Elon Musk annonce son intention de rendre public l'algorithme de X, la publication comprendra le code régissant les recommandations de contenu organique et publicitaire, affirme le milliardaire de la tech

Elon Musk a annoncé son intention de rendre public l'algorithme de X d'ici une semaine, ouvrant ainsi au public le code qui régit les recommandations de publications organiques et de publicités sponsorisées. Cette publication, qui sera mise à jour toutes les quatre semaines avec des notes détaillées des développeurs, vise à accroître la transparence sur le fonctionnement interne de la plateforme, alors que les critiques sur la pertinence des contenus se multiplient et que l'utilisation croissante du modèle d'intelligence artificielle (IA) Grok par X fait l'objet d'un examen minutieux.
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) et xAI. Musk est la personne la plus riche au monde depuis 2021 ; en décembre 2025, Forbes estimait sa fortune à environ 717 milliards de dollars.
Elon Musk affirme que l'algorithme qui détermine ce qui apparaît dans le fil d'actualité X de chaque utilisateur sera rendu public d'ici une semaine, une mesure qui, selon lui, apportera de la transparence au fonctionnement interne de la plateforme. La publication, dit-il, comprendra tout le code responsable de la recommandation des publications organiques et des publicités sponsorisées, ainsi que les notes des développeurs documentant les changements toutes les quatre semaines.
Cette annonce est la dernière d'une série d'engagements pris par Elon Musk pour ouvrir le code source de la technologie qui sous-tend le moteur de recommandation de X. Les promesses précédentes n'ont toutefois pas toutes été tenues. La dernière publication importante de l'algorithme de recommandation de l'entreprise remonte à 2023, lorsque Twitter a dévoilé une partie de son code source en open source sur GitHub, montrant certaines parties de la logique de classement des flux de la plateforme. Ce code source n'a pas été mis à jour de manière significative depuis trois ans, et sa pertinence par rapport au système actuel est minime.
Le nouvel algorithme s'inspirerait largement de Grok. X a progressivement intégré Grok dans son processus de recommandation, l'utilisant pour déterminer parmi les 100 millions de publications quotidiennes de la plateforme celles qui sont les plus susceptibles d'intéresser les utilisateurs. Selon Elon Musk, les améliorations apportées au fil d'actualité ne sont plus le résultat d'ajustements manuels effectués par des ingénieurs, mais plutôt le fruit des modèles adaptatifs de Grok.
« Nous rendrons open source dans 7 jours le nouvel algorithme de 𝕏, y compris tout le code utilisé pour déterminer les publications organiques et publicitaires recommandées aux utilisateurs. Cela sera répété toutes les 4 semaines, avec des notes détaillées des développeurs, afin de vous aider à comprendre ce qui a changé », a annoncé Elon Musk dans un message publié sur X.
We will make the new 𝕏 algorithm, including all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users, open source in 7 days.— Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026
This will be repeated every 4 weeks, with comprehensive developer notes, to help you understand what changed.
Fin 2025, Elon Musk a déclaré que l'objectif était de rendre le moteur de recommandation de X « purement IA ». Grok analyse désormais d'énormes quantités de données sur les interactions des utilisateurs : likes, reposts et temps de visionnage, afin de prédire ce qui est le plus susceptible d'intéresser chaque personne.
Ces prédictions déterminent non seulement le fil d'actualité « Pour vous », mais aussi l'ordre des publicités et des comptes suggérés. Des mises à jour du modèle sont prévues toutes les quelques semaines, les modifications étant consignées pour que les développeurs et les chercheurs puissent les examiner.
L'annonce d'Elon Musk intervient alors que les utilisateurs sont de plus en plus frustrés par le contenu non pertinent. En octobre, X a confirmé ce qu'il a qualifié de « bug important » dans l'algorithme « Pour vous », qui faisait apparaître moins fréquemment les publications des comptes suivis par les utilisateurs. La société a déclaré avoir corrigé le problème, mais certains utilisateurs signalent encore des irrégularités dans ce qu'ils voient.
L'engagement d'Elon Musk en faveur de l'open source intervient également alors que X et xAI font l'objet d'une surveillance accrue concernant les fonctionnalités de génération d'images de Grok. Ce système d'IA, qui permet de créer et de modifier des images, a été accusé de produire des représentations sexualisées de femmes et de mineurs.
La réaction a été mondiale. L'Indonésie a bloqué l'accès à Grok après des enquêtes sur des contenus sexuels générés par l'IA, tandis que les autorités britanniques ont exigé que l'entreprise limite la diffusion de contenus similaires. La secrétaire britannique à la Technologie, Liz Kendall, a averti que le gouvernement pourrait bloquer entièrement les services de X s'il ne se conformait pas à la législation britannique. La réponse publique d'Elon Musk à ces demandes a été combative ; il a accusé le Royaume-Uni d'abus « fasciste » dans un message publié sur la plateforme.
Pendant ce temps, le référentiel Grok-1 original, publié début 2024, n'a pas été mis à jour depuis près de deux ans, tandis que les versions internes ont évolué vers Grok-3. Cette divergence soulève des questions persistantes quant à la part de la technologie sous-jacente qu'Elon Musk est prêt (ou capable) de rendre publique.
Si la prochaine version de l'algorithme inclut bien l'ensemble de la pile derrière les recommandations de contenu de X, comme le promet désormais Elon Musk, cela représenterait l'une des divulgations les plus détaillées jamais faites par un grand réseau social. Mais compte tenu des antécédents mitigés de l'entreprise en matière de transparence, de nombreux observateurs restent sceptiques.
Alors qu'Elon Musk promet plus de transparence, de récents rapports sur l'algorithme de X soulignent un biais inquiétant dans les recommandations de contenu. Selon une enquête menée par Sky News, la plateforme X d'Elon Musk semble présenter un biais algorithmique significatif en faveur de la promotion de contenus d'extrême droite et « extrêmes ». Le rapport, centré sur l'influence de X dans la politique britannique, a conclu que les publications de droite étaient systématiquement privilégiées, même en l'absence de différences significatives dans les niveaux d'engagement entre les contenus. Cela soulève des questions sur l'équité des recommandations faites par la plateforme.
Au-delà des préoccupations concernant les biais algorithmiques, la gestion de Twitter par Elon Musk a également eu des conséquences financières importantes.
L'acquisition de Twitter par Elon Musk en 2022, financée en grande partie par des prêts bancaires, est désormais considérée comme la pire opération de fusion-financement pour les banques depuis la crise financière de 2008-2009. Selon un rapport de 2024, les sept banques impliquées, dont Bank of America et Morgan Stanley, ont prêté environ 13 milliards de dollars pour cette acquisition. Cependant, la gestion chaotique de Musk a perturbé la capacité de ces banques à revendre cette dette, mettant en péril les milliards prêtés et illustrant les risques financiers associés à cette acquisition.
