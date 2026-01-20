Cloudflare acquiert Astro, le framework web permettant de créer des sites web rapides et axés sur le contenu, afin d'accélérer l'avenir du développement web haute performance

La société Astro Technology, créatrice du framework web Astro, rejoint Cloudflare.



Astro est un framework web permettant de créer des sites web rapides et axés sur le contenu. Au cours des dernières années, nous avons vu un éventail incroyablement diversifié de développeurs et d'entreprises utiliser Astro pour créer des sites web. Cela va de marques établies comme Porsche et IKEA à des entreprises d'IA en pleine croissance comme Opencode et OpenAI. Les plateformes construites sur Cloudflare, telles que Webflow Cloud et Wix Vibe, ont choisi Astro pour alimenter les sites web que leurs clients créent et déploient sur leurs propres plateformes. Chez Cloudflare, nous utilisons également Astro pour nos documents de développement, notre site web, nos pages d'accueil, notre blog et bien plus encore. Astro est utilisé presque partout où il y a du contenu sur Internet.



En unissant nos forces à celles de l'équipe Astro, nous redoublons d'efforts pour faire d'Astro le meilleur framework pour les sites web axés sur le contenu pour les nombreuses années à venir. La meilleure version d'Astro, Astro 6, est sur le point de sortir, avec un serveur de développement repensé et optimisé par Vite. La première version bêta publique d'Astro 6 est désormais disponible, et la version finale sera lancée dans les semaines à venir.



Astro rejoint Cloudflare : Ce que cela signifie

Cloudflare, Inc. est une société américaine basée à San Francisco qui fournit une gamme de services Internet, notamment des services de réseau de diffusion de contenu, de cybersécurité, d'atténuation des attaques DDoS, de réseau étendu, de proxys inversés, de service de noms de domaine et d'enregistrement de domaines accrédités par l'ICANN. Cloudflare a été fondée en 2009 par Matthew Prince, Lee Holloway et Michelle Zatlyn, et est entrée en bourse en 2019. Selon W3Techs, Cloudflare est utilisé par environ 21,0 % de tous les sites web sur Internet pour ses services de sécurité web, en janvier 2026.Récemment, Cloudflare a annoncé qu'il allait acquérir l'équipe derrière Astro, le framework JavaScript open source pour les sites web axés sur le contenu. L'équipe Astro rejoindra Cloudflare en tant qu'employés, tandis qu'Astro restera open source et sous licence MIT, avec sa gouvernance ouverte et sa feuille de route de développement publique qui resteront en place, selon l'annonce du 16 janvier.Cloudflare affirme qu'Astro continuera à prendre en charge un large éventail d'objectifs de déploiement, et pas seulement Cloudflare. Dans ses déclarations, Cloudflare présente cette acquisition comme un investissement à long terme dans un projet open source qu'il utilise déjà, et affirme que cet accord permet à l'équipe de redoubler d'efforts pour concentrer Astro sur les sites web axés sur le contenu.Cloudflare souligne également que les performances sont l'une des principales raisons de cette décision, notant que le JavaScript côté client peut ralentir le rendu initial et affecter le classement dans les moteurs de recherche et les conversions. L'approche d'Astro consiste à ne fournir que le code nécessaire à chaque page, en utilisant son architecture Islands pour conserver la plupart des pages en HTML statique avec des composants interactifs plus petits, et elle reste indépendante de l'interface utilisateur afin que les développeurs puissent utiliser des composants provenant de frameworks tels que React, Svelte et Vue.Voici un extrait de l'annonce de Cloudflare :Astro restera open source, sous licence MIT, ouvert aux contributions, avec une feuille de route publique et une gouvernance ouverte. Tous les employés à temps plein de The Astro Technology Company sont désormais employés par Cloudflare et continueront à travailler sur Astro. Cloudflare s'engage à assurer le succès à long terme d'Astro. Cloudflare s'engage également à continuer de soutenir les contributions open source, via l'Astro Ecosystem Fund, aux côtés de partenaires industriels tels que Webflow, Netlify, Wix, Sentry, Stainless et bien d'autres.Depuis le premier jour, Astro a misé sur le web et la portabilité : Astro est conçu pour fonctionner partout, sur tous les clouds et toutes les plateformes. Cela ne changera pas. Vous pouvez déployer Astro sur n'importe quelle plateforme ou n'importe quel cloud, et Cloudflare s'engage à soutenir les développeurs Astro partout dans le monde. En effet, Astro connaît une croissance rapide :Pourquoi ? De nombreux frameworks web ont vu le jour et ont disparu en essayant de satisfaire tout le monde, dans le but de répondre aux besoins à la fois des sites web axés sur le contenu et des applications web. La clé du succès d'Astro : au lieu d'essayer de répondre à tous les cas d'utilisation, Astro est resté concentré sur cinq principes de conception. Astro est...- Axé sur le contenu : Astro a été conçu pour mettre en valeur votre contenu.- Priorité au serveur : les sites web fonctionnent plus rapidement lorsqu'ils affichent le HTML sur le serveur.- Rapide par défaut : il devrait être impossible de créer un site web lent avec Astro.- Facile à utiliser : vous n'avez pas besoin d'être un expert pour créer quelque chose avec Astro.- Axé sur les développeurs : vous devriez disposer des ressources nécessaires pour réussir.L'architecture Islands d'Astro est un élément central qui rend tout cela possible. La majeure partie de chaque page peut être constituée de HTML statique rapide, rapide et simple à créer par défaut, axé sur le rendu du contenu. Et lorsque vous en avez besoin, vous pouvez rendre une partie spécifique d'une page en tant qu'île client, en utilisant n'importe quel framework d'interface utilisateur client. Vous pouvez même mélanger et assortir plusieurs frameworks sur la même page, qu'il s'agisse de React.js, Vue, Svelte, Solid ou tout autre :Avec cette annonce, Astro 6 arrive, et la première version bêta ouverte est désormais disponible. Astro 6 propose un tout nouveau serveur de développement, basé sur l'API Vite Environments, qui exécute votre code localement en utilisant le même runtime que celui sur lequel vous le déployez. Cela signifie que lorsque vous exécutez astro dev avec le plugin Cloudflare Vite, votre code s'exécute dans workerd, le runtime open source de Cloudflare Workers, et peut utiliser Durable Objects, D1, KV, Agents et bien plus encore.Il ne s'agit...