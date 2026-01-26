La popularité de Signal, le service de messagerie chiffrée et open source pour les messages instantanés, les appels vocaux et les appels vidéo, monte en flèche : Signal est désormais numéro un en Finlande

Le service de messagerie open source et chiffré de bout en bout Signal connaît une forte hausse de popularité dans toute l'Europe, alimentée par les préoccupations croissantes relatives à la confidentialité et à la protection des données. Signal a récemment atteint la première place des applications de communication gratuites sur Google Play en Finlande, peu après avoir déjà dominé le classement au Danemark. Sur l'App Store finlandais d'Apple, l'application devance désormais WhatsApp et Telegram, se classant deuxième dans la catégorie « Réseaux sociaux ». Une dynamique similaire est observable ailleurs, avec une hausse de 300 % du nombre de pages vues sur Wikipédia en Allemagne et en France, ce qui souligne une tendance plus générale vers des outils de communication numérique axés sur la confidentialité.
Signal est un service de messagerie chiffrée open source permettant d'envoyer des messages instantanés, de passer des appels vocaux et vidéo. La fonction de messagerie instantanée permet d'envoyer des textes, des notes vocales, des images, des vidéos et d'autres fichiers. La communication peut être individuelle entre deux utilisateurs ou impliquer plusieurs personnes dans le cadre d'une conversation de groupe.
L'application utilise une architecture informatique centralisée et est un logiciel multiplateforme. Elle est développée par l'organisation à but non lucratif Signal Foundation et sa filiale Signal Messenger LLC. Le logiciel Signal est gratuit et open source. Ses clients mobiles, son client de bureau et son serveur sont tous publiés sous licence AGPL-3.0 uniquement. L'application Android officielle utilise généralement les services propriétaires Google Play Services. Signal est également distribué pour iOS et les programmes de bureau pour Windows, macOS et Linux. En janvier 2025, la plateforme comptait environ 70 millions d'utilisateurs actifs par mois et avait été téléchargée plus de 220 millions de fois.
Cette hausse de popularité fait suite à un renforcement continu de larchitecture de sécurité de Signal. En octobre 2025, lapplication a dévoilé un nouveau protocole de chiffrement post-quantique, le Sparse Post-Quantum Ratchet (SPQR), conçu pour anticiper les menaces liées à linformatique quantique. Ce nouveau mécanisme met à jour en permanence les clés de chiffrement utilisées lors des conversations, garantissant ainsi la confidentialité persistante des échanges et la sécurité post-compromission, sans altérer les performances de l'application.
En janvier 2026, Signal est téléchargé en masse dans plusieurs pays européens. Après avoir déjà atteint la première place des classements au Danemark, Signal est désormais numéro un sur Google Play en Finlande. L'intérêt pour Signal a également clairement augmenté dans d'autres pays.
En Finlande, Signal est actuellement en tête de la catégorie des applications de communication gratuites sur Google Play :
Signal, l'application la plus populaire dans la catégorie Communication sur Google Play Finlande
Sur l'App Store finlandais d'Apple, Signal se classe également devant les applications de messagerie moins sécurisées WhatsApp et Telegram, occupant la deuxième place dans la catégorie Réseaux sociaux :
Signal devance WhatsApp et Telegram dans la catégorie Réseaux sociaux sur l'App Store finlandais
Il y a deux semaines, Signal a atteint la première place sur Google Play au Danemark, mais il est depuis retombé à la deuxième place.
Un intérêt accru est visible dans d'autres pays
L'intérêt croissant pour Signal se reflète également dans les statistiques des pages Wikipédia locales consacrées à l'application. En Allemagne et en France, le nombre de pages vues la semaine du 19 janvier était trois fois supérieur à la moyenne des mois précédents :
Pages vues sur Wikipédia allemand pour Signal (source : Pageviews Analysis)
Pages vues sur Wikipédia français pour Signal (source : Pageviews Analysis)
Tendance à long terme : Signal dépasse Telegram aux Pays-Bas
À long terme également, Signal continue de connaître une forte croissance. Depuis le début de l'année dernière, l'application gagne rapidement en popularité, et une étude menée par Newcom montre que Signal a désormais, pour la première fois, dépassé Telegram aux Pays-Bas.
La confidentialité et la sécurité sont au cur de Signal
Selon la plateforme, de plus en plus de personnes recherchent des moyens de communication sécurisés et respectueux de leur vie privée, et « Signal représente le meilleur choix » L'application est entièrement chiffrée de bout en bout et est à but non lucratif, ce qui permet aux développeurs de se concentrer entièrement sur la confidentialité et la sécurité.
Contrairement à WhatsApp et Telegram, Signal ne collecte pas de données et ne peut voir absolument rien de ce que partage l'utilisateur.
« Comme ces données n'existent tout simplement pas, elles ne peuvent être partagées avec des tiers tels que les gouvernements ou les forces de l'ordre. Tous vos messages, appels, informations de profil, groupes et contacts restent totalement privés », a déclaré Signal dans un communiqué.
Le numéro de téléphone de l'utilisateur n'est pas non plus visible par défaut. De plus, Signal est open source, ce qui permet à tout le monde de vérifier sa sécurité.
La montée en flèche de la popularité de Signal intervient toutefois dans un contexte financier contraint. En 2023, l'organisation à but non lucratif qui gère l'application a estimé ses besoins de financement pour maintenir ses opérations à près de 50 millions de dollars par an. Financé majoritairement par les dons de ses utilisateurs, le service assume des dépenses importantes liées aux infrastructures et à la recherche en matière de sécurité, et revendique une transparence financière qui tranche avec les modèles économiques des grandes plateformes de messagerie.
