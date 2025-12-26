Google va enfin vous permettre de modifier votre adresse @gmail ou de créer un nouvel alias, selon un nouveau document d'assistance

L'ancienne adresse e-mail de son compte Google se terminant par gmail.com sera définie comme alias.

Il recevra des e-mails à son ancienne et à sa nouvelle adresse e-mail.

Les données enregistrées dans son compte, notamment les photos, les messages et les e-mails envoyés à son ancienne adresse e-mail, ne seront pas affectées.

Il peut réutiliser son ancienne adresse e-mail de compte Google à tout moment. Cependant, il ne pourra pas créer de nouvelle adresse e-mail de compte Google se terminant par gmail.com pendant les 12 prochains mois. Il ne pourra pas plus supprimer sa nouvelle adresse e-mail.

Il peut se connecter aux services Google tels que Gmail, Maps, YouTube, Google Play ou Drive avec son ancienne ou sa nouvelle adresse e-mail.

Chaque compte peut modifier son adresse « @gmail.com » jusqu'à 3 fois, pour un total de 4 adresses.



Gmail est un fournisseur de messagerie électronique proposé par Google. Il s'agit du plus grand service de messagerie électronique au monde, avec 1,8 milliard d'utilisateurs. Il est accessible via un navigateur web (webmail), une application mobile ou des clients de messagerie tiers via les protocoles POP et IMAP. Les utilisateurs peuvent également connecter des comptes de messagerie électronique autres que Gmail à leur boîte de réception Gmail. Le service a été lancé sous le nom de Google Mail en version bêta en 2004. Il est sorti de la phase bêta en 2009.Depuis des années, Google autorise les utilisateurs à modifier l'adresse e-mail de leur compte s'ils utilisent un service de messagerie tiers, mais ceux qui possèdent une adresse « @gmail.com » sont contraints de conserver celle qu'ils ont choisie. Comme Google l'indique actuellement : « Si l'adresse e-mail de votre compte se termine par @gmail.com, vous ne pouvez généralement pas la modifier. Cette restriction devrait prendre fin prochainement. »La même page d'assistance qui explique actuellement que les utilisateurs ne peuvent pas modifier les adresses Gmail détaille désormais un nouveau processus qui est « progressivement mis en place ». Étrangement, la page mise à jour n'apparaît pour l'instant qu'en hindi, de sorte que les utilisateurs anglophones ne peuvent pas encore voir les changements. La page a été initialement découverte dans le groupe « Google Pixel Hub » sur Telegram.Selon Google : « L'adresse e-mail associée à votre compte Google est l'adresse que vous utilisez pour vous connecter aux services Google. Cette adresse e-mail vous aide, vous et d'autres personnes, à identifier votre compte. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer l'adresse e-mail de votre compte Google qui se termine par gmail.com par une nouvelle adresse e-mail qui se termine par gmail.com. »Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité que Google n'a pas encore annoncée ailleurs, bien que la société affirme qu'elle « sera progressivement déployée auprès de tous les utilisateurs ».Ce changement permettra aux utilisateurs de remplacer leur adresse e-mail « @gmail.com » par une autre adresse « @gmail.com » avec un nouveau nom d'utilisateur. L'adresse d'origine de l'utilisateur continuera de recevoir des e-mails dans la même boîte de réception que la nouvelle et fonctionnera toujours pour la connexion, sans aucun changement dans l'accès au compte. Les utilisateurs ne pourront pas modifier ou supprimer leur adresse e-mail dans les 12 mois suivant le changement.Lorsqu'un utilisateur modifie l'adresse e-mail de son compte Google pour passer d'une adresse se terminant par gmail.com à une nouvelle adresse se terminant par gmail.com :Google précise que l'ancienne adresse Gmail de l'utilisateur continuera d'apparaître à certains endroits et « ne sera pas immédiatement prise en compte dans les anciennes instances », comme les événements du calendrier créés avant le changement. L'utilisateur conservera également la possibilité d'envoyer des e-mails à partir de l'ancienne adresse. « L'ancienne adresse reste la vôtre et ne peut être revendiquée par un autre utilisateur », a indiqué Google.Bien que la page explique en détail le processus, la fonctionnalité n'est pas encore disponible. La page d'assistance en hindi a probablement été publiée plus tôt que prévu, mais cela laisse penser qu'une annonce officielle concernant ce changement sera bientôt faite.Une fois disponible, les utilisateurs pourront modifier leur adresse Gmail via « Mon compte ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Google pertinente et intéressante ?