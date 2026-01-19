Threads est un service de microblogging développé par Meta. Il a été lancé en réponse au rachat de Twitter par Elon Musk et aux changements controversés mis uvre par le milliardaire depuis lors. Bien que Threads ne soit pas le seul clone de Twitter lancé ces dernières années, la plateforme de Meta est celle qui a connu l'une des croissances les plus spectaculaires. En janvier 2025, il comptait environ 320 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU).
L'aperçu annuel de la société d'analyse Similarweb montre que Threads continue sur sa lancée. Les données montrent que Threads comptait en moyenne environ 143 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (DUA) dans le monde sur les appareils mobiles, contre environ 126 millions pour X (ex-Twitter).
Threads connaît une forte croissance, avec une hausse de 37,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'audience quotidienne de X (ex-Twitter) sur mobile a chuté de 11,9 % au cours de la même période. La situation est plus mitigée aux États-Unis, où X conserve une légère avance sur mobile. X compterait environ 21,2 millions d'utilisateurs mobiles actifs quotidiens aux États-Unis début janvier 2026, contre environ 19,5 millions pour Threads.
L'utilisation de Threads sur mobile aux États-Unis a augmenté beaucoup plus rapidement au cours de l'année dernière, avec une hausse de près de 42 % contre 18 % pour X. X reste beaucoup plus important sur les ordinateurs de bureau, où il attire environ 150 millions d'utilisateurs ou de visites quotidiens dans le monde entier, tandis que la présence de Threads sur le Web n'est que de 9 millions. (L'écart sur le Web reste néanmoins impressionnant.)
Pourquoi X d'Elon Musk est surclassé sur les appareils mobiles
Selon les analystes, cela semble être le résultat de tendances à plus long terme, plutôt qu'une réaction aux récentes controverses sur X, où des utilisateurs ont l'IA Grok d'Elon Musk pour créer des images non consenties des utilisateurs nues, y compris parfois des mineures. Les préoccupations suscitées par les images deepfake ont incité le procureur général de Californie à ouvrir une enquête sur Grok et X fait désormais l'objet d'une surveillance accrue.
Au contraire, l'augmentation de l'utilisation quotidienne de Threads sur mobile pourrait être due à d'autres facteurs, notamment les promotions croisées depuis les grandes applications sociales de Meta comme Facebook et Instagram (où Threads est régulièrement mis en avant auprès des utilisateurs existants). D'après le rapport, cela pourrait également être lié à son orientation vers les créateurs et le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités.
Au cours de l'année écoulée, Threads a ajouté des fonctionnalités telles que des communautés basées sur les centres d'intérêt, de meilleurs filtres, des messages privés, des textes longs, des publications éphémères, et a récemment été aperçu en train de tester des jeux directement sur la plateforme.
Ensemble, ces augmentations du nombre dutilisateurs actifs quotidiens suggèrent que de plus en plus de personnes utilisent Threads sur mobile de façon plus régulière. Selon les chiffres officiels de Meta, Threads progresse rapidement. Meta a annoncé en août 2025 que l'application avait atteint plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois. Il a ensuite annoncé en octobre dernier que Threads comptait 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.
Cette tendance à la hausse se poursuit depuis plusieurs mois. L'été dernier, Similarweb a indiqué que Threads réduisait l'écart avec X d'Elon Musk sur les appareils mobiles après avoir enregistré une croissance de 127,8 % en glissement annuel à la fin du mois de juin 2025. Toutefois, X devançait toujours Threads aux États-Unis, mais l'écart se réduit. Il y a un an, X comptait deux fois plus d'utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis qu'aujourd'hui.
Vives réactions en France face aux dérives de Grok d'Elon Musk
Les produits d'IA d'Elon Musk sont largement commercialisés comme étant fortement sexualisés et peu protégés. Le générateur de vidéos Grok créait facilement des deepfakes topless de Taylor Swift, malgré la politique d'utilisation acceptable de xAI interdisant « la représentation de personnes de manière pornographique ». Grok semble disposer de peu de garde-fous pour empêcher la génération de contenus ne relevant pas de la nudité explicite totale.
En revanche, les outils Veo de Google et Sora d'OpenAI ont mis en place des garde-fous autour de la génération de contenu NSFW, bien que Sora ait aussi été utilisé pour produire des vidéos d'enfants dans des contextes sexualisés et des vidéos fétichistes. Selon un rapport de la société de cybersécurité DeepStrike, les images deepfake sont de plus en plus répandues, et beaucoup d'entre elles contiennent des images sexualisées non consenties.
Des ministres français ont signalé aux procureurs de la République des contenus générés par Grok qualifiés de « manifestement illégaux » en raison de leur caractère sexuel ou sexiste, un acte qui vise à déclencher une action judiciaire contre ceux qui diffusent ou facilitent de tels contenus. Cette démarche judiciaire sappuie sur des éléments qui, selon lexécutif, enfreignent le droit pénal français. (Les procureurs ne sont pas encore prononcés.)
Les ministres ont précisé avoir également signalé ces contenus au régulateur français des médias et du numérique Arcom. Les autorités françaises invitent le régulateur à vérifier leur conformité avec le Digital Services Act (DSA) de l'Union européenne. Des parlementaires (dont Éric Bothorel et Arthur Delaporte) ont également saisi la justice, contribuant à lélargissement dune enquête judiciaire déjà ouverte sur le plateforme controversée d'Elon Musk.
Des personnalités comme Sarah El Haïry, haute-commissaire à lenfance, ont également dénoncé ces usages de lIA, exprimant leur indignation quant à la création et la diffusion de demandes visant à sexualiser des femmes ou des mineurs et rappelant que les préjudices sont réels même si les images sont artificielles.
Le réseau social X d'Elon Musk face aux controverses incessantes
Elon Musk a acquis Twitter en 2022 pour environ 44 milliards de dollars. À la suite du changement de nom et de logo en juillet 2023, Elon Musk a commencé à rediriger le trafic de Twitter.com vers X.com l'année suivante. Le milliardaire a également introduit de nombreux changements. Ces décisions ont profondément transformé la plateforme, suscitant de vives critiques de la part des utilisateurs, des annonceurs et des observateurs du secteur.
La plateforme d'Elon Musk fait l'objet de nombreuses controverses. Certaines entreprises ont hésité à faire de la publicité sur X, craignant d'être associées à des contenus déplaisants, tels que des opinions extrémistes, des publications frauduleuses ou des robots pornographiques. Et une étude publiée par Kantar en septembre 2024 indiquait que 26 % des spécialistes du marketing interrogés prévoyaient d'abandonner leurs campagnes publicitaires sur X.
X d'Elon Musk subit depuis deux ans des turbulences majeures. La fuite des annonceurs, la baisse des revenus publicitaires, laugmentation des litiges en Europe et aux États-Unis, ainsi que la perte de repères pour les utilisateurs transforment la plateforme en un terrain mouvant. L'UE a récemment infligé une amende de 120 millions d'euros à la plateforme d'Elon Musk pour avoir enfreint certaines dispositions de la loi sur les services numériques (DSA).
L'amende concerne trois manquements spécifiques en matière de transparence : tromper les utilisateurs lorsquElon Musk a remplacé la vérification réelle par « payer 8 dollars pour obtenir une coche », maintenir un répertoire publicitaire défectueux et refuser de partager les données requises avec les chercheurs. Mais Elon Musk s'insurge contre cette amende et réclame la dissolution de l'UE. Il a notamment le soutien des proches de l'administration...
