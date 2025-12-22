Meilleur serveur dédié : quel hébergeur web choisir ? PlanetHoster présente ces offres de serveur dédié pour vous aider à choisir

Face à la multitude doffres disponibles sur le marché en 2025, sélectionner le bon serveur dédié pour une entreprise peut savérer complexe. Ce type de solution offre des ressources exclusives, des performances élevées et un contrôle total sur lenvironnement dhébergement. PlanetHoster présente ces offres de serveur dédié pour vous aider à choisir
Un serveur dédié est un serveur informatique qui est mis à disposition d'un seul client par un hébergeur. Il est à l'inverse des serveurs dédiés virtuels (VPS), qui héberge plusieurs serveurs indépendants sur une seule machine. Sauf exception, les serveurs dédiés sont en général nettement plus chers qu'un hébergement mutualisé. Toutefois, il est souvent nécessaire pour faire tourner de gros sites internet, des sites demandant une configuration particulière ou des applications qui nécessitent beaucoup de ressources (Serveur de jeux, de calcul, etc.). Un serveur dédié est prévu pour délivrer des services Web (HTTP, FTP, BDD ...) sans interruption de service.
Face à la multitude doffres disponibles sur le marché en 2025, sélectionner le bon serveur dédié pour une entreprise peut savérer complexe. Ce type de solution offre des ressources exclusives, des performances élevées et un contrôle total sur lenvironnement dhébergement. Cela en fait une option idéale pour les sites web à fort trafic ou les applications critiques nécessitant une stabilité constante.
Dans ce contexte, PlanetHoster présente ces offres de serveur dédié. Voici les principales caractéristiques de l'offre :
Sur le serveur dédié l'offre Planethoster à un bon rapport qualité prix vs les concurrents
L'offre propose des configurations évolutives allant de 4 à 32 curs CPU, de 8 à 128 Go de RAM, et jusqu'à 8 TB de stockage SSD/NVMe par machine en configuration sur le site directement. Cette modularité permet d'adapter précisément les ressources selon ses besoins réels. L'infogérance n'est pas une option mais incluse par défaut 24/7. PlanetHoster fournit un système d'exploitation sécurisé et supervisé en permanence, avec une fonctionnalité rare : le live-patching du noyau. Les correctifs de sécurité sont appliqués à chaud, sans redémarrage, vous évitant ainsi les coupures planifiées tout en restant constamment à jour
La sécurité est prise très au sérieux avec plusieurs couches de protection :
- WAF (Web Application Firewall) inclus
- Protection Anti-DDoS active
- Sauvegardes chiffrées automatiques toutes les 12 heures vers un datacenter distant
- Authentification 2FA
- Isolation complète des comptes (kernel), éliminant tout risque de contamination entre projets
Caractéristiques :
Les serveurs tournent sur des processeurs AMD EPYC dernière génération, avec des disques NVMe, de la RAM ECC DDR4, et une connexion réseau premium multi-gigabit. Les technologies incluses garantissent d'excellentes performances :
- HTTP/3 natif pour des temps de chargement réduits
- LSCache intégré avec plugins pour WordPress, Joomla, Drupal et PrestaShop
- TTFB optimisé (Time To First Byte), bénéfique pour le SEO
- AutoPeakPower (APP) qui multiplie vos ressources par 2,5 automatiquement en cas de pic de trafic pendant 48h (Passage TV par exemple)
- DDR4 et DDR5 sur les nouvelles machines commandées
L'avantage de l'offre Planethoster Dédié c'est aussi ça :
- Sites illimités vs ses concurrents qui limitent souvent le nbr
- Un pool d'ip en plus via IpExtension accessible sur NOC dans l'onglet outil ce qui permet d'ajouter des sites sur des ips différents sur le même hébergeur.
- Installation en 1 clic de Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Moodle
Panel de contrôle N0C propriétaire
PlanetHoster propose son propre panneau de gestion N0C, conçu spécifiquement pour les administrateurs, développeurs et agences. Il centralise la gestion multi-sites, DNS, sécurité et performances au même endroit, avec une interface fluide et claire. Cela permet d'éviter l'usine à gaz Cpanel et les augmentations de prix chaque année. PlanetHoster se positionne dans le milieu de gamme avec un tarif de départ à 70 /mois (mais il existe beaucoup de codes promo pour faire baisser le prix) nettement plus accessible que o2switch (149 /mois) mais plus cher que les VPS classiques d'Hostinger (4,49 /mois). Ce prix est justifié par l'infogérance complète et les ressources 100% dédiées. En outre, le support de PlanetHoster est salué comme réactif et joignable par téléphone, avec une assistance francophone de qualité.
Le serveur dédié HybridCloud de PlanetHoster représente une solution moderne et performante, particulièrement adaptée aux professionnels, agences web et entreprises qui recherchent un hébergement puissant sans complexité technique. La combinaison de ressources 100% dédiées, d'une infogérance complète et d'une scalabilité à chaud en fait une offre unique sur le marché francophone.
