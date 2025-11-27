Le fournisseur d'hébergement web PlanetHoster propose des offres Black Friday jusqu'à 50% de réductions sur ces services d'hébergements web, de serveurs dédiés et de noms de domaine

Du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 5 décembre 2025, PlanetHoster propose des offres Black Friday pour les nouveaux clients. L'offre Black Friday, c'est 50 % sur l'offre The World (paiement annuel), 50 % sur l'offre HybridCloud N0C (paiement annuel) ou 25 % de réduction sur une commande de plusieurs serveurs. Pour un enregistrement ou un transfert de nom de domaine (cycle de 3 ans), c'est 40 % de réduction; et pour un enregistrement ou un transfert d'un domaine .paris (cycle de 3 ans), c'est 50 % de réduction. Découvrez les codes promos.
PlanetHoster est un fournisseur dinfrastructures numériques spécialisé dans lhébergement web, lenregistrement de noms de domaine, la gestion des certificats SSL/TLS et la fourniture de solutions DNS et cloud. Lentreprise exploite son backbone IP redondant, avec une présence active dans plusieurs zones géographiques stratégiques.
L'entreprise possède un réseau cloud hybride distribué entre des installations en Europe (France et Suisse) et au Canada (Québec). Toutes ces installations sont en propriété exclusive. En tant que bureau denregistrement accrédité ICANN et reconnu par les autorités comme lACEI, Afnic, DNS.be, DNS.lu, EURid, Ldns et Switch, PlanetHoster assure la représentation directe de ces clients auprès des registres officiels.
Du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 5 décembre 2025, PlanetHoster propose des offres Black Friday pour les nouveaux clients. Voici les codes promos pour en bénéficier :
Hébergement mutualisé The World : 50 % sur l'offre pour un paiement annuel
Dans un écosystème numérique en constante évolution, la performance, la sécurité ainsi que la flexibilité sont des critères pour tous les projets web. PlanetHoster propose avec son offre The World, une solution mutualisée innovante. Elle jongle avec une isolation complète des comptes et des ressources. Lobjectif premier est de proposer aux utilisateurs la meilleure expérience afin de répondre aux divers besoins des professionnels.
Avec l'offre Black Friday, c'est 50 % de réduction pour les nouveaux clients, avec une limite d'une utilisation du code par client. Lorsque vous passez commande, entrez le Code promo blackfriday2025
Accéder à l'offre Hébergement mutualisé The World
HybridCloud N0C : 50 % sur l'offre pour un paiement annuel
LHybridCloud de PlanetHoster désigne une solution novatrice dhébergement web. Elle combine les performances constantes dun serveur dédié (environnement 100 % isolé) à la souplesse et la redondance dune infrastructure cloud moderne. Elle permet de bénéficier à la fois dune allocation exclusive des ressources matérielles (processeur, mémoire vive, stockage) et dune élasticité inspirée des meilleures pratiques en matière de virtualisation.
Contrairement aux serveurs physiques classiques, rarement accompagnés dune gestion complète ou aux VPS qui mutualisent certaines composantes critiques, cette offre garantit un cloisonnement absolu, une allocation fine des capacités et une résilience optimisée par une structure multi-nuds. Chaque serveur dédié HybridCloud repose sur une architecture pensée pour la haute disponibilité et lindépendance totale des instances
Avec l'offre Black Friday, c'est 50 % de réduction pour les nouveaux clients, avec une limite d'une utilisation du code par client. Losque vous passez commande, entrez le Code promo blackfriday2025 Il existe également une alternative à cet offre, en passant une commande de plusieurs serveurs, vous pourrez obtenir 25 % de réduction sur une commande de plusieurs serveurs.
Accéder à l'offre Serveur dédié HybridCloud N0C
Enregistrement ou transfert de nom de domaine : jusqu'à 50 % pour 3 ans chez PlanetHoster
Choisir PlanetHoster pour enregistrer votre nom de domaine, c'est profiter d'un bureau d'enregistrement accrédité ICANN et de plus de 1 500 extensions de noms de domaine disponibles. Vous pouvez ainsi sélectionner celle qui convient le mieux à votre budget et à votre activité. En outre, PlanetHoster protège vos données personnelles grâce à l'option "protection WHOIS" conforme au RGPD. Ils protégent également votre nom de domaine contre les transferts frauduleux avec le verrouillage de domaine.
Avec l'offre Black Friday, c'est 40 % de réduction pour les nouveaux clients pour l'enregistrement ou le transfert de votre nom de domaine chez PlanetHoster pour 3 ans. Pour l'enregistrement ou le transfert d'un nom de domaine .paris, c'est 50 % de réduction. Il n'y a aucune limite à cette promotion durant l'offre Black Friday.
Accéder à l'offre acheter un nom de domaine
L'offre Black Friday est disponible du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 5 décembre 2025.
