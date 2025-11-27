Le fournisseur d'hébergement web PlanetHoster propose des offres Black Friday jusqu'à 50% de réductions sur ces services d'hébergements web, de serveurs dédiés et de noms de domaine

PlanetHoster est un fournisseur dinfrastructures numériques spécialisé dans lhébergement web, lenregistrement de noms de domaine, la gestion des certificats SSL/TLS et la fourniture de solutions DNS et cloud. Lentreprise exploite son backbone IP redondant, avec une présence active dans plusieurs zones géographiques stratégiques.L'entreprise possède un réseau cloud hybride distribué entre des installations en Europe (France et Suisse) et au Canada (Québec). Toutes ces installations sont en propriété exclusive. En tant que bureau denregistrement accrédité ICANN et reconnu par les autorités comme lACEI, Afnic, DNS.be, DNS.lu, EURid, Ldns et Switch, PlanetHoster assure la représentation directe de ces clients auprès des registres officiels.Du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 5 décembre 2025, PlanetHoster propose des offres Black Friday pour les nouveaux clients. Voici les codes promos pour en bénéficier :Dans un écosystème numérique en constante évolution, la performance, la sécurité ainsi que la flexibilité sont des critères pour tous les projets web. PlanetHoster propose avec son offre The World, une solution mutualisée innovante. Elle jongle avec une isolation complète des comptes et des ressources. Lobjectif premier est de proposer aux utilisateurs la meilleure expérience afin de répondre aux divers besoins des professionnels.Avec l'offre Black Friday, c'est 50 % de réduction pour les nouveaux clients, avec une limite d'une utilisation du code par client. Lorsque vous passez commande, entrez le Code promoLHybridCloud de PlanetHoster désigne une solution novatrice dhébergement web. Elle combine les performances constantes dun serveur dédié (environnement 100 % isolé) à la souplesse et la redondance dune infrastructure cloud moderne. Elle permet de bénéficier à la fois dune allocation exclusive des ressources matérielles (processeur, mémoire vive, stockage) et dune élasticité inspirée des meilleures pratiques en matière de virtualisation.Contrairement aux serveurs physiques classiques, rarement accompagnés dune gestion complète ou aux VPS qui mutualisent certaines composantes critiques, cette offre garantit un cloisonnement absolu, une allocation fine des capacités et une résilience optimisée par une structure multi-nuds. Chaque serveur dédié HybridCloud repose sur une architecture pensée pour la haute disponibilité et lindépendance totale des instancesAvec l'offre Black Friday, c'est 50 % de réduction pour les nouveaux clients, avec une limite d'une utilisation du code par client. Losque vous passez commande, entrez le Code promo blackfriday2025 Il existe également une alternative à cet offre, en passant une commande de plusieurs serveurs, vous pourrez obtenir 25 % de réduction sur une commande de plusieurs serveurs.Choisir PlanetHoster pour enregistrer votre nom de domaine, c'est profiter d'un bureau d'enregistrement accrédité ICANN et de plus de 1 500 extensions de noms de domaine disponibles. Vous pouvez ainsi sélectionner celle qui convient le mieux à votre budget et à votre activité. En outre, PlanetHoster protège vos données personnelles grâce à l'option "protection WHOIS" conforme au RGPD. Ils protégent également votre nom de domaine contre les transferts frauduleux avec le verrouillage de domaine.Avec l'offre Black Friday, c'est. Pour l'enregistrement ou le transfert d'un nom de domaine. Il n'y a aucune limite à cette promotion durant l'offre Black Friday.L'offre Black Friday est disponible du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 5 décembre 2025.