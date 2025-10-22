La version 0.0.1 de Servo, le moteur de rendu web écrit en Rust, est disponible, offrant aux développeurs une alternative légère et performante pour intégrer des technologies web dans leurs applications

La version 0.0.1 de Servo, le moteur de rendu web écrit en Rust, est disponible afin d'offrir aux développeurs une alternative légère et performante pour intégrer des technologies web dans les applications

Points forts



Saviez-vous que le logo Google est un élément SVG ?

layout_grid_enabled



Les grilles CSS sont partout autour de nous

layout_variable_fonts_enabled

format (*-variations)

@font-face



Cette police peut être personnalisée !



Cela représente beaucoup de requêtes réseau



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 662 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Servo est un moteur de rendu expérimental pour navigateur web conçu pour tirer parti des propriétés de sécurité mémoire et des fonctionnalités de concurrence du langage de programmation Rust. Il vise à créer un environnement hautement parallèle, dans lequel le rendu, la mise en page, l'analyse HTML, le décodage d'images et d'autres composants du moteur sont gérés par des tâches isolées et finement granulaires. Il utilise également l'accélération GPU pour afficher les pages web rapidement et en toute fluidité.Servo a toujours été un projet de recherche. Il a vu le jour chez Mozilla Corporation en 2012, et ses employés ont effectué la majeure partie du travail jusqu'en 2020. Cela comprenait le projet Quantum, lorsque certaines parties de Servo ont été intégrées au moteur Gecko de Firefox.Après que Mozilla ait licencié tous les développeurs Servo en 2020, la gouvernance du projet a été transférée à la Linux Foundation Europe. Le travail de développement se poursuit officiellement dans le même dépôt GitHub, le projet lui-même étant entièrement mené par des bénévoles.La grande nouveauté de Servo est le rendu des éléments SVG en ligne qui améliore l'apparence de nombreux sites web populaires.L'équipe de Servo a implémenté des lignes et des zones de grille nommées, toujours protégées par la préférenceServo prend désormais en charge les paramètres CSS « font-variation-settings » sur toutes les principales plateformes de bureau. Cette fonctionnalité est actuellement accessible via la préférence. Servo respecte également les variations dedans les règles. De plus, il lit désormais les données des fichiers de polices système OpenType Collection (.ttc) sur macOS (@nicoburns, #38753) et utilisepour la police « system-ui ».Les outils de développement continuent également de progresser. Servo dispose désormais d'un panneau de surveillance réseau fonctionnel, et le débogueur JS peut afficher les points d'arrêt potentiels. De plus, l'inspecteur de mise en page atténue désormais les nuds qui ne sont pas affichés.L'équipe de Servo a corrigé une source importante de plantages dans le moteur : le test de collision utilisant des listes d'affichage obsolètes. Le test de collision dans un moteur de rendu web est le processus qui détermine sur quel(s) élément(s) la souris de l'utilisateur est en train de passer.Selon l'équipe, ce processus s'exécutait auparavant dans WebRender, qui reçevait une liste d'affichage représentant ce qui doit être rendu pour une page particulière. WebRender s'exécute sur un thread ou un processus distinct du contenu réel de la page, de sorte que les listes d'affichage sont mises à jour de manière asynchrone. Au moment où l'équipe de Servo effectue un test de collision, les éléments signalés peuvent ne plus exister, ce qui peut potentiellement provoquer des plantages (par exemple) lors du déplacement rapide de la souris sur des parties de la page qui changent rapidement.Le problème a été résolu en rendant l'opération de test de collision synchrone et en la déplaçant dans le même thread que le contenu réel testé, éliminant ainsi la possibilité d'obtenir des résultats obsolètes.L'annonce de Servo 0.0.1 est présentée ci-dessous :Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du projet Servo crédible ou pertinente ?Avez-vous déjà utilisé cet outil pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?