Le tableau tire la sonnette d'alarme sur la désinformation due à l'IA
Les articles générés par lintelligence artificielle dépassent ceux écrits par des humains depuis fin 2024, daprès un rapport de Graphite. Plus de la moitié du trafic web est généré par des systèmes automatisés dont la majorité est mise en place par des acteurs malveillants, daprès une étude dImperva. Le tableau tire la sonnette dalarme sur la désinformation due à lintelligence artificielle.
Aucun secteur ne semble plus échapper au raz-de-marée de contenus produits en ligne par lintelligence artificielle. Même lunivers de lédition scientifique boit la tasse. La prolifération de références à des articles factices menace désormais de saper la légitimité de la recherche académique. La prolifération des contenus douteux est la résultante dun phénomène appelé « hallucinations » dans lunivers de lintelligence artificielle. Depuis 2022, ce terme est devenu le mot-clé qui résume les limites de lIA générative. Derrière ce vocabulaire presque rassurant, se cache une réalité beaucoup plus problématique : les modèles de langage inventent des faits, produisent de fausses citations, ou bâtissent des raisonnements qui semblent logiques mais qui seffondrent à la moindre vérification.
Même chez OpenAI on admet désormais que ce nest pas un bogue. Cest un effet direct de la manière dont ces systèmes sont entraînés : prédire la suite la plus probable dun texte en fonction des milliards dexemples ingérés. Lobjectif nest pas datteindre la vérité factuelle, mais de maximiser la vraisemblance statistique. Autrement dit, la fluidité du discours est un produit doptimisation, pas la véracité.
En droite ligne avec cet état de choses, des rapports font état de ce qu'un important document sur la réforme de l'éducation préparé pour la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador contient au moins 15 fausses citations générées par une intelligence artificielle.
Le fait est que les LLM IA auront toujours des hallucinations et l'on devrait donc sattendre à une aggravation de la situation actuelle marquée par la désinformation.
Le contenu du Web est donc de moins en moins qualitatif
Lun des effets les plus inquiétants de la domination croissante de lIA sur le Web est la détérioration progressive de la qualité du contenu en ligne. Ce phénomène repose sur un effet de boucle : les chatbots produisent du texte en sappuyant sur de vastes ensembles de données extraites du Web. Jusquà récemment, ces données provenaient en grande partie de contenus rédigés par des humains : journalistes, chercheurs, blogueurs, experts de tous horizons.
Aujourd'hui, une portion croissante du contenu en ligne est elle-même générée par d'autres intelligences artificielles. Cela conduit à un problème connu sous le nom de « model collapse » (effondrement du modèle). En résumé, les nouveaux modèles dIA sentraînent sur du contenu produit par des modèles de la génération précédente, eux-mêmes formés sur d'autres contenus synthétiques. Ce recyclage progressif appauvrit la diversité, la nuance et l'originalité de l'information.
Les erreurs peuvent samplifier à chaque génération, les biais se renforcer, et le contenu devient moins fiable, moins contextualisé et souvent déconnecté de toute vérification humaine ou source primaire identifiable. Ce problème vient s'ajouter à la baisse considérable du trafic des sites Web d'information.
Enfin, si les chatbots d'IA deviennent les principales sources dinformation consultées, sans accès direct aux documents originaux, les internautes pourraient progressivement perdre lhabitude de confronter les sources, de lire dans le contexte, ou dinterpréter de façon critique les données. Le Web se transformerait alors en une interface de réponses simplifiées, certes pratiques, mais de plus en plus superficielles. Le Web tel qu'on le connaît pourrait disparaître.
Bad bots are no longer a fringe nuisancetheyre the majority shareholders of the web. Thales summary of the 2025 Imperva Bad Bot Report shows automated traffic has finally eclipsed humanity online, and most of it is outright hostile. Heres the situation in a nutshell:— ravidilse.eth (@ravikantagrawal) June 10, 2025
- The pic.twitter.com/XzO1Mre2XQ
Conclusion
Le Web a été confronté à diverses menaces au fil des ans. Dans une interview en 2022, l'inventeur du World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, a déclaré que sa création a été abusée pendant trop longtemps. Il estime le Web s'est éloigné de son objectif initial. Avant cela, en 2017, il déclarait que le Web tel que nous le connaissons est menacé par plusieurs dangers, notamment la perte de contrôle de nos données personnelles et la propagation des infox.
La mort du Web a déjà été prédite - par les réseaux sociaux, puis par les applications - et n'a pas eu lieu. Mais c'est peut-être l'IA qui représente la plus grande menace à ce jour. Si le Web doit perdurer sous une forme proche de celle qu'il a aujourd'hui, les sites devront trouver de nouveaux moyens de se rémunérer.
Les internautes adoptent de plus en plus l'IA pour la recherche en ligne. « Il ne fait aucun doute que les gens préfèrent la recherche par IA. Et pour qu'Internet survive, pour que la démocratie survive, pour que les créateurs de contenu survivent, la recherche par IA doit partager les revenus avec les créateurs », a déclaré Bill Gross. Pour l'instant, les entreprises d'IA font valoir que l'entraînement de l'IA sur des uvres protégées est un usage loyal.
Sources : Imperva
Et vous ?
Partagez-vous l'avis des internautes qui pensent que l'information sur Internet était déjà douteuse avant la montée en puissance de l'intelligence artificielle ? Pour quelles raisons ?
Est-il possible de se prémunir de toute la désinformation qui a cours en raison de la montée en puissance de lintelligence artificielle ? Si oui, quels sont les artifices dont vous faites usage pour y parvenir ?
Voir aussi :
L'IA de génération de texte d'Elon Musk trop dangereuse pour être rendue publique, selon ses créateurs
Le projet de tunnel du milliardaire de la tech Elon Musk est-il une vaste blague ? The Boring Company a inauguré son premier tunnel anti-bouchons
Neuralink, le projet d'Elon Musk pour qu'un cerveau humain interagisse directement avec un PC et l'Homme fusionne avec l'IA, aberration ou fiction ?
Elon Musk rappelle qu'en rendant publics les brevets Tesla, il a uvré pour le bien de la planète et l'essor du marché des véhicules électriques
Vous avez lu gratuitement 772 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.