans une lettre de recherche publiée dans la revue JAMA.
« La plupart des recherches précédentes se sont concentrées sur les effets sur la santé mentale, tels que la dépression ou l'anxiété, mais on en sait beaucoup moins sur le lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et le développement cognitif », a déclaré Jason Nagata. « Notre étude visait à combler cette lacune en examinant si l'utilisation précoce et croissante des réseaux sociaux était liée à des différences dans les performances cognitives à l'aide des données de l'étude ABCD, qui suit des milliers de jeunes Américains au fil du temps. »
Pour cette étude, Jason Nagata et son équipe ont recueilli de manière prospective des données issues de l'étude ABCD à trois moments différents : au début de l'étude (2016-2018, âgés de 9 à 10 ans) ; après un an (2017-2019) ; et après deux ans (2018-2020). Ils ont inclus 6 554 adolescents, dont 51,1 % de garçons. Trois groupes de trajectoires ont alors émergé entre 9 et 13 ans : aucune utilisation ou très faible utilisation des réseaux sociaux (57,6 %), faible utilisation croissante des réseaux sociaux (36,6 %), forte utilisation croissante des réseaux sociaux (5,8 %).
L'utilisation des réseaux sociaux augmente fortement à l'approche de l'adolescence (Université de Californie, San Francisco)
Grâce à la batterie de tests cognitifs NIH Toolbox, une utilisation faible et croissante des réseaux sociaux a été associée à des scores de performance plus faibles au test de reconnaissance de lecture à voix haute (ORRT ; différence moyenne de -1,39, IC à 95 % de -2,10 à -0,68), le test de mémoire des séquences d'images (PSMT ; différence moyenne de -2,03, IC à 95 % de -2,91 à -1,15), le test de vocabulaire en images (PVT ; différence moyenne de -2,09, IC à 95 % de -2,78 à -1,41) et le score composite total (différence moyenne de -0,85, IC à 95 % de -1,30 à -0,40) par rapport à une utilisation nulle ou très faible des réseaux sociaux.
Une utilisation accrue des réseaux sociaux était associée à des scores encore plus faibles à l'ORRT (différence moyenne de -1,68, IC à 95 % : -3,08 à -0,28), au PSMT (différence moyenne de -4,51, IC à 95 % : -6,48 à -2,54), au PVT (différence moyenne de -3,85, IC à 95 % : -5,34 à -2,37) et au score composite total (différence moyenne de -1,76, IC à 95 % : -2,72 à -0,81).
Ces résultats corroborent les conclusions précédentes selon lesquelles « un temps d'écran plus important était associé de manière négative mais faible aux performances cognitives des adolescents », ont écrit Jason Nagata et ses collègues. « Dans l'ensemble, les différences entre les scores moyens étaient faibles par rapport à l'écart type de 15 du NIH Toolbox. »
Jason Nagata a noté que « les différences étaient modestes mais cohérentes, ce qui suggère qu'une utilisation plus intensive ou plus précoce des réseaux sociaux pendant la préadolescence pourrait être liée à un développement légèrement plus faible des compétences cognitives clés telles que la lecture, le langage et la mémoire ».
« Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que même une faible utilisation des réseaux sociaux était associée à des résultats cognitifs moins bons », a-t-il déclaré. « Les adolescents qui utilisaient peu les réseaux sociaux, mais dont l'utilisation était en augmentation, obtenaient en moyenne 1 à 2 points de moins aux tests de lecture et de mémoire, tandis que ceux qui les utilisaient beaucoup et dont l'utilisation était en augmentation obtenaient jusqu'à 4 points de moins à certains tests. »
« Nous avons étudié des enfants âgés de 9 à 13 ans, mais nous voulions savoir comment ces tendances évoluent à mesure que les adolescents grandissent », a noté Jason Nagata. « Il est également essentiel de comprendre comment l'utilisation des réseaux sociaux pendant les heures de cours affecte l'apprentissage, d'autant plus que davantage d'écoles envisagent d'interdire les téléphones. »
Dans un éditorial accompagnant l'étude, Sheri Madigan, PhD, de l'Université de Calgary au Canada, et ses collègues ont noté que les différences observées dans l'étude sont « suffisamment significatives pour se traduire par des répercussions concrètes sur les capacités cognitives des adolescents ».
« Les différences subtiles dans la cognition au niveau du groupe peuvent se traduire par un temps moyen plus long pour terminer les devoirs, un retard dans les matières cumulatives telles que les mathématiques et la lecture, ou un désengagement scolaire total, ce qui peut aider à expliquer pourquoi les différences les plus importantes entre les groupes ont été observées dans les aspects cristallisés de la cognition », ont écrit les chercheurs.
Dans l'ensemble, cette étude « suggère que l'utilisation croissante des réseaux sociaux a un coût en termes de développement, ce qui renforce l'argument selon lequel des mesures réglementaires, telles que des limites d'âge applicables, des normes de conception améliorées et une plus grande responsabilité des plateformes, sont nécessaires pour protéger les enfants contre des préjudices évitables », ont-ils ajouté.
Les limites de l'étude comprenaient les données autodéclarées sur les réseaux sociaux, les facteurs de confusion résiduels potentiels et une conception observationnelle qui « empêche de conclure que l'utilisation des réseaux sociaux entraîne une détérioration des performances cognitives », ont noté les auteurs.
Le résumé de l'étude publiée dans JAMA est le suivant : « Les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus importante dans la vie des jeunes adolescents, et leur utilisation a été corrélée à des conséquences psychosociales négatives. Les études sur le lien entre le temps total passé devant un écran et les performances cognitives chez les 9-11 ans, issues de l'étude ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), ont donné des résultats mitigés. Cependant, contrairement au temps passé passivement devant un écran, l'utilisation des réseaux sociaux implique généralement des activités interactives, personnalisées et exigeantes sur le plan cognitif. Pourtant, rares sont les études qui ont analysé les associations entre les différents modèles d'utilisation longitudinale des réseaux sociaux et les...
