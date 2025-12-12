Regrettez-vous encore l'âge d'or de Twitter ? L'époque où « tweeter » était un verbe couramment utilisé dans les conversations quotidiennes et que les « retweets » avaient réellement un sens ? Le réseau social à l'oiseau bleu pourrait refaire surface si Operation Bluebird obtient gain de cause auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO). Stephen Coates, cofondateur de la startup, a expliqué leur démarche dans un message sur LinkedIn.
Stephen Coates a annoncé : « nous avons créé une plateforme sociale qui semblera familière à ceux qui utilisaient l'ancienne version de Twitter, mais qui intègre de nouveaux outils offrant une expérience plus sûre et permettant à l'utilisateur de décider du type de contenu auquel il souhaite s'intéresser ». Un message posté sur la page LinkedIn d'Operation Bluebird suggère aussi que l'entreprise utiliserait l'IA pour vérifier les faits et modérer les contenus.
La loi américaine sur les marques stipule que toute personne souhaitant annuler l'enregistrement d'une marque pour cause d'abandon doit prouver que son propriétaire n'a pas utilisé la marque pendant 3 années consécutives, ou démontrer que le propriétaire a cessé de l'utiliser et n'a plus l'intention de la réutiliser. Twitter a officiellement changé de logo le 24 juillet 2023. L'oiseau bleu emblématique de la plateforme social a été remplacé par la lettre « X ».
« Après 12 mois de travail discret au sein d'Operation Bluebird, nous sortons de la discrétion pour partager une nouvelle audacieuse : nous avons déposé une requête visant à annuler la marque TWITTER et les nouvelles demandes d'enregistrement pour TWITTER et TWEET. Il ne s'agit pas de nostalgie. Il s'agit de réparer ce qui a été brisé, puisque la place publique mérite qu'on se batte pour elle », explique l'entreprise dans un message publié sur LinkedIn.
Dans sa requête, Operation Bluebird allègue que « X a légalement renoncé à ses droits sur la marque Twitter sans intention de reprendre son utilisation ». La société affirme également que « X continue de commettre une fraude à l'encontre de l'USPTO en déposant de fausses déclarations ».
Des experts en droit sont sceptiques quant au succès de l'initiative
Le milliardaire Elon Musk a acquis Twitter en 2022 pour environ 44 milliards de dollars. À la suite du changement de nom et de logo en juillet 2023, Elon Musk a commencé à rediriger le trafic de Twitter.com vers X.com l'année suivante. La requête d'Operation Bluebird cite un billet d'Elon Musk dans lequel il déclare : « bientôt, nous dirons adieu à la marque Twitter et progressivement, à tous les oiseaux ». Il l'a posté juste avant le changement de nom du site.
Alexandra Roberts, professeure de droit et de médias à la Northeastern University School of Law, a déclaré que la requête d'Operation Bluebird repose sur un « argument solide » selon lequel X a renoncé aux droits sur les marques Twitter. Toutefois, Alexandra Roberts évoque également ce qu'on appelle la « survaleur résiduelle ». Cette notion fait référence au fait qu'une marque peut continuer d'exister même lorsque son propriétaire initial cesse de l'utiliser.
Cela signifie que les gens peuvent encore associer X Corp au logo et à la marque Twitter. « De nombreux utilisateurs continuent de désigner X comme « Twitter » et les publications sur X comme des « tweets », ce qui démontre une association continue et renforce l'argument de la survaleur résiduelle », explique-t-elle.
L'avocat spécialisé en propriété intellectuelle Douglas Masters doute que les revendications d'Operation Bluebird aboutissent. « Je ne sais pas si les documents prouveront finalement que, même si [X Corp.] est passé à X, l'entreprise avait l'intention de renoncer à toute utilisation commerciale et à tous ses droits sur le mot Twitter », a déclaré l'avocat à The Verge. En bref, les experts en droit sont sceptiques quant au succès de l'initiative d'Operation Bluebird.
Dans les commentaires, un internaute rappelle : « ils ont essayé de relancer MySpace à trois reprises, mais il s'avère que la nostalgie ne suffit plus à fidéliser une base d'utilisateurs légitime. Bien que l'oiseau bleu et le nom Twitter puissent attirer, nous nous dirigeons vers un nouveau Bluesky ». Il fait référence à la plateforme Bluesky, qui a connu un grand succès à ses débuts en tant que concurrent de X, mais dont la croissance a beaucoup ralenti.
La vision dOperation Bluebird si cette « acquisition » se concrétise
Si la requête aboutie, Operation Bluebird vise ensuite à lancer sa propre version de ce qu'était Twitter, sous l'URL "www.twitter.new", ce qui constituerait une première étape vers le rétablissement de l'ancien Twitter. Comme vous pouvez le constater sur cette image, les gens s'inscrivent déjà pour réserver un identifiant sur le nouveau Twitter, même si les chances qu'il réussisse réellement en tant que véritable plateforme de médias sociaux restent assez faibles.
Dans le même temps, certains experts soulignent que les changes qu'Elon Musk renonce sans combattre à ces anciennes marques déposées Twitter sont également minces, au mieux. Mais pour d'autres, le milliardaire n'aura peut-être pas le choix. En effet, Operation Bluebird a été fondée par des avocats spécialisés dans les marques déposées, dont l'un a déjà travaillé pour Twitter, et leur argument repose sur le fait que X n'utilise plus ces marques déposées.
La société X Corp d'Elon Musk a jusqu'au mois de février 2026 pour répondre à la requête. Si l'entreprise décide de se défendre, le processus visant à déterminer s'il convient ou non d'annuler la propriété de X Corp sur les marques « Twitter » prendra un certain temps. « Il faudra peut-être deux ou trois ans rien que pour mener à bien la procédure judiciaire, puis encore deux ans pour que l'office des marques rende sa décision », a expliqué Douglas Masters.
X Corp devra essentiellement prouver qu'elle utilise toujours ces termes dans le cadre de ses activités. Sinon, l'entreprise pourrait les perdre, qu'elle le veuille ou non, ce qui permettrait alors à l'équipe d'Operation Bluebird de lancer une véritable alternative à Twitter, tant au niveau du nom que du processus.
L'équipe aurait déjà un prototype fonctionnel pour la plateforme et une page d'inscription permettant aux utilisateurs de revendiquer leur pseudonyme. Ils ont déclaré à Ars qu'ils prévoyaient de lancer le projet à la fin de l'année prochaine. Cette requête auprès de l'USPTO déterminera probablement le nom qu'ils porteront lorsque cela se produira. (La possibilité d'une longue bataille juridique ne semble toutefois pas freiner l'équipe d'Opération Bluebird.)
Elon Musk pourrait s'opposer à l'arrivée d'un potentiel concurrent
Elon Musk a maintes fois fait preuve de mesquinerie dans ses relations commerciales, dépensant des milliards pour s'en prendre à ceux qui lui ont fait du tort et s'efforçant de garder le contrôle sur tous les aspects de ses projets. Par exemple, Elon Musk avait décidé de limiter les liens vers des sites externes depuis X, en particulier vers les éditeurs qu'il n'apprécie pas personnellement, car il souhaite que l'attention reste focalisée sur X et ne soit pas détournée.
Le milliardaire considère que son réseau social X a beaucoup plus de valeur que ces éditeurs et sites externes, et c'est pourquoi il a exploré plusieurs moyens de faire payer les entreprises pour continuer à bénéficier du trafic généré par son application. Il a aussi menacé Meta de poursuites judiciaires pour la création de Threads, qui a copié des fonctionnalités clés de X. Plusieurs copies de Twitter sont apparues après le rachat de la plateforme par Elon Musk.
Elon Musk a exploré également la possibilité d'intenter des poursuites judiciaires contre ces répliques. Cela suggère qu'il ne renoncera pas aux marques déposées Twitter sans se battre, qu'il les utilise ou non, et avec une armée de puissants avocats à ses côtés, Operation Bluebird aura fort à faire. Et même si leur requête aboutit, plusieurs experts s'accordent à dire qu'il sera difficile de développer une nouvelle plateforme sociale, même avec la marque Twitter.
Faire renaître l'ancien Twitter sera-t-il une opération à succès ?
La plateforme d'Elon Musk fait l'objet de nombreuses controverses. Certaines entreprises ont hésité à faire de la publicité sur X, craignant d'être associées à des contenus déplaisants, tels que des opinions extrémistes, des publications frauduleuses ou des robots pornographiques. Et une étude publiée par Kantar en septembre 2024 indiquait que 26 % des spécialistes du marketing interrogés prévoyaient d'abandonner leurs campagnes publicitaires sur X.
Cependant, malgré cet état de choses, les nombreuses alternatives lancées par les rivaux d'Elon Musk après la « mort » de Twitter patinent. Lapparition dun nouveau concurrent de X, comme Operation Bluebird, se fait dans un paysage déjà saturé : Bluesky, Threads ou Mastodon ont fait parler deux, puis lattention est retombée. Cela suggère que la nostalgie ou le simple désir de recréer Twitter ne suffit pas...
