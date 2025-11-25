1 0

Bonjour, et dire qu'il faut aller sur des sites de développeurs et chefs de produits pour entendre parler de ce genre de problématique extrêmement grave... comme tout le monde j'imagine, j'ai vu des choses horribles sur les réseaux sociaux. Des choses horribles qui vous poursuivent des mois durant et des choses, complètement immorales et illégales. Si je les ai vues tout le monde les a vues, mais dans un monde d'hypocrites à la Tartuffe les gens préfèrent aller déballer leurs conneries et montrer les photos de la pizza qu'ils sont en train de manger, plutôt que de se barrer de ces lieux infâmes et rigoureusement inutiles sauf pour le GAFAM qui s'en met plein les fouilles.J'y suis allé naïvement pour la musique etc. et je me suis retrouvé confronté à ce qu'ils appellent des shorts qu'on vous envoie en pleine gueule, sans qu'on puisse modérer quoi que ce soit. D'ailleurs quand on demande à ce que ça soit censuré/modéré, on obtient systématiquement une réponse négative de la part des robots, complètement cons ou pas cons du tout ce qui serait encore plus grave et 10 minutes après vous vous prenez les mêmes dans la tronche donc la seule façon de faire c'est de partir de ces réseaux pour asociaux. On peut dire que j'ai quand même plus l'âge d'être naïf, mais j'ai vu sur des réseaux ce qui relève de la prostitution parfois même de mineures y a aucun doute sur l'intention parce qu'on a droit à tout le paquet en gros plan, la plupart du temps ce sont quand même des majeures. Mais ça a l'air de servir pas mal de relais effectivement pour proposer ces services à la personne.Tout cela est clairement illégal en plus d'être immoral. Si j'étais d'humeur ... bon bref...lucide je pourrais considérer que s'il y a une masse de propositions c'est qu'il y a une masse correspondante de clientèle. Il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que j'y aitrouvé de l'information de qualité sur Linux, sur la musique assistée par ordinateur, etc.? NON. Pas une miette. De toute façon, ça n'intéresse pas la clientèle brillante de ces lieux ou règnent l'intelligence, la culture et la finesse.Sur YouTube, j'ai vu moins de choses abominables, j'ai vu des choses complètement délirantes par des cinglés complets qui croient avoir découvert des secrets... Ce que j'ai vu depuis plus comique, c'est prétendument le corps, évidemment au bout d'un délai aussi court, ça se comprend, qu'elle ne soit plus en vie, d'une princesse Alien de 800 millions d'années.Et alors vu les images elle était bien fraîchebon c'est ce que j'ai vu de plus zinzin mais c'est pas méchant même s'il y a des gens qui y croient et on s'imagine bien qu'ils sont pris en charge par des services spécialisés, du moins je le leur souhaite mais j'ai pas vu des choses aussi horribles que dans les réseaux sociaux stricto sensu. Par contre des conneries, il y en a tout le temps, je veux dire là aussi c'est pas un support intéressant...Généralement, l'intérêt du propos est inversement proportionnel au nombre de vues :si on a 50/100 vues il y a des fortes chances pour qu'on ait affaire à l'IRCAM ou au musée de l'homme et si on a 10 millions de vues, c'est généralement qu'on a affaire à l'homme ou à la femme sandwich qui est en train de faire de la pub pour un jeu vidéo qui fait l'apologie de la CIA et qu'on trouve en supermarché entre le rayon du saucisson en promo et le rayon du papier chiotte.Idiocracy, nous y sommes mais c'est plus supportable que les vrais réseaux sociaux au strict du terme où c'est horrible. Dans le meilleur, des cas c'est complètement con et totalement inutile. Le plus grave c'est quand on a des gens cultivés et érudits qui ne peuvent pas se défaire de ces merdes: j'en ai dans ma famille et qui développent bien sûr un discours bien rôdé pour justifier du maintien de leurs comptes. Pour moi à ce niveau-là c'est de l'addiction et ils sont toujours en train de vous déballer que c'est une "source importante d'information". Ça c'est la formule de rigueur. "."Alors je ne voudrais pas paraître méprisant mais pour moi ça peut être effectivement intéressant pour deux catégories de professionnels: les psychiatres et les sociologues.Si j'étais méchant, j'irais même jusqu'à dire que ça pourrait être un sujet d'études pour de futurs directeurs de zoo.