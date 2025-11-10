Une enquête récente montre que la plateforme X d'Elon Musk, anciennement Twitter, présente un biais algorithmique significatif en faveur de la promotion de contenus d'extrême droite et « extrêmes ».

Une enqête menée par Sky News suggère que X présente un biais algorithmique significatif en faveur de la promotion de contenus d'extrême droite et « extrêmes ». Les résultats indiquent que les nouveaux utilisateurs, quelle que soit leur orientation politique initiale, sont plus susceptibles de rencontrer des contenus de droite dans leur fil d'actualité « Pour vous ». Le rapport, qui se concentrait principalement sur l'influence de X dans la politique britannique, a conclu que l'algorithme de la plateforme semblait favoriser les contenus de droite par rapport à ceux de gauche, même lorsque les niveaux d'engagement étaient similaires.
Elon Musk, considéré comme la personne la plus riche du monde, est devient le propriétaire de Twitter par un achat à 44 milliards de dollars en octobre 2022. Une fois aux commandes, il retire Twitter de la bourse, congédie la direction et l'intégralité des modérateurs et d'autres employés. Se déclarant partisan d'une liberté d'expression « sans aucune limite », il annonce une amnistie et le rétablissement de tous les comptes précédemment suspendus, y compris néonazis. Il suspend par la suite les comptes de journalistes qui l'ont critiqué. En juillet 2023, Twitter est renommé X.
En novembre 2024, un rapport a révélé les conséquences des transformations imposées par Elon Musk. Selon le rapport, la transformation de Twitter en X par Elon Musk a suscité de nombreux débats autour de la liberté dexpression et de la modération en ligne. Ce changement a offert un terrain favorable au retour des discours de suprémacistes blancs, dont la présence autrefois plus discrète est désormais bien visible. Ces groupes exploitent les failles de la modération pour diffuser leurs idéologies.
En outre, la stratégie de Musk, visant à offrir une plateforme où « toutes les voix sont entendues », a été critiquée pour son laxisme, permettant aux suprémacistes blancs de se rassembler et de recruter. Certains experts soulignent que la réduction des équipes de modération et lalgorithme axé sur lengagement favorisent la polarisation, attirant plus dattention sur des discours extrémistes. En favorisant laudience à tout prix, X semble prioriser le trafic au détriment de la sécurité de ses utilisateurs.
Une enquête récente semble confirmer ce rapport. L'enqête menée par Sky News suggère que X présente un biais algorithmique significatif en faveur de la promotion de contenus d'extrême droite et « extrêmes ». Les résultats indiquent que les nouveaux utilisateurs, quelle que soit leur orientation politique initiale, sont plus susceptibles de rencontrer des contenus de droite dans leur fil d'actualité « Pour vous ».
L'équipe britannique de Sky News a mené une expérience approfondie pendant un mois en 2025. Elle a créé neuf comptes X distincts : trois explicitement de gauche, trois de droite et trois politiquement neutres. Ces comptes ont ensuite été minutieusement surveillés afin de suivre le contenu qui leur était proposé dans leurs onglets « Pour vous ». En collaboration avec des analystes politiques et des scientifiques des données, l'équipe a classé le contenu en fonction de son orientation politique et de l'utilisation d'un langage « extrême ».
Les résultats étaient sans appel : les comptes conçus pour être de droite recevaient presque exclusivement du contenu de droite. Plus grave encore, les neuf comptes, y compris les profils de gauche et neutres, ont reçu un volume disproportionné de contenu de droite par rapport aux publications de gauche ou politiquement neutres. Il est à noter que les trois comptes « politiquement neutres » ont reçu environ deux fois plus de contenu de droite que de contenu de gauche.
L'étude a également abordé la possibilité que l'algorithme de X amplifie simplement les publications les plus populaires ou les plus engageantes. Sky News a présenté des preuves remettant en cause cette idée, démontrant que même les personnalités politiques de gauche ayant des taux d'engagement comparables ou supérieurs et un nombre d'abonnés nettement plus important voyaient leurs publications affichées beaucoup moins fréquemment aux utilisateurs. En revanche, des personnalités telles que Rupert Lowe, un député indépendant d'extrême droite connu pour ses interactions directes et le soutien du propriétaire de X, Elon Musk, ont vu leur contenu amplifié plus facilement.
Le rapport, qui se concentrait principalement sur l'influence de X dans la politique britannique, a conclu que l'algorithme de la plateforme semblait favoriser les contenus de droite par rapport à ceux de gauche, même lorsque les niveaux d'engagement étaient similaires. Ajoutant à la gravité de ces conclusions, l'étude a également révélé qu'au moins 50 % de tous les contenus présentés aux utilisateurs provenaient d'auteurs identifiés comme utilisant un langage « extrême », couvrant les deux extrémités du spectre politique.
Ces révélations interviennent alors qu'Elon Musk s'implique de manière de plus en plus agressive dans le discours politique, en particulier au Royaume-Uni, reflétant son rôle actif dans la campagne présidentielle américaine de 2024. Malgré les promesses initiales de transformer X en un bastion de la liberté d'expression et du dialogue ouvert, les critiques affirment que la plateforme, sous la propriété de Musk, est en train de devenir un outil coûteux d'amplification partisane. Les conclusions du reportage de Sky News renforcent les inquiétudes selon lesquelles X est en train de devenir une « machine de propagande » efficace, contrairement à sa mission déclarée qui est de favoriser une communication diversifiée et ouverte.
Pourtant, financièrement, la plateforme n'est pas au mieux. Fin 2023, un rapport a montré que X d'Elon Musk semble mourir d'une mort lente et ennuyeuse. Plus d'un an après le rachat tumultueux de Twitter par le milliardaire, la majorité des employés ont été licenciés pour faire des économies à un point où la qualité de la plateforme est remise en cause, elle se heurte à un exode de ses plus gros annonceurs et de certains utilisateurs très suivis, les recettes publicitaires ont chuté de plus de 50 %, etc. De plus, Musk a échoué à réduire la dépendance du réseau social à l'égard de la publicité et à résoudre le problème persistant des bots, il règne un chaos permanent sur le site et la valeur de l'entreprise dégringole.
Et vous ?
Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Les comptes vérifiés glorifiant le nazisme et promouvant des contenus antisémites sur le réseau social X prolifèrent sous Elon Musk, en raison des règles de modération laxistes de la plateforme
L'Union européenne ordonne à X de lui remettre des documents sur les algorithmes. La CE a également demandé l'accès à des informations sur la manière dont X modère et amplifie le contenu
La France demande à la Commission européenne d'agir avec « la plus grande fermeté » contre les ingérences d'Elon Musk, rappelant que ses lois l'autorise à bannir X comme au Brésil
Vous avez lu gratuitement 697 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.