

Le Sérif (ou empattement) est une ligne ajoutée à chaque extrémité des caractères

Calibri, une police née de la modernisation

Times New Roman, symbole rassurant ou ancrage passéiste ?

Les recommandations d'Adobe sur les polices

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La police Calibri est la dernière employée gouvernementale à avoir été licenciée par l'administration Trump en raison de son association avec la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité.Dans une décision qui semble tout droit sortie d'un article de The Onion, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a interdit cette police et ordonné aux diplomates d'utiliser Times New Roman pour les documents officiels, selon le New York Times qui a obtenu une note de service divulguée à ce sujet.« Afin de rétablir le décorum et le professionnalisme dans les documents écrits du département et de supprimer un autre programme DEIA inutile, le département revient à la police Times New Roman comme police standard », a déclaré Rubio dans une note interne. « Cette norme de formatage s'aligne sur la directive du président intitulée « One Voice for America's Foreign Relations » (Une seule voix pour les relations étrangères des États-Unis), soulignant la responsabilité du département de présenter une voix unifiée et professionnelle dans toutes ses communications. »Calibri, qui est une police sans empattement, a été adoptée en 2023 pendant le mandat de Biden. Elle a été choisie par le bureau DEI du département de l'époque, qui a depuis été dissous sous Rubio dans le cadre des directives anti-DEI de l'administration Trump.Cette police a été choisie dans le but de faciliter la lecture des documents pour les personnes malvoyantes. Les polices sans empattement sont celles qui ne comportent pas de boucles décoratives ni de lignes à l'extrémité des lettres. Avec leurs lignes plus nettes et leur espacement légèrement plus large entre les lettres, elles sont considérées comme plus accessibles pour les personnes souffrant de troubles allant de la dyslexie à la basse vision (bien que les recherches sur l'impact des empattements eux-mêmes sur la lisibilité n'aient pas été concluantes).Conçue pour optimiser la lecture sur écran, Calibri a progressivement remplacé Times New Roman dans lécosystème Microsoft, reflétant la transition dun monde du papier à un environnement numérique. Ses courbes adoucies, son espacement régulier et son rendu stable en basse résolution en font une solution efficace dans les workflows administratifs modernes. Au département dÉtat, son usage a été perçu comme une avancée vers une communication plus lisible et universelle.Calibri, une famille de polices numériques sans empattement, a été conçue par Lucas de Groot entre 2002 et 2004 et mise à la disposition du grand public en 2006, avec Windows Vista. Dans Microsoft Office 2007, elle a remplacé Times New Roman comme police par défaut dans Word et Arial comme police par défaut dans PowerPoint, Excel et Outlook. Dans Windows 7, elle a remplacé Arial comme police par défaut dans WordPad. En janvier 2024, après 17 ans, la police a été remplacée par la nouvelle police sur mesure de Microsoft, Aptos, comme nouvelle police par défaut de Microsoft Office.Calibri fait partie de la ClearType Font Collection, une suite de polices de différents designers lancée avec Windows Vista. Toutes commencent par la lettre C pour refléter le fait qu'elles ont été conçues pour fonctionner avec le système de rendu de texte ClearType de Microsoft, un moteur de rendu de texte conçu pour rendre le texte plus lisible sur les écrans à cristaux liquides. Les autres polices du même groupe sont Cambria, Candara, Consolas, Constantia et Corbel.Les critiques conservatrices y ont pourtant vu une « rupture avec la tradition », comme si moderniser revenait à renier lhéritage institutionnel. Le glissement est révélateur : linnovation, même minimale, est interprétée comme un acte politique.« Calibri a été conçu pour faciliter la lecture sur les écrans d'ordinateur modernes. Il a été choisi pour remplacer TNR, la police de caractères à laquelle Rubio souhaite revenir aujourd'hui », a déclaré Lucas de Groot, son designer.Un porte-parole du département d'État a déclaré que le passage à Times New Roman s'inscrivait dans la mission du président Donald Trump de « présenter une voix unifiée et professionnelle dans toutes les communications ». « L'alignement des pratiques du département (d'État) sur cette norme garantit que nos communications reflètent la même dignité, la même cohérence et la même formalité que celles attendues dans la correspondance officielle du gouvernement », a déclaré le porte-parole.Times New Roman est une police à empattement, ce qui signifie qu'elle comporte de petites lignes qui partent des extrémités des lettres. Les tribunaux, les assemblées législatives et d'autres organismes utilisent généralement cette police plus formelle.Le retour imposé par Rubio sappuie sur lidée que Times New Roman incarnerait dignité et sérieux diplomatique. Police emblématique du XXsiècle, elle reste associée à des décennies de correspondances officielles et universitaires.Ci-dessous un extrait du billet d'AdobeLes polices Sérif peuvent exprimer lautorité, le professionnalisme, ou suggérer le poids de lhistoire et de lexpérience. Une police de caractères Sérif, comme Times New Roman, évoque le style des anciennes machines à écrire. Certains grands journaux, tel que The New York Times, et dautres institutions réputées depuis plus dun siècle, utilisent encore cette police. « Cette police ancienne exprime indéniablement la stabilité, la réputation historique », commente Madeline DeCotes, designer.« Une police Sérif peut évoquer une esthétique plus clinique et institutionnelle », explique le designer Dylan Todd, qui préfère les polices Sérif pour évoquer les époques reculées Lorsquil travaillait à la conception dun livre dont laction se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale, D. Todd a choisi des polices Sérif pour donner limpression dun monde qui précédait les conventions du design moderne.Mais les polices Sérif ne sont pas seulement...